منحت "الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية" عقداً على شركة "فوغرو"، لتتولى بموجبه إجراء مسح شامل للساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز سلامة وكفاءة ملاحة الشحن البحري.

ويغطي المشروع مساحةً تتجاوز 11,000 كيلومتراً مربعاً، وستوظف فوغرو في تنفيذه حلولها الهيدروغرافية عالية السرعة، وهي مجموعةٌ من منظومات (LiDAR) المحمولة جواً لقياس عمق البحر، ومنهجيات جمع البيانات الصوتية ضمن المراكب البحرية والتقنيات المتقدمة لمعالجتها، وذلك لجمع وتحليل البيانات الجغرافية وفقاً لمعايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية. وسيتولى توظيف هذه المنظومات والتقنيات فريقٌ من الخبراء الهيدروغرافيين العالميين، بمن فيهم خبراء سبق وأن عملوا ضمن عقودٍ مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية.

وسيشهد المشروع تعاون فوغرو مع IIC Technologies، الشركة المتخصصة في إنشاء المخططات البحرية، لتطوير المستهدفات والمخرجات النهائية للمشروع، لتواصل الشركتان بذلك البناء على نجاحهما في تنفيذ مشاريع المسح الهيدروغرافي لصالح الهيئة منذ العام 2010.

وقال ماركو فيليبون، مدير قسم الحلول الهيدروغرافية في فوغرو: "يشرفنا أن نلعب دوراً محورياً في تعزيز سلامة وكفاءة ملاحة الشحن البحرية على امتداد الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. وستتيح لنا تقنياتنا الهيدروغرافية المتطورة تقديم بيانات سريعة وموثوقة وفقاً للمعايير الدولية. ويأتي هذا المشروع تتويجاً لشراكتنا طويلة الأمد مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، وسجلّنا الحافل بالتميُّز في تنفيذ المسوحات الهيدروغرافية عالية السرعة حول العالم."

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نبذة عن فوغرو:

تعتبر "فوغرو" الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية والمعلومات الشاملة حول الأرض والأصول المبنية على سطحها. وتتبنى الشركة نهجاً متكاملاً في جمع البيانات الجغرافية وتحليلها، وتقديم الحلول والاستشارات في هذا المجال. وتملك "فوغرو" خبراتٍ رائدة في تحديد ورصد خصائص المواقع وسلامة الأصول، وتدعم عملائها في ضمان سلامة واستدامة وكفاءة التصاميم والانشاءات والعمليات على مدى دورة حياة الأصول.

وتعتمد الشركة على فريق عمل يتضمن قُرابة 9000 من أصحاب المواهب والكفاءات في 59 دولة. وتقدم "فوغرو" خدماتها للعملاء حول العالم، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه، والخدمات البرية والبحرية. وفي العام 2021، وصلت عائدات الشركة إلى 1.5 مليار يورو. يُذكر أن "فوغرو" مدرجة في بورصة الأسهم الإلكترونية الأوروبية "يورونكست أمستردام".

مجموعة أورينت بلانيت

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