حصلت شركة بيرماستيليسا جارتنر الشرق الأوسط - وهي جزء من مجموعة بيرماستيليسا العالمية والمختصة في مجال تركيب الواجهات - على عقد تصميم وهندسة وتوريد وتركيب الواجهة والأقسام الزجاجية الداخلية لكلية كابسارك للسياسات العامة (KSPP) الجديدة والمذهلة في المملكة العربية السعودية.

أُطلقت هذه الكلية للدراسات العليا كجزء من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية عام ٢٠٢٤، وهي مُكرَّسة للتركيز على قطاع الطاقة السعودي وسد الفجوة بين التعليم والصناعة والحكومة.

بموجب هذا العقد، سيعمل فريق بيرماستيليسا جارتنر في المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع المقاول الرئيسي، شركة نسما وشركاهم، في تنفيذ المشروع الذي يقع في الرياض، والذي سيتكون من ثلاثة أجنحة متصلة وسقف مُميز على شكل موجة.

سيتضمن تصميم الواجهة المعقد والفريد من نوعه استخدام مواد متنوعة، بدءاً من الزجاج العازل فوق ألواح ألومنيوم مزدوجة الانحناء، وصولًا إلى الخرسانة فائقة الأداء. وستبلغ المساحة الزجاجية الإجمالية للواجهة ما يزيد عن ٦٠٠٠ متر مربع، بينما سيُدعَّم المشروع بأكمله بما يقارب ٢٧٠٠٠ متر مربع من كسوة الألومنيوم الأفقية والرأسية.

تتيح الخطط التي وضعها المهندسون المعماريون في إتش أو كيه (HOK) توفير مساحات دراسية متنوعة، يمكن تحويلها جزئياً باستخدام قواطع سكايفولد، بينما تُسهم القواطع الزجاجية الداخلية العازلة للصوت في تنظيم بيئة التعلم. كما سيوفر المعهد صالة رياضية وكافتيريا وحضانة للأطفال.

علق أليسيو دي متري، المدير العام التنفيذي لشركة بيرماستيليسا جارتنر الشرق الأوسط، قائلاً: "سيوفر هذا الهيكل المميز لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مبنى جامعياً مستداماً، لا يقتصر على أحدث التقنيات في تصميمه وبناؤه فحسب، بل سيؤثر إيجاباً على البيئة المحيطة، وسيعزز إنتاجية ورفاهية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

إنه تصميم معقد ولكنه مذهل، حيث تُشكل الألواح تدفقاً بصرياً مستمراً للغلاف الخارجي للمبنى، ويتحقق ذلك من خلال استخدام عناصر منحنية مفردة ومزدوجة تُشكل شكل الموجة المميز."

وأضاف ليام كومينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيرماستيليسا: "يسعدنا العمل مع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ومع شركائنا في البناء في هذا المشروع الذي يُعدّ مقراً رائعاً للموظفين والطلاب في كلية السياسات العامة.

إن الطبيعة المعقدة لهذا المشروع ستُمكِّن فريقنا الخبير والموهوب من إظهار مهاراته الواسعة في تصميم واجهات المستقبل."

تعمل مجموعة بيرماستيليسا في ٢٣ موقعاً في أربع قارات. تُجسّد العلامات التجارية للشركة الرائدة في هذا المجال رؤى المهندسين المعماريين حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.permasteelisagroup.com

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