التطبيق الجديد يتيح للمستخدمين تقديم طلبات الحصول على التمويل بصورة رقمية كليًا ويتميز بنظام متابعة إلكتروني دقيق لتبسيط وتسهيل مختلف إجراءات تمويل المشروعات الصغير في جميع أنحاء مصر

القاهرة، مصر: أعلنت اليوم شركة فوري – وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر – عن نجاح شركتها التابعة «فوري للتمويل متناهي الصغر» في إطلاق تطبيق هاتف محمول جديد باسم «تمويلك فوري»، وهو أداة رقمية جديدة مصممة بعناية لتسهيل جميع إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التمويل بدءًا من استقبال طلبات التمويل وصولاً إلى منحها. ويتيح التطبيق للمستخدمين الاستفادة منه في أي وقت ومن أي مكان لتقديم طلبات الحصول على تمويل مشروعاتهم القائمة. ويمثل إطلاق تطبيق «تمويلك فوري» علامة فارقة أخرى في سجل إنجازات شركة «فوري للتمويل متناهي الصغر» ومساعيها المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تتبناه شركة فوري المتمثل في تنمية الشمول المصري في مصر عبر تقديم وسائل ابتكارية ومستدامة لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة بتكلفة معقولة وبأيسر الطرق.

وقد تم تصميم التطبيق الجديد بواجهة ابتكارية سهلة الاستخدام؛ تتيح للمستخدمين التسجيل وتقديم طلبات الحصول على التمويل بأسهل الطرق، وبالتالي عدم الحاجة إلى زيارة العملاء إلى الفروع وتوفير الوقت بشكل كبير. فمن خلال التطبيق، سيتمكن كل عميل من الحصول على التمويل وسداد الأقساط بخطوات بسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم التطبيق بعرض المنتجات التمويلية للعملاء بشفافية تامة مصحوبة بشرح مفصل لكافة الشروط والأحكام. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز التطبيق بتوفير أداة ذكية "حاسبة القروض" والتي تساعد المستخدمين على اختيار المنتج التمويلي الذي يلبي متطلبات مشروعاتهم، مع توفير برامج سداد مرنة تلائم مختلف الاحتياجات. وسوف تثمر تلك المميزات وغيرها عن تعظيم المردود الإيجابي لتطبيق «تمويلك فوري» على شريحة كبرى من أصحاب المشروعات الصغيرة في السوق المصري.

جدير بالذكر أن شركة فوري حرصت على تزويد التطبيق الجديد بمجموعة من المميزات الحصرية الهادفة إلى تشجيع رواد الأعمال على تطبيق أفضل الممارسات المالية وتقليص مخاطر الأعمال المحتملة. وتشمل تلك المميزات، تنبيه تلقائي بموعد سداد أقساط التمويلات، والتحديث الفوري للأرصدة المستحقة، مما يساهم في ضمان الالتزام الكامل بسداد الأقساط المستحقة وفق الجدول الزمني المقرر. كما يتميز التطبيق بأفضل أنظمة الأمان الرائدة التي تنفرد بها شركة فوري، مثل منظومة تسجيل الدخول متعددة العوامل، التي تضمن اقتصار عملية الدخول إلى التطبيق على صاحب الحساب فقط، فضلاً عن توافق مختلف أعمال وأنشطة شركة فوري مع جميع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن توفير أعلى مستويات الحماية للمشروعات المستفيدة وأصحابها.

وفي هذا السياق، أعرب إلكسندر ليفتشينكو الرئيس التنفيذي لشركة فوري للتمويل متناهي الصغر عن سعادته بنجاح الشركة في إطلاق تطبيق «تمويلك فوري» باعتباره علامة فارقة جديدة لمساعيها المتواصلة لابتكار منصة رقمية توفر أيسر الأدوات المالية التي تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي لأنشطة ومعاملات الشركات بالسوق وتعزيز الشمول المالي في مصر. وأوضح أن تطبيق «تمويلك فوري» سيساهم بصورة كبيرة توفير التمويلات اللازمة لتنمية المشروعات الصغيرة بأسرع الطرق الرقمية الآمنة سهلة الاستخدام، وبالتالي ضمان أفضل وسائل الحماية والأمان للمستفيدين، وتعزيز الجهود المجتمعية التي تبذلها الشركة الهادفة إلى تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

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عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة أكثر من 45 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه 3 مليون معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 296 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا، وكذلك تطبيق myFawry للهاتف المحمول. للمزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fawry.com.