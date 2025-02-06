(القاهرة، مصر): أعلنت شركة فوري، (المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز FWRY.CA)، والرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "فارما أوفرسيز" لتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة تدعم توزيع الأدوية في مصر. تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط ألمعاملات وتعزيز الكفاءة وتوفير تجربة دفع سلسة بقطاع الأدوية، وهو ما يعكس جهود فوري في تسريع التحول الرقمي في شتى المجالات اتساقا مع رؤية مصر 2030، ويؤكد التزام فارما أوفرسيز بتبني أدوات مبتكرة تخدم شبكتها الواسعة من الصيدليات والموردين.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين فوري و"فارما أوفرسيز" إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الأدوية المصري من خلال دمج حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تقدمها فوري، مثل قبول المدفوعات عبر ماكينات البيع، وإدارة النقد، وخدمة فوري باي عبر الرابط، وستتمكن "فارما أوفرسيز" من رقمنة معاملاتها وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة لشبكة عملائها الواسعة من الصيدليات في جميع أنحاء مصر. تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في قطاع الأدوية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الأطراف بموثوقية وأمان.

قام بتوقيع الاتفاقية المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المتندب لشركة فوري، ودكتور مهاب جزارين، رئيس مجلس الإدارة لشركة فارما أوفرسيز، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين، حيث شارك من جانب فوري السيد حسام عز، الرئيس التنفيذي لشركة فوري للسلع الاستهلاكية سريعة التداول. أما من جانب فارما أوفرسيز فقد شارك الدكتور محمد جزارين، المدير التنفيذي للشركة، والدكتور مينا كمال بشارة، المدير المالي.

وتعليقا على توقيع المذكرة صرح المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المتندب لشركة فوري، قائلاً: " سعداء بالشراكة مع "فارما أوفرسيز" والتي تعكس التزام فوري بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع توزيع الأدوية لتحقيق رؤيتنا في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وأضاف صبري " نحرص على تعزيز شراكاتنا مع كيانات كبرى وموثوقة تتسق رؤيتها مع استراتيجيتنا في توفير حلول دفع رقمية مبتكرة، تساهم في تمكين الشركات من تحسين أدائها وتقديم خدمات أفضل لعملائها لتحقيق النمو المستدام".

ومن جانبه علق الدكتور مهاب جزارين، رئيس مجلس الإدارة لشركة فارما أوفرسيز قائلا: " فخورون بالشراكة مع فوري، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر ستحقق خدماتها قيمة مضافة لنا ولعملائنا وتساعدنا على تحقيق رؤيتنا نحو تبني تقنيات مبتكرة لتحسين عملياتنا وخدمة شركائنا (الصيدليات، الموردين، وغيرهم) بشكل أفضل. وأضاف جزارين " هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو رقمنة سوق توزيع الأدوية وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة لعملائنا. نحن على ثقة بأن حلول الدفع الرقمية التي تقدمها فوري ستساهم تبسيط إدارة ألمعاملات النقدية وتحسين عمليات التحصيل وتوفير تجربة أكثر سلاسة للصيدليات.

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 52.9 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 382 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com :

عن فارما أوفرسيز

تأسست شركة فارما أوفرسيز عام 1995 على يد عراب توزيع الدواء الدكتور” أحمد حافظ جزارين” رحمه الله برؤيته المهنية والتجارية. حيث تم تأسيس الشركة اعتماداً على العديد من المبادئ القيمة، فكان من أهم هذه المبادئ هي التطوير المستمر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وسرعان ما أصبحت من الشركات الرائدة في مجال توزيع الدواء في مصر.

حيث تتميز الشركة بالتزامها بتوفير حلول مبتكرة لتعزيز سلسلة التوريد الدوائية. وتمتلك فارما أوفرسيز خبرة واسعة في مجال تخزين وتوزيع الدواء في ظروف مثالية، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية لضمان وصول الدواء إلى الصيادلة في الوقت المناسب وبأعلى جودة.

وفي إطار سعي فارما أوفرسيز الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية، ولضمان استمرار نموها بهدف تعزيز قدرتها على التحول الرقمي والتطلع الى مستقبل اكثر رقمنة، نجحت فارما أوفرسيز من بناء منظومة رقمية متكاملة تغطي جميع جوانب أعمالها ، وتلتزم الشركة بإيجاد حلول رقمية سهلة وسريعة لعملائها، حيث تستثمر بكثافة في التقنيات الحديثة لتقديم خدمات مبتكرة لعملائها ، من خلال تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة متمثلة في حزمة قوية من قنوات التواصل الالكترونية لتصبح شركة توزيع الدواء الرائدة في توفير خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية للسادة الصيادلة حيث تخدم فارما أوفرسيز شبكة واسعة تضم أكثر من 49000 صيدلية على مستوى الجمهورية. وتحرص على تلبية احتياجات عملائها من الصيادلة والموردين بكفاءة عالية، من خلال شبكة توزيع قوية لتغطى أكثر من 100 فرع ومكتب بيعى بأعلى معايير الجودة الدولية. للمزيد، يرجى زيارة: www.pharmaoverseas.com

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