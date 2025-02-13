بطاقة الأفراد والشركات بالتعاون مع بنك مصر

إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

اسثمار أموال الشركات فى صندوق فورى يومي بعائد يصل إلى 23% سنويا يستحق يوميا

منظومة متكاملة لإدارة الشئون المالية والمبيعات والمشتريات

منظومة متكاملة لإدارة شئون الأفراد والمرتبات

(القاهرة، مصر) أعلنت شركة فوري، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، عن إطلاق "فوري بيزنس" لتقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة للشركات بأنواعها المختلفة ومجتمع الأعمال بكافة متطلباته في مصر، والتي تستهدف تسهيل أعمالهم، وتعزيز كفاءتهم، وتخفيف الضغوط اليومية عنهم. يأتي ذلك استمرارًا لما تقدمه شركة "فوري" من حلول رقمية لتبسيط العمليات المالية، وتوفير الأدوات التي تحتاجها الشركات للنجاح، إيمانًا منها بدورها كشريك موثوق في النظام البيئي للأعمال في مصر، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة في دعم خطط التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر.

وتوفر "فوري بيزنس" العديد من الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات المتنوعة من بينها التصنيع، الرعاية الصحية، التعليم، المطاعم، التجارة، الخدمات اللوجستية، العقارات، وإدارة المرافق. وتشمل نظام الموارد البشرية الذي يسهل إدارة وتتبع حضور الموظفين من خلال ميزة تحديد الموقع الجغرافي، وحسابات الوقت الإضافي والرواتب، وتقديم ومراجعة طلبات الموظفين المختلفة، وتبسيط عملية الرواتب. كل ذلك يُمكِّن من تقديم حلول فعّالة وموثوقة يمكن للشركات الاعتماد عليها في عملياتها اليومية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وتقدم فورى بيزنس العديد من الحلول التى تمكن مستخدميها من إدارة متحصلاتهم النقدية والإلكترونية، بما يتيح لهم رؤية متكاملة للمتحصلات، كما تتيح المنظومة آليات متعددة لتمكين الشركات من سداد التزاماتهم إلكترونيا باستخدام بطاقة فورى للشركات بالتعاون مع بنك مصر من خلال وضع ضوابط للصرف، كما تتيح للشركات متابعة مدفوعاتها لحظيًا وبفضل مراقبة المنظومة للمتحصلات والمدفوعات،يمكن للشركات إدارة تدقفقاتهم النقدية بكفاءة عالية.كما أن تسجيل المعاملات إلكترونيا يمكن فورى من تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وإتاحة التمويل للشركات مع متابعة أوجه استخدامه وكذلك إتاحة منظومة فورى يومى للشركات تمكنها من استثمار متحصلاتهم لحظيا لتعظيم العائد على إيراداتهم .

وتعمل "فوري بيزنس" أيضًا على تقديم حلولًا متنوعة للتمكين التجاري، بما في ذلك قبول جميع أنواع وسائل الدفع من خلال أنظمة قبول الدفع، ودمج نظام الكاشير مع ماكينات البيع Fawry POS، وتوفير حلول دفع متنوعة عبر الإنترنت، مثل بوابة الدفع، والدفع عبر الرابط، وخيارات الدفع المتنوعة عند التاجر مثل قبول المدفوعات غير التلامسية، بما في ذلك أبلكيشن Tap N Pay”"، الذي يعد أول حل Soft POS مصري الصنع تم تطويره بالكامل بواسطة فوري، مما يتيح للتجار قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، وذلك بشكل آمن وفعال.

ولتوفير حلولًا مبتكرة لإدارة الأموال، تقدم "فوري بيزنس" خدمة إدارة التحصيلات من خلال فروع فوري بلس، كما

تتيح أيضاً إمكانية إيداع الأموال في أي وقت طوال أيام الأسبوع عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 300 متجرًا في جميع أنحاء مصر، مع إمكانية تحويلها إلى الحساب البنكي في يوم العمل التالي.

بالإضافة إلى ذلك، تُقدم "فوري بيزنس" صندوق استثمار مبتكر يعتمد على التكنولوجيا المالية ويُتيح للشركات استثمار رأس المال العامل وتحقيق عائد سنوي يصل إلى 23% يستحق يوميًا.

وتتيح "فوري بيزنس" مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة للشركات، بما في ذلك نظام التمويل الذي يوفر قروض للشركات والتي تتميز بإجراءات موافقة سريعة ومرنة، مع تسهيل عملية تقديم الطلبات وتوفير خطط دفع مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، وهو ما يبرز استراتيجية فوري في دعم نمو الاقتصاد والشمول المالي والابتكار في مصر، مع التأكيد على مساهمة هذه الحلول في استراتيجية التحول الرقمي.

أما في مجال إدارة الشؤون المالية، تُقدم "فوري بيزنس" نظام المحاسبة وهو نظام شامل يُغني الشركات عن الاعتماد على الطرق التقليدية، حيث يُتيح إدارة التدفق النقدي، و القيود اليومية و القوائم المالية، وإدارة الفواتير، وإعداد تقارير البيانات المالية في مكان واحد، بالإضافة إلى ربطه مع بوابة الفواتير الإلكترونية بأسعار تنافسية.

وتعليقًا على إطلاق المنصة الجديدة، صرح المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المتندب لشركة "فوري" قائلاً: "يشهد التحول الرقمي في مصر تطورًا متسارعًا، ومعه تتغير متطلبات الاقتصاد بشكل غير مسبوق، مما يستلزم حلولًا مالية أكثر تطورًا وابتكارًا لدعم النمو المستدام. في فوري، ندرك أهمية تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق المتجددة، لذا نحرص على تمكين الشركات من تجاوز التحديات المالية وتعزيز قدرتها التنافسية. ومن خلال إطلاق "فوري بيزنس"، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر".

وأضاف: "تقدم هذه المنصة المبتكرة حلولًا مالية شاملة ومتكاملة، مصممة خصيصًا لتمكين الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة وفعالية. ونسعى من خلال "فوري بيزنس" إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها في سوق الأعمال المتطور ، والمساهمة في بناء اقتصاد مصري قوي ومزدهر".

وتأكيدًا على التزامها بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، تواصل فوري تطوير حلول أعمال مبتكرة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي. واستنادًا إلى خبراتها الواسعة في تطوير العديد من المنتجات الفعالة، تعمل الشركة على توفير حلول متكاملة مصممة خصيصا لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتطور.

وضمن استراتيجيتها لضمان توافق حلول "فوري بيزنس" مع احتياجات الشركات المحلية، تستثمر فوري في شركات مصرية بارزة مثل Codezone وVCFO وDirac، مما يتيح لها الاستفادة من خبرات محلية تعزز قدرتها على تطوير حلول تلبي احتياجات رواد الأعمال وتفوق توقعاتهم، مما يساعدهم على إدارة أعمالهم بمرونة وكفاءة. ومن خلال هذه الاستثمارات، تواصل فوري دورها الريادي في دعم التطور التكنولوجي وتمكين الشركات، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية وحلول الأعمال في مصر.

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