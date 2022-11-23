تيسيرًا على المواطنين.. فوري توفر خدمة الشحن مسبق الدفع لعدادات الغاز

القاهرة، مصر: تماشيا مع توجهات الدولة نحو رقمنة عمليات التحصيل والسداد وتقليل التعامل النقدي، أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال التكتولوجيا المالية والخدمات المصرفية عن تعاونها مع شركة "طاقة غاز" التابعة لمجموعة "طاقة عربية" إحدى شركات القلعة ، بهدف إطلاق خدمة الشحن مسبق الدفع لكروت عدادات الغاز التابعة لشركة "طاقة غاز" إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني - المتاحة بالفعل- لفواتير الغاز إلكترونيا عبر قنوات "فوري" الرقمية المتعددة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على المواطنين.

واستنادا على بنيتها الرقمية وحلولها الذكية؛ توفر شركة "فوري" خدمة شحن الكارت مسبق الدفع الخاص بعدادات الغاز الطبيعي الخاصة بــ "طاقة غاز" من خلال قنوات دفع فوري المختلفة، مثل أكثر من 300 ألف ماكينة فوري POS المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب فروع فوري بلس المتواجدة في جميع المحافظات ؛ والتي ستوفر على سكان القرى والنجوع إمكانية شحن الكروت مسبقة الدفع من خلالها بدلا من الذهاب إلى الفرع الرئيسي لشركة "طاقة غاز".

يكلل هذا التعاون جهود ومساعي شركة "فوري" الملموسة في دعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وخاصة في رقمنة عمليات التحصيل والسداد فيما يخص مستحقات شركات قطاع البترول، وكذلك تحفيز ودفع عمليات الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي والتحول إلى طرق دفع وتحصيل أكثر سهولة ويسر.

وصرح المهندس حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: "سعداء للغاية بالتعاون مع شركة "طاقة غاز" التابعة لمجموعة "طاقة عربية" العملاقة، من أجل تطويع كافة حلولنا الرقمية المتطورة الآمنة والمنتشرة في جميع محافظات مصر لعملاء شركة "طاقة غاز" تيسيرا وتسهيلا عليهم، حيث تضع خدماتنا الرقمية جميع المستخدمين أمام مرحلة جديدة من الراحة والرفاهية في أساسيات المعيشة، كما تعمل فوري جاهدة على تعزيز دورها الريادي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر؛ من خلال عقد الشراكات والبرتوكولات في العديد من القطاعات وكذلك توفير أحدث خدمات الدفع الإلكتروني".

وأعرب المهندس طارق الهوارى العضو المنتدب لشركة "طاقة غاز" عن بالغ سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع شركة فوري والتي تمتلك النصيب الأكبر في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، بقوله: نعمل جنبا إلى جنبا مع شركة فوري على مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية في ظل استراتيجية التحول الرقمي المتكاملة، كما أن هذا التعاون يضمن نموا سريعا لأعمال كلا الشركتين من خلال دمج خدماتهما لتسهيل حياة المواطنين" .

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