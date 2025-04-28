فوري تواصل تبنّي استراتيجيات تركز على العميل، بهدف تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

القاهرة، مصر-أعلنت فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية، عن تعاونها مع تروكولر، المنصة العالمية المتخصصة في كشف هوية المتصل والحماية من الرسائل غير المرغوبة، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في طرق تواصل وتجربة العملاء. ويتيح هذا التعاون لفوري تقديم تجربة اتصال أكثر سلاسة وشفافية وأمانًا لعملائها، مما يعزز من ثقة العملاء وتفاعلهم مع الشركة.

ومن خلال حلول تجربة العملاء المقدمة من تروكولر، تُمكن فوري عملاءها الآن من التعرف فورًا على المكالمات الواردة، مما يقلل من الشكوك ويعزز التفاعل. كما تظهر الآن عناصر العلامة التجارية الرسمية لفوري، بما في ذلك اسم الشركة مع الشعار والعلامة الزرقاء الموثقة، باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن مصداقية وثقة فورية بين العملاء في الأسواق الإقليمية والعالمية.

إلى جانب تحديد هوية المتصل، تستفيد فوري أيضًا من ميزة "سبب الاتصال" التي تقدمها تروكولر، والتي أصبحت الآن مخصصة بالكامل باللغة العربية، لتزويد المستخدمين بسياق واضح للمكالمة قبل الرد عليها، سواء كان الاتصال يتعلق بتذكير بالدفع، تحديث بشأن الموافقة على قرض، أو عرض حصري، فإن هذا المستوى الإضافي من الشفافية يُزيل أي غموض، بما يضمن للعملاء الشعور بالأمان والإحاطة بالمعلومات عند تعاملهم مع الشركة.

كما تستفيد فوري من ميزة "الملف التعريفي التجاري" في تروكولر، والتي تتيح للشركات عرض معلوماتها التجارية الموثوقة لمستخدمي التطبيق. تشمل هذه المعلومات على عناصر العلامة التجارية، روابط منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل الشركة، وصورة العلامة التجارية المختارة بعناية، وكل هذه العناصر تم تصميمها لتعزيز ثقة العملاء وزيادة تفاعلهم.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح أشرف ياقوت، العضو المنتدب بشركة فوري للتمويل الاستهلاكي، قائلا، "نسعى باستمرار إلى ابتكار طرق مبتكرة لتعزيز تجربة عملائنا وبناء ثقة أعمق مع مستخدمينا. الشراكة مع تروكولر تتيح لنا تقديم قناة تواصل سلسة وشفافة وآمنة تضمن لعملائنا سهولة التعرّف على مكالماتنا والثقة بها. ومن خلال الاستفادة من حلول تجربة العملاء المقدمة من تروكولر، نؤكد التزامنا بالنهج الذي يركز على العملاء والذي يعزز التفاعل ويزيل أي غموض. هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في مهمتنا لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا وكفاءة في ظل التطور السريع للمشهد المالي في مصر.

من جانبها قالت بريام بوز المديرة العالمية لدى GTM ومنتجات التطوير في تروكولر، "نحن في تروكولر ملتزمون بإحداث تحول في الطريقة التي تتواصل بها الشركات مع عملائها، من خلال تمكين التواصل الآمن والشفاف والفعّال. وفي قطاع التمويل الاستهلاكي، حيث تمثّل الثقة والوضوح عنصرين أساسيين، تُمكّن حلول تجربة العملاء التي نقدمها لشركات مثل فوري من التفاعل مع العملاء بثقة أكبر. وبالاعتماد على مزايا متقدمة مثل خاصية "سبب الاتصال"، المصممة خصيصًا باللغة العربية لتعزيز سهولة الوصول ووضوح هوية المتصل، يستطيع مقدمو الخدمات المالية مثل فوري للتمويل تحسين تجربة التواصل، تقليل حالات الالتباس، وترسيخ علاقات أكثر قوة واستدامة مع العملاء، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في مصر."

تمكّن حلول تجربة العملاء من تروكولر أكثر من 2,500 شركة حول العالم من بناء الهوية التجارية، وتعزيز ثقة العملاء، وتصميم تجارب مُخصصة تناسب احتياجات كل عميل. ومن خلال قدراتها الرائدة في مجال الاتصالات، تساعد هذه الحلول الشركات على منع الاحتيال وضمان تواصل واضح وآمن وشفاف مع عملائها. ومن خلال تبني هذه التكنولوجيا، تعزز فوري التزامها بالابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وتقدم تجربة تواصل سلسة وآمنة وموثوقة مع عملائها.

- النهاية -

عن فوري

تأسست شركة فوري في عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية، حيث تخدم كلًّا من المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين معها. تتضمن خدمات فوري الأساسية على تمكين سداد الفواتير الكترونيًا، وشحن رصيد الموبايل، وخدمات التموين لملايين المستخدمين المصريين. كما تشمل خدماتها الرقمية الأخرى إصدار التذاكر الإلكترونية، وخدمات التلفزيون المدفوع، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية. ومن خلال نموذج "من نظير لنظير"، تمكّن فوري الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية عبر عدد من القنوات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، وهواتف الموبايل، ونقاط البيع (POS). وتقوم فوري بمعالجة أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا، وتخدم قاعدة عملاء تقدّر بنحو 53.1 مليون مستخدم شهريًا بفضل شبكتها التي تضم 36 بنكًا، ومنصتها الإلكترونية، وأكثر من 372 ألف وكيل. تعرف على المزيد من خلال زيارة الرابط www.fawry.com.

عن تروكولر

نحن نمكن من إجراء محادثات آمنة ومهمة بين الناس، ونجعل التواصل بين الشركات والمستهلكين على قدر من الكفاءة والفعالية. يقدر مستوى التواصل الغير مرغوب فيه والمنطوي على قدر من الاحتيال إلى درجة التفشي في أوساط الاقتصادات الرقمية، خصوصًا في الأسواق الناشئة. رسالتنا هي بناء تواصل مبني على الثقة. تروكولر هي جزء لا يتجزأ من التواصل اليومي لأكثر من 400 مليون مستخدم نشط، مع أكثر من مليار تنزيل منذ الإطلاق وما يقارب 50 مليار مكالمة غير مرغوب فيها تم التعرف عليها وحجبها في عام 2021. ويقع المقر الرئيسي لشركة تروكولر في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 2009، وهي شركة ريادية يقودها مؤسسوها، وتضم فريقًا إداريًا يتمتع بخبرة واسعة. تم إدراج تروكولر ضمن بورصة Nasdaq Stockholm منذ أكتوبر عام 2021. يُرجى زيارة truecaller.com لمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://business.truecaller.com/

-انتهى-

#بياناتحكومية