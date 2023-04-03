المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "فودكس السعودية"، المنصة الرائدة في المملكة في مجال تكنولوجيا إدارة المطاعم والمدفوعات القائمة على الحوسبة السحابية، عن اعتمادها منصة إدارة الموارد البشرية من "داروين بوكس" لتوحيد عمليات الموارد البشرية بين فروعها المتعددة، بدلاً من اعتمادها على تطبيقات مختلفة. وستمكن المنصة شركة "فودكس" من إدارة شؤون موظفيها ومواردها البشرية بطريقة سهلة وسلسة في مختلف دول المنطقة العربية، ومنها السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، والكويت.

وتخدم منصة المدفوعات لدى "فودكس" مجموعة من الفئات في قطاع المطاعم؛ تشمل المطاعم التقليدية والمقاهي، ومطاعم الوجبات السريعة، والمخابز، وشاحنات الطعام، وحتى المطابخ السحابية المنتشرة في المنطقة العربية. ونظراً لتوزع عملياتها في مناطق جغرافية متباعدة، بحثت الشركة عن أفضل حلّ لإدارة الموارد البشرية يوفر لها رؤية موحدة لإدارة شؤون موظفيها باستخدام منصة واحدة بطريقة سهلة وسلسة بما يعزز كفاءتهم وقدراتهم الإنتاجية.

وبهذه المناسبة، قالت جواهر الضفيان، رئيسة قسم نجاح الموظفين، فودكس: "لأننا شركة ناشئة متسارعة النمو كان علينا بناء التقنيات التي نستخدمها تدريجياً بما يناسب كل مرحلة، مما أفضى إلى اعتمادنا على أنظمة متباينة تسببت في تعقيد عملياتنا وانخفاض كفاءتها. لكن تعاوننا مع داروين بوكس سيوفر لنا منصة مرنة قادرة على مواكبة متطلبات كل سوق لإدارة الموارد البشرية والإحاطة بالفروقات الدقيقة في عملياتنا بين المناطق الجغرافية. وتمكننا المنصة من اتخاذ قرارات أفضل مبنية على بيانات أشمل، ما يوفر وقتاً أرحب لموظفي الموارد البشرية للتركيز على تنفيذ استراتيجيتنا".

ولأن عمليات "فودكس" تمتد في دول مختلفة، كان عليها الالتزام بلوائح تنظيمية متباينة تحكم جوانب الموارد البشرية، وعمليات الدفع، وقيود البيانات، بالإضافة إلى أن عليها التعامل مع تفاوت المزايا الناتجة عن توسع الشركة وعملها في بلد جديد. وأضافت الضفيان: "بفضل نظام داروين بوكس البديهي، أصبحنا قادرين على تجاوز هذه العقبات المحلية بسهولة. وبصفتها شريكنا في تكنولوجيا الموارد البشرية، توفر داروين بوكس لموظفينا تجربة سهلة ومحسّنة بلغات متعددة، تشمل اللغة العربية".

وقال شيتانيا بيدي، الشريك المؤسس لشركة "داروين بوكس": "أصبح الاستثمار في التقنيات التي تساعد في إدارة المواهب البشرية وتحقيق نتائج عمل مميزة أمراً ضرورياً لأي شركة تطمح إلى النجاح. ونواصل في داروين بوكس التركيز على تطوير منتجات تعطي الأولوية للامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بكل بلد. وخير مثال على ذلك شركة فودكس، فقد شهدنا تطوّر ونمو هذه العلامة التجارية عن كثب ونفتخر بما وصلت إليه. وفي إطار توسيع أعمالنا في السعودية، يسرنا دعمها لتوسيع نطاق أعمالها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية".

وتتوجه الشركات الذكية في جميع أنحاء المنطقة إلى استبدال الحلول القديمة لإدارة الموارد البشرية بحل "داروين بوكس" الذي يتعامل بشكل أفضل مع الفروق المحلية الدقيقة واحتياجات العمل الخاصة بكل بلد. وتركز "داروين بوكس" على جعل التحول الرقمي سهلاً لعملائها، وبالتالي تقدم برامج تتعلق بإدارة دورة الحياة المهنية للموظف، ومهام سير العمل المخصصة، والتوظيف والإعداد، وإدارة الأداء، وإدارة النفقات، والتعويضات، بالإضافة إلى معالجة كشوف الرواتب عبر مناطق جغرافية مختلفة.

وتسهم "داروين بوكس"، التي تأسست في عام 2015 لتكون أول منصة لتكنولوجيا الموارد البشرية قائمة على الهواتف الجوالة، في تحسين تجارب العمل لما يتجاوز 2 مليون موظف في أكثر من 750 مؤسسة بما يزيد على 90 دولة. وتعمل الشركة مع العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدعمها مستثمرون عالميون بارزون، من أمثال شركة "تكنولوجي كروس أوفر فينتشرز" في وادي السيليكون، و"سيلز فورس فنتشرز"، و"سيكويا كابيتال" وغيرها.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "داروين بوكس":

تأسست "داروين بوكس" في عام 2015، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية، تعمل على تمكين المؤسسات والشركات لإدارة المواهب لديها بشكل أفضل من خلال استخدام التقنيات المتطوّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة عصرية تعود بالفائدة على كافة الموظفين.

وتدعم "داروين بوكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علامات تجارية رائدة مثل "نون" (Noon.com)، و"مسافي"، و"ألف للتعليم" و"ريتيلو" و"موبايلي تك" و"سيبكو" و"ايوا" و"شالينا للرعاية الصحية" و"فودكس"، فضلاً عن دعم عمليات مختارة لكل من "مصرف الراجحي" و"مجموعة اللولو". كما توفّر المنصة خدماتها لمجموعة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً من قبيل "نيفيا" و"ستاربكس" و"دومينوز" و"سيفورا" و"سواروفسكي" و"أديداس" و"زارا" و"لاكوست" و"كالفن كلاين" و"أكسا" و"طوكيو" و"سينيا" و"تي سيستمز".

حازت "داروين بوكس" على المرتبة الأولى كأفضل خيار للعملاء من بين شركات إدارة رأس المال البشري ضمن تقرير "جارتنر بير إنسايتس" 2022، وتحظى اليوم بثقة أكثر من 750 مؤسسة عالمية تضم أكثر من 2 مليون موظف موزعين على أكثر من 90 دولة حول العالم. ظهرت منصة "داروين بوكس" لأول مرة في تقرير "ماجيك كوادرانت 2021" بفضل باقة حلول السحابة من منصة HCM المخصصة للشركات التي تضم 1000 موظف وأكثر (Cloud HCM Suites For 1,000+ employee enterprises). كما وتعد أسرع شركة متخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية تنضم إلى نادي شركات الـ "يونيكورن"، وهي مدعومة من قبل مجموعة من أبرز المستثمرين العالميين مثل "سيلز فورس فنتشرز" و"سيكويا كابيتال" و"تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز" وغيرها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.darwinbox.com

الاتصالات الإعلامية:

أيمي بوركار، أصداء بي سي دبليو | darwinbox@bcw-global.com | +971 55 648 7197

يارا حوراني، "داروين بوكس" | hourani.yara@darwinbox.com | +971 4 325 4676

نبذة عن "فودكس"

"فودكس" هي منصة رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة المطاعم والمدفوعات القائمة على الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتمد نظام SaaS الإيكلوجي المتكامل الذي يدعم نهجها في الرقمنة الشاملة ويرسخ مكانتها كواحدة من رواد قطاع المطاعم والمقاهي الإقليمي. وقد حصلت "فودكس" على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) بوصفها شركة تكنولوجيا مالية، وتتمثل رؤيتها في تأسيس منظومة متكاملة لإدارة المطاعم تمكّن أصحاب المطاعم من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. وتتمثل مهمة "فودكس" في تعزيز قدرات أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي شامل يثري عملياتهم اليومية. يخدم النظام مختلف الأنشطة في قطاع المطاعم؛ من المطاعم والمقاهي التقليدية ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام وصولاً إلى المطابخ السحابية ومتاجر التجزئة غير الغذائية. ونجحت "فودكس" منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها، فضلاً عن نجاحها بجمع تمويل بقيمة 170 مليون دولار أمريكي في الجولة التمويلية الثالثة، ما يجعلها إحدى أنجح الشركات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.foodics.com