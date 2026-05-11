مسقط: نظمت فودافون عُمان زيارةً إلى لوكسمبورغ ضمت وفدًا لممثلين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وجهاز الاستثمار العُماني، وذلك بهدف الاطلاع على نماذج عالمية متقدمة لمسرعات أعمال الشركات الناشئة، والتعرف على تجارب تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز التنمية الاقتصادية. وتعكس الزيارة دور فودافون عُمان كحلقة وصل استراتيجية تربط المؤسسات الحكومية العُمانية بمنصات دولية رائدة للاستفادة من الخبرات العملية وأفضل الممارسات والمشاريع العالمية بهدف دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وقال المهندس بدر الزيدي، الرئيس التنفيذي لفودافون عُمان: "يتطلب نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم أكثر من مجرد الوصول إلى التمويل أو الأسواق، إذ أصبح مرتبطًا بالقدرة على الاستفادة من منظومات عمل متكاملة تساعد المؤسسات على التوسع، وتعزز تنافسيتها، وتمكنها من العمل ضمن سلاسل أوسع عالميًا. ومن خلال شبكة فودافون العالمية، نعمل على فتح قنوات مباشرة تتيح للمؤسسات العُمانية الاطلاع على الخبرات والنماذج التشغيلية المطبقة والاستفادة منها بصورة عملية، بما يدعم بناء بيئات أعمال أكثر جاهزية للنمو والتطور. وينصب تركيزنا على فهم التجارب الأكثر ارتباطًا باحتياجات السلطنة وأولوياتها التنموية، وتحويل هذه الخبرات إلى فرص تسهم في دعم الابتكار وتعزيز استدامة النمو للمؤسسات العُمانية".

وشمل برنامج الزيارة عددًا من الشركات الرائدة في مجالات التقنية والابتكار، مع التركيز على نماذج العمل في مجالات المشتريات والذكاء الاصطناعي ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتضمّن البرنامج زيارة شركة Vodafone Procure & Connect التابعة لفودافون، والتي تجمع بين خدمات المشتريات العالمية وحلول الاتصال والتجوال ضمن منظومة موحدة تدعم كفاءة العمليات التشغيلية وتبسط آليات العمل على نطاق واسع. كما زار الوفد مختبرات Tomorrow Street، وهو مشروع مشترك بين فودافون وTechnoport، والمختص بدعم الشركات التقنية سريعة النمو وربطها بمنظومات أعمال عالمية، إلى جانب House of Startups التابعة لغرفة تجارة لوكسمبورغ، والتي تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الابتكار ضمن بيئة متكاملة تدعم التعاون وتبادل الخبرات. وأتاحت هذه الزيارة فرصة مميزة للوفد الاطلاع على نماذج عملية لإدارة المشتريات المركزية على نطاق واسع، وآليات دمج الشركات ذات الإمكانات العالية ضمن منظومات أعمال دولية، إلى جانب التعرف على دور البيئات المنظمة في دعم التعاون وتحفيز النمو التجاري والابتكار.

وتعد هذه الزيارة امتدادًا لجهود فودافون عُمان لدعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، من خلال تطوير حلول الاتصال، والخدمات الرقمية لقطاع الأعمال، والأمن السيبراني، وبناء شراكات تسهم في إيجاد قيمة عملية للمؤسسات والمجتمعات المحلية. ويعكس النمو الذي سجلته الشركة في قطاع الأعمال خلال عام 2025 تطلع الشركات والمؤسسات إلى حلول أكثر موثوقية ومرونة، تجمع بين الاتصال الآمن والمنصات الرقمية والدعم التشغيلي القادر على مواكبة متطلباتها المتغيرة والنمو المتسارع في الأسواق.

عن فودافون في سلطنة عُمان

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

ومع إطلاق عملياتها التجارية في مارس 2022، تعد فودافون المشغل الرقمي الأول الوحيد الذي يتمتع ببنية اساسية لشبكة الجيل الخامس القائمة على السحابة بنسبة 100٪، مما يقدم عُمان لجيل جديد من شركات الاتصالات. تتمحور الميزة التنافسية للشركة حول تطبيقها الحائز على جوائز، مع عملية تأهيل رقمية بالكامل، والدفع التلقائي، واستبدال شرائح SIM وeSIM، والخدمات الحكومية وغيرها الكثير. كما تعد فودافون عُمان متجر شامل يوفر السرعة والراحة والقيمة المضافة الخاصة لعملاء الدفع المسبق والدفع الآجل في جميع أنحاء السلطنة. مع أكثر من مليوني عملية تنزيل، يعد تطبيق الاتصالات الوحيد في سلطنة عُمان الذي يخترق السوق بنسبة 100٪.

وإلى جانب ما تقدّمه من خدمات رقمية، تضم شبكة فودافون للبيع بالتجزئة 75 متجرًا ومتجرًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى أكثر من 5,500 نقطة بيع في مختلف محافظات السلطنة. ويعزّز هذا الانتشار، إلى جانب الامتداد العالمي لفودافون، قدرة المشتركين على الوصول إلى خدمات موثوقة وسهلة الاستخدام، أينما كانوا داخل عُمان أو خارجها.

واليوم، تمكنت الشركة من تحقيق حصة سوقية تقارب 17%، مدفوعة بالتوسع المستمر في شبكتها المتطورة للجيل الخامس وتركيزها على تقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المشتركين. وانطلاقًا من التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، تواصل فودافون عُمان دورها في تمكين الكفاءات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، والإسهام في مسيرة التحول الرقمي في السلطنة.

