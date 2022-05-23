على هامش مشاركتها في معرض كومكس 2022

مسقط، 23 مايو2022: بعد تدشينها رسمياً في مارس الماضي، تشارك فودافون عُمان وللمرة الأولى في معرض كومكس 2022، حيث تقدم تجربة تقنية من عالم المستقبل في جناحها التفاعلي الفريد من نوعه. وتأتي هذه المشاركة في النسخة الحادية والثلاثين من المعرض التكنولوجي المتخصص في إطار سعي الشركة لتقديم تجربة عملية تؤكد على ريادتها لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في السلطنة، والذي يُعتبر كومكس أبرز فعالياته المحلية، حيث يجمع كبار اللاعبين وأبرز الجهات العاملة في حقل الابتكار التقني.

وفي حديثه عن هذه المشاركة، يقول السيد فهد بن عبدالعزيز البوسعيدي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في فودافون عُمان: "لطالما سعت فودافون لريادة الجهود المشتركة في بناء مجتمع رقمي يمتلك كافة المقومات لقيادة مسيرة التنمية لتحقيق أهداف السلطنة المستقبلية. من هنا تأتي مشاركتنا في كومكس 2022 الذي يعتبر المنصة المحلية الأولى لاستعراض التطورات في عالم التكنولوجيا والحلول الابتكارية القادمة من حول العالم. نتطلع لتقديم تجربة عملية رائدة لزوار جناحنا التفاعلي واستعراض ما يمكن أن نسميه تكنولوجيا المستقبل، حيث نأمل أن نكون مصدر إلهام لزوار كومكس لتوسيعم مداركهم حول دور التنولوجيا في بناء المستقبل الذي نسعى إليه جميعاً".

هذا ويتضمن مركز فودافون التفاعلي في كومكس ستة أجنحة مختلفة تقدم تجارب عملية تسلط الضوء على قدرات فودافون كشركة تكنولوجية متكاملة وليست مجرد موفر لخدمات الاتصالات، حيث يمكن للزائر أن ينطلق في رحلة فريدة عبر هذه الأجنحة للتعرف على فودافون وتقنيات المستقبل التي توفرها في السلطنة. يقدم الجناح الأول نبذة تعريفية عن الهوية التجارية للشركة ولمحة عامة عن التجارب التي توفرها، فيما يستعرض الجناح الثاني حقبتين مختلفتين من التقنيات التي يستخدمها الإنسان يومياً، حيث يوضح التغيرات فيها باستخدام تقنيات الواقع المعزز. الجناح الثالث يحاول الإجابة على سؤال بديهي ومعقد في آن معاً "كيف غير الإنترنت حياتنا؟ حيث تجيب فودافون على هذا السؤال باستخدام شاشات اللمس المتطورة.

الجناح الرابع والخامس يقدمان تجربة تفاعلية بامتياز، حيث يمكن للزائر أن ينطلق في مغامرة ترفيهية ممتعة باستخدام أحدث التقنيات، لتقدم فودافون رسالة بالغة الأهمية حول دور التكنولوجيا الترفيهي إلى جانب دورها الأساسي في بناء المستقبل. أما الجناح الأخير في مركز فودافون في كومكس فقد تم تخصيصه للتأكيد على حقيقة التسارع الهائل في الحقل المعرفي والتكنولوجي، حيث توضح أن التقنيات التي تم استخدامها في المركبات الفضائية التي قادت الإنسان للهبوط على سطح القمر منذ سنوات قليلة، هي أقل مستوى من التقنيات المستخدمة اليوم في أجهزة الهاتف النقال التي يستخدمها الجميع اليوم وبمنتهى السهولة، الأمر الذي يقدم رسالة محورية حول الضرورة الحتمية لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع.

يسعدنا الترحيب بكم في مركز فودافون في معرض كومكس للتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي في سلطنة عُمان والعالم أجمع، يستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري، حيث يمكن للراغبين في اختبار تجربة فودافون زيارة مركزنا المميز والانطلاق في رحلة مميزة نحو المستقبل.

تتوفر خدمات فودافون في جميع أنحاء السلطنة من خلال تطبيقها الشهير My Vodafone الأفضل في فئته، والذي يمكن تنزيله من متجر أندرويد و آبل ستور، ومتجر هواوي للتطبيقات، كما تتوفر خدمات الشركة لدى أكثر من 3,500 موزع في كافة أنحاء السلطنة.

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نبذة عن فودافون في سلطنة عُمان:

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، ومجموعة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

حصلت الشركة في العام 2021م على ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في السلطنة لتصبح بذلك المُشغل الثالث للاتصالات في السوق المحلي.

تسعى فودافون في عُمان لتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عالم الاتصالات للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والإبداع. تصل نسبة الكفاءات العُمانية ضمن فريق فودافون في السلطنة إلى 90%، الأمر الذي يترجم اهتمام الشركة الكبير بتطوير المواهب المحلية ونقل المعارف وتوطين التكنولوجيا، عبر توفير بيئة عمل راقية تحفز على التطوير والإبداع الذاتي.

تؤمن فودافون بأن الكفاءات البشرية مع التقنيات المتطورة باستطاعتها قيادة رحلة بناء المستقبل الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك اختارت شعارها ليكون "معاً نستطيع". https://www.vodafone.om