وفقاً لإرنست ويونغ (EY)

10 اكتتابات عامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024

شركة باركن الإماراتية تحقق أعلى عائدات اكتتاب في المنطقة في هذا الربع بقيمة 0.4 مليار دولار أمريكي

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر نشاط الصفقات مع 9 اكتتابات عامة خلال الربع الأول من عام 2024

09 مايو 2024: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأخير حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2024، إلى اكتساب سوق الاكتتاب العامة زخماً قوياً خلال هذا الربع، حيث شهدت أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

أما على الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% في القيمة على أساس سنوي. ويشير مستوى النشاط المذكور إلى تجاوز المشاركين في السوق حالات عدم اليقين التي تسببت بها التقلبات الاقتصادية الأخيرة، والعام الانتخابي حول العالم.

هذا وتعتزم 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024. وتتصدر المملكة العربية السعودية عدد الاكتتابات العامة المزمعة المعلن عنها مع 21 اكتتاباً، تليها الإمارات العربية المتحدة باكتتاب واحد. أما خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات في مصر وشركة القرض الشعبي الجزائري عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام.

ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت البورصة المصرية (EGX30) مع مكاسب بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2024، يليها السوق الأول في بورصة الكويت بنمو نسبته 7.5%، وسوق دبي المالي بنسبة 4.6%. وفي نهاية الربع، حققت ثمانية من أصل 10 اكتتابات عامة تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح، إذ سجلت مجموعة MBC أعلى مكاسب بنسبة 128%.

وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "بدأ الربع الأول من عام 2024 بانطلاقة إيجابية مع 10 اكتتابات عامة تركزت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، جمعت 1.2 مليار دولار أمريكي. وواصلت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الصفقات مع استحواذها على تسعة اكتتابات عامة في قطاعات متنوعة، في حين سجل سوق دبي المالي أول صفقة له في عام 2024 خلال هذا الربع. واحتفظت المنطقة بسجل قوي من الصفقات المخطط لها، حيث أعلنت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا عن نيتها إدراج أسهمها".

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات العامة الأولية

هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة في الربع الأول من عام 2024. ويعد اكتتاب شركة المطاحن الحديثة الذي جمع عائدات بقيمة 724 مليون دولار أمريكي، أكبر اكتتاب عام في المملكة خلال هذا الربع، وثاني أكبر اكتتاب في المنطقة، حيث أنه استحوذ على 27.3% من إجمالي عائدات الاكتتابات. وحل اكتتاب مجموعة MBC الذي جمع عائدات بلغت قيمتها 222 مليون دولار أمريكي، في المركز الثاني في المملكة، يليه اكتتاب شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية مع عائدات بقيمة 131 مليون دولار أمريكي. وتم إدراج جميع هذه الاكتتابات الثلاثة في سوق تداول الرئيسي، بينما تمت إدراج الاكتتابات الستة المتبقية في نمو – السوق الموازية، مع إجمالي عائدات بلغت 57 مليون دولار أمريكي، جاءت من مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والإعلام والترفيه.

وواصلت المملكة أيضاً قيادة نشاط صفقات الاكتتاب المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة المقبلة من العام، مع إعلان العديد من الشركات، مثل الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، وشركة مياهنا، وشركة بنده للتجزئة، عن خططها لإدراج أسهمها.

دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل أكبر اكتتاب في المنطقة في الربع الأول من عام 2024

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حققت شركة باركن أعلى عائدات اكتتاب في المنطقة في الربع الأول من عام 2024 بقيمة 0.4 مليار دولار أمريكي من خلال إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، ما يمثل نسبة 37.2% من إجمالي قيمة الاكتتاب العام. وقد تم تجاوز الاكتتاب للأسهم المطروحة بنحو 165 مرة، مع تحقيق أعلى مكاسب في اليوم الأول بين إدراجات هذا الربع بنسبة 35%. وتعد هذه الشركة الأصل الثالث لهيئة الطرق والمواصلات الذي يتم إدراجه بعد "سالك" وشركة "تاكسي دبي".

وجدير بالذكر أن الإمارات بصدد انتظار إدراجات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك إدراج شركة سبينيس، ومجموعة اللولو، والاتحاد للطيران.

تزايد أهمية عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية إلزامية لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويمثل هذا الأمر خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والممارسات المستدامة في الأسواق المالية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، قدمت سوق مسقط للأوراق المالية مبادئ توجيهية طوعية للإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام 2023، مع توقعات بالبدء بتطبيق تقارير إلزامية للاستدامة بحلول عام 2025. وفي سياق متصل، تعكس مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 10 مليار شجرة بحلول عام 2030، من بين عدة أهداف أخرى، التزام المملكة بحماية البيئة والتحول نحو مصادر طاقة متجددة. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبني تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إطلاق العنان لنمو مستدام، وجذب استثمارات مسؤولة، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي أكثر اخضرارا.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY:

"لقد كانت بداية هذا العام قوية مع عدم وجود أي علامة على تباطؤ نشاط الاكتتابات العامة. وقد أظهر الإدراج الناجح لشركة باركن في سوق دبي المالي الالتزام المستمر تجاه برنامج الخصخصة الذي تنفذه حكومة دبي، والذي يتضمن إدراج شركات مملوكة للدولة كجزء من حملة التنويع الاقتصادي في البلاد".



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