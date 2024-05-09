لندن، المملكة المتحدة، 9 مايو 2024: أعلنت "إنفستكورب"، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم أن الاكتتاب في صندوق "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز" الخامس بلغ 570 مليون دولار، متجاوزاً القيمة المستهدفة والبالغة 500 مليون دولار في ظل التزامات من الشركاء المحدودين الجدد والحاليين في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل الصندوق استمراراً لاستراتيجية إنفستكورب في مجال تكنولوجيا السوق المتوسطة الدنيا، والتي تم تأسيسها منذ أكثر من 20 عاماً لاستهداف شركات التكنولوجيا المتنامية التي تختص بالأعمال بين الشركات وتقدم منتجات وأسواق نهائية أثبتت جدواها. وسيسعى الصندوق إلى الاستثمار في الشركات على مستوى العالم في مجال البرمجيات والبيانات/التحليلات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. وسيتطلع الصندوق إلى الاستحواذ على حصص مسيطرة في الشركات التي تبلغ إيراداتها حوالي 10 ملايين دولار أو أكثر وأرباح إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي تتطلب استثمارات في الأسهم تتراوح بين 30 إلى 75 مليون دولار، باعتباره المستثمر المؤسسي الأول غالباً.

وقام صندوق "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز" الخامس بأربعة استثمارات بالفعل في شركات تغطي جميع المجالات المحددة للصندوق. وتشمل هذه الشركات VEDA (برمجيات الموارد البشرية، ألمانيا)، وHWG Sababa (الأمن السيبراني، إيطاليا)، وZift Solutions (برمجيات إدارة علاقات الشركاء، الولايات المتحدة)، وNetRom (هندسة البرمجيات، هولندا).

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب: "نقدّر الدعم الذي قدمه مستثمرونا الحاليون والجدد في حملة جمع الأموال لصندوق التكنولوجيا الخامس. كما نتطلع إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا المجرّبة للاستثمار في تكنولوجيا السوق المتوسطة والتي أثبتت نجاحها طوال دورات السوق. ومن خلال الاستفادة من نطاق إنفستكورب وانتشارها العالمي، يتمتع فريقنا وهذا الصندوق بمكانة متميزة للاستثمار في الشركات الواعدة والدخول في شراكات معها والمساعدة في تسريع نموها".

وقال غيلبرت كامينيكي، رئيس قسم الأسهم الخاصة الأوروبية في إنفستكورب: "يسعدنا أن نعلن عن الإغلاق النهائي لصندوق التكنولوجيا الخامس اليوم. وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، قمنا بتطوير صيغة ناجحة للاستثمار في شركات تكنولوجيا الأعمال بين الشركات في السوق المتوسطة الدنيا والتي مكنتنا من تحقيق عوائد جذابة لمستثمرينا باستمرار. كما نفخر بمحافظتنا على الانضباط حيال تقييمات الدخول طوال الدورات، وبكوننا شركاء عمليين للمؤسسين وبأننا نركز على مجموعة فرعية صغيرة من القطاعات ذات الظروف المواتية طويلة المدى. ويمثل هذا الصندوق استمرارًا لهذه الإستراتيجية الناجحة ونحن ممتنون حقًا للثقة التي وضعها مستثمرونا فينا مرة أخرى".

ويعد هذا الصندوق خلفاً لصندوق "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز" الرابع البالغة قيمته 400 مليون دولار، والذي استثمر في شركات مثل softgarden (برمجيات الموارد البشرية، ألمانيا)، وAvira (الأمن السيبراني، ألمانيا)، وAgeras (برمجيات المحاسبة، الدنمارك)، وImpero (برمجيات التعليم، الولايات المتحدة).

نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في أربع فئات أصول: الشركات الخاصة (عمليات الاستحواذ في الاسواق المتوسطة، واستثمارات النمو، والحصص العامة)، الاستثمار العقاري (البنية التحتية والعقارات)، إدارة الدين (التزامات القروض المضمونة، والقروض المشتركة على نطاق واسع، والتمويل المهيكل)واستراتيجيات السيولة (العائدات المطلقة وإدارة أصول التأمين).

ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر الشركة رأس المال في منتجاتها واستراتيجياتها، مع ضمان أن تتوافق المصالح مع المستثمرين وأصحاب المصلحة سعياً إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استثماراتها وفي المجتمعات التي تعمل فيها. تفخر الشركة بالشراكة مع العملاء لتقديم حلول مصممة لتلبية احتياجاتهم.

تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 52 مليار دولار أميركي بما فيها اصول يديرها طرف ثالث. ويعمل في مكاتب الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية.

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