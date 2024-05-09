سبينس تبدأ تداول أسهمها في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي ناجح

• تخطت إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم سبينس 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين المشاركة في الاكتتاب، ما يشكّل أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

• أعلى سعر ضمن النطاق السعري، بلغ إجمالي العائدات من الاكتتاب نحو 1.38 مليار درهم إماراتي (ما يعادل نحو 375 مليون دولار أمريكي)، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 5.51 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل نحو 1.50 مليار دولار أمريكي).

• سعيًا لتحقيق النمو المستمر، سيشهد عام 2024 افتتاح أول متجر لسبينس في المملكة العربية السعودية، وسوف تواصل الشركة توسيع شبكة متاجرها في الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق كلّاً من تطبيقي "المطبخ من سبينس"، وهو مفهوم جديد مبتكر لصالات تناول الطعام؛ و" سبينس سويفت"، وهي منصة لخدمة التجارة الإلكترونية المحلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 مايو 2024: رحّب سوق دبي المالي اليوم بالإدراج الناجح لشركة سبينس 1961 هولدينج ش.م.ع ("الشركة" أو " سبينس ")، المشغل الرائد لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت العلامات التجارية سبينس, ويتروز, والفير, في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وفي المملكة العربية السعودية على أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة في المملكة في عام 2024.

وشهد الاكتتاب العام لسبينس إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 19 مليار دولار أمريكي). وتخطت إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعةً (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة. واستجابة لمستويات الطلب المرتفعة، تمت زيادة نسبة الطرح لشريحة المستثمرين من الأفراد من 5% إلى 7% من أسهم الطرح العام.

وبعد اختتام اكتتابها الناجح في سوق دبي المالي، بدأت الشركة تداول أسهمها تحت الرمز (SPINNEYS) وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يحقق إجمالي عائدات بنحو 1.38 مليار درهم (أي ما يعادل 375 مليون دولار أمريكي) تقريباً. وبالتالي تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.51 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 1.50 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.

وشكّل الإدراج الناجح لشركة سبينس، وهو الثاني في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، دليلاً ملموساً على قوة وديناميكية الأسواق المالية في دبي. كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل سوق دبي المالي لجذب الاكتتابات الجديدة من القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المستثمرين، وتعزيز القطاع المالي في الإمارة والتطوير الاقتصادي في دولة الإمارات عموماً.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع علي سعيد جمعة البواردي، رئيس مجلس إدارة شركة سبينس، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة سبينس وإداراتها و مجموعة من المسؤولين الآخرين.

وفي هذه المناسبة، أشار علي سعيد جمعة البواردي, رئيس مجلس إدارة شركة سبينس، قائلاً: ". بعد أن بدأت قصتنا في بر دبي في أوائل الستينيات، نحن فخورون للغاية بالاحتفال بهذه اللحظة التاريخية. علامتنا التجارية هي علامة تجارية عريقة ومحبوبة للغاية وتتمتع بتراث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلتزم بالجودة، وقد تطورت على مر العقود لتصبح واحدة من أبرز شركات بيع المواد الغذائية الطازجة بالتجزئة في الدولة. يسعدنا أن يتم إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، وأن نوفر للمستثمرين فرصة ليكونوا جزءًا من خطط النمو المستقبلية."

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: " يؤكد الإقبال القوي الذي حظي به الاكتتاب العام الأولي والذي شهد أعلى مستوى من الطلب على الاكتتاب العام الأولي غير الحكومي في سوق دبي المالي في السنوات العشر الأخيرة، مدى جاذبية العرض الاستثماري. إن سبينس هي علامة تجارية ذات طموح كبير، وحضور في اثنين من أكثر الأسواق حيوية وسرعة في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نستفيد من النمو الاقتصادي الإيجابي التي تشهدها هذه المنطقة. وبينما نواصل سعينا الدؤوب لتحقيق النمو في كل من أعمالنا الأساسية وفي الأسواق التي نتواجد فيها و التي نخطط التوسع فيها و تطوير مفاهيم جديدة و مبتكرة، يظل هدفنا تغذية مجتمعاتنا وإلهامها لعيش حياة أفضل يومًا بعد يوم."

من جهته، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "نحتفي اليوم بمناسبة بالغة الأهمية مع انضمام سبينس إلى سوق دبي المالي، حيث يشكل هذا الإدراج دليلاً على التزامنا بتوفير منصة لمختلف فرص الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم أهداف وطموحات قيادتنا الحكيمة في دبي. وقد شهدنا إقبالاً واسع النطاق من المستثمرين، مما يرسخ مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية بارزة، تتميز بمرونتها العالية وجاذبيتها المتزايدة للمستثمرين الدوليين. كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة والتوجه الاستراتيجي الذي يقوده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للدفع قدماً بمسيرة تقدُّم دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي مالي رائد."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يشكل انضمام سبينس إلى سوق دبي المالي إنجازاً استراتيجياً واضافة جديدة الى السوق. ويحمل هذا الإنجاز أهمية مزدوجة، حيث تعد سبينس أول شركة غير حكومية تدرج أسهمها في سوق دبي المالي في العام 2024، كما أنّ الاكتتاب شهد إقبالاً هائلاً من المستثمرين، مما يعكس مستوى الثقة المتزايدة في الأسواق المالية في دبي. كما يشكّل نجاح إدراج شركة سبينس للمرة الأولى في الأسواق المالية شهادة على مكانتنا المتميزة كسوق مالي مفضل بالنسبة للشركات الخاصة الساعية إلى اغتنام فرص النمو، كما يُعد دليلاً ملموساً على التزامنا الثابت بتعزيز التوسع الاقتصادي والتنويع، وإرساء الأسس لانطلاقة قوية للأسواق المالية بدبي لهذا العام."

يؤكد نجاح اكتتاب سبينس على جاذبية عروض القيمة التي تقدمها باعتبارها واحدة من أبرز متاجر التجزئة للأغذية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بوضع يمكنها من مواصلة النمو في الأسواق الجذابة وسريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2024، ستفتتح الشركة متاجر في المملكة العربية السعودية لأول مرة، ومن المتوقع أن يتم تشغيل أربعة متاجر في الرياض وجدة بحلول نهاية العام. وستواصل سبينس أيضًا افتتاح متاجر جديدة في سوقها المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستطلق تطبيق " المطبخ من سبينس " وهو مفهوم جديد مبتكر لصالات تناول الطعام بالإضافة إلى " سبينس سويفت"، وهي منصة لخدمة التجارة الإلكترونية المحلية.

وخلال الربع الأول من العام 2024، سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.59%، ليصل إجمالي التداولات إلى 25 مليار درهم. هذا، وقد بلغت القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي المالي 36.4 مليار درهم منذ العام 2022.

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