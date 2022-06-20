· شهد التعاون مشاركة الهوية التجارية بين الطرفين

مسقط: وقعت فودافون اتفاقية مشاركة الهوية التجارية مع مجموعة أضواء البلة للتجارة (عُمان فون) وذلك لفتح فرع جديد في ولاية بركاء. وأقيم حفل التوقيع يوم الأحد 19 يونيو في الفرع الجديد، حيث مثل شركة فودافون الفاضل بدر الزيدي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومثل مجموعة أضواء البلة للتجارة الفاضل جاسم البلوشي، رئيس مجلس إدارة المجموعة. ويُعتبر الفرع الجديد هو الأول للمجموعة خارج مسقط، وسيكون أول منفذ بيع بالتجزئة لمنتجات وخدمات فودافون.

وفي حديثه عن توقيع الاتفاقية، قال الفاضل بدر الزيدي: "إن دخول فودافون للسوق المحلي كان يهدف إلى إحداث تغيير جذري في قطاع الاتصالات من خلال توفير أحدث التقنيات العالمية للمشتركين في عُمان، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للسلطنة من بوابة التكنولوجيا التي تُعد فودافون أحد أبرز روادها عالمياً. من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، عملنا على بناء شراكات فعّالة مع الشركات المحلية لتعزيز عملية التنمية المستدامة، واليوم نوقع اتفاقية الشراكة مع مجموعة أضواء البلة لافتتاح فرع جديد لعُمان فون في ولاية بركاء ليكون مخصصاً لتوفير خدمات ومنتجات فودافون، الأمر الذي يعد خطوة جديدة في مسيرتنا الهادفة لتوفير منتجاتنا في كل مكان ولكل مشترك في عُمان. بالطبع تواصل فودافون تقديم منتجاتها وخدماتها من خلال مركزها الرئيسي في مول عمان بالإضافة إلى شبكتها الكبيرة من أجهزة البيع ذاتية الخدمة أو الموزعين المعتمدين والمنتشرين في جميع أنحاء السلطنة".

ومن جانبه قال الفاضل جاسم البلوشي: "نحن فخورون بالشراكة مع فودافون لافتتاح هذا الفرع المتطور من سلسلة عُمان فون في أحد أهم المواقع في ولاية بركاء. هذه الشراكة الاستراتيجية هي بمثابة تطور نوعي في مسيرتنا في السلطنة من خلال الشراكة مع أحد أهم موفري خدمات التكنولوجيا والاتصالات والذي يملك خبرة عالمية يحتاجها السوق العُماني بشدة. كل الشكر لفودافون على اختيار مجموعة أضواء البلة لتكون شريكاً استراتيجياً للشركة في السلطنة، ونتطلع لتقديم تجربة استثنائية لعملائنا في كافة الولايات".

تأسست في بداية عام 1999، مجموعة أضواء البلة للتجارة هي شركة متخصصة في تجارة البيع بالتجزئة والجملة والتجارة والتوزيع في السلطنة. وتحت مظلتها، تم تأسيس شركة عمان فون مع 34 منفذًا للبيع بالتجزئة منتشرة في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات المستهلكين.

مجموعة أضواء البلة للتجارة هي أيضًا الموزع لأجهزة هواتف سامسونج وجي تاب وبوكو وألكاتيل وشياومي وأوبو وهواوي والموزع المعتمد لشركة آبل والعلامات التجارية الأخرى في عُمان. تشمل محفظة المجموعة قطاعات التجارة، وحلول المنزل والأعمال، والضيافة، والأزياء، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبناء.

تتوفر خدمات فودافون في جميع أنحاء السلطنة من خلال تطبيقها الشهير My Vodafone الأفضل في فئته، والذي يمكن تنزيله من متجر أندرويد و آبل ستور، كما تتوافر خدمات الشركة لدى أكثر من 3,500 موزع في كافة أنحاء السلطنة.

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نبذة عن فودافون في سلطنة عُمان:

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

حصلت الشركة في العام 2021م على ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في السلطنة لتصبح بذلك المُشغل الثالث للاتصالات في السوق المحلي.

تسعى فودافون في عُمان لتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عالم الاتصالات للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والإبداع. تصل نسبة الكفاءات العُمانية ضمن فريق فودافون في السلطنة إلى 90%، الأمر الذي يترجم اهتمام الشركة الكبير بتطوير المواهب المحلية ونقل المعارف وتوطين التكنولوجيا، عبر توفير بيئة عمل راقية تحفز على التطوير والإبداع الذاتي.

تؤمن فودافون بأن الكفاءات البشرية مع التقنيات المتطورة باستطاعتها قيادة رحلة بناء المستقبل الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك اختارت شعارها ليكون "معاً نستطيع". https://www.vodafone.om/