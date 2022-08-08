يُعتبر المتجر الثاني للشركة

مسقط: بعد شراكتها مع مجموعة أضواء البلة للتجارة الشهر الماضي، شهدت فودافون افتتاح فرع عمان فون الجديد في ولاية صلالة، وأقيم حفل التوقيع في الأول من أغسطس حيث مثل شركة فودافون المهندس بدر الزيدي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومثل مجموعة أضواء البلة للتجارة الفاضل جاسم البلوشي، رئيس مجلس إدارة المجموعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط توسعة متجر هواتف عمان فون والتي ستعمل أيضًا كمنافذ بيع بالتجزئة لمنتجات وخدمات فودافون.

وفي تعليقه على أهمية افتتاح الفرع الجديد، صرح المهندس بدر الزيدي: "نواصل مساعينا للاستفادة من الموارد المتاحة التي تقدمها الشركات المحلية والتي أثبتت حضورها في السوق المحلي لتحقيق أهدافنا لتحويل قطاع الاتصالات في السلطنة. نعتقد أن هذا المنفذ الجديد في محافظة ظفار سيدعم جهودنا لزيادة وصولنا إلى قطاعات أوسع داخل السلطنة. جنبًا إلى جنب مع مجموعة أضواء البلة للتجارة ، نتطلع إلى لعب دور رئيسي في المساهمة بتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال إثراء القيمة المحلية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للوطن وجميع أفراده. وتتوفر منتجات وخدمات فودافون عبر مركز التجربة الخاص بنا في مول عمان، بالإضافة إلى الشبكة الكبيرة من المتاجر الإلكترونية والوكلاء المعتمدين في جميع أنحاء البلاد".

ومن جهته قال الفاضل جاسم البلوشي: "يسعدنا مرة أخرى أن نتوسع في شراكتنا مع فودافون لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة فقط لعملائنا في صلالة. بعد الافتتاح الذي نال استحسانًا كبيرًا في منفذنا الأخير بولاية بركاء، نعتقد أن فرعنا الجديد سيحقق نفس النجاح، كما أن افتتاح هذا الفرع سيسمح للعملاء بالاستفادة من تكنولوجيا فودافون المتقدمة والتجربة الرقمية المتميزة".

تأسست في بداية عام 1999، مجموعة أضواء البلة للتجارة هي شركة متخصصة في تجارة البيع بالتجزئة والجملة والتجارة والتوزيع في السلطنة. وتحت مظلتها، تم تأسيس شركة عمان فون مع 34 منفذًا للبيع بالتجزئة منتشرة في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات المستهلكين.

تتوفر خدمات فودافون في جميع أنحاء السلطنة من خلال تطبيقها الشهير My Vodafone الأفضل في فئته، والذي يمكن تنزيله من متجر أندرويد و آبل ستور، كما تتوافر خدمات الشركة لدى أكثر من 3,500 موزع في كافة أنحاء السلطنة. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة على موقع www.vodafone.om.

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نبذة عن فودافون في سلطنة عُمان:

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

حصلت الشركة في العام 2021م على ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في السلطنة لتصبح بذلك المُشغل الثالث للاتصالات في السوق المحلي.

تسعى فودافون في عُمان لتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عالم الاتصالات للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والإبداع. تصل نسبة الكفاءات العُمانية ضمن فريق فودافون في السلطنة إلى 90%، الأمر الذي يترجم اهتمام الشركة الكبير بتطوير المواهب المحلية ونقل المعارف وتوطين التكنولوجيا، عبر توفير بيئة عمل راقية تحفز على التطوير والإبداع الذاتي.

تؤمن فودافون بأن الكفاءات البشرية مع التقنيات المتطورة باستطاعتها قيادة رحلة بناء المستقبل الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك اختارت شعارها ليكون "معاً نستطيع". https://www.vodafone.om/