القاهرة، مصر- أعلنت "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، الشركة الرائدة في مجال التشخيص الطبي والأشعة، عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة الجديدة، في خطوة مهمة لتعزيز وجودها في مصر والمنطقة، حضر حفل الافتتاح كل من اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، وسعادة السيد هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن وزارة الصحة المصرية، والسيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، وقيادات الشركة.

يأتي افتتاح المقر الجديد تأكيداً على التزام "فوجي فيلم" بالمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحرصها علىى توسيع نطاق أعمالها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتزامن مع افتتاح المقر الجديد، أطلقت أكاديمية "فوجي فيلم" جلساتها التدريبية لدعم العاملين في القطاع الصحي بمصر، حيث تسعى إلى تأهيل الممارسين الصحيين لاستخدام أحدث التقنيات الطبية المتطورة التي توفرها الشركة. هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مركز إقليمي للخدمات في مصر لخدمة الدول المجاورة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعليقا على الحدث، صرح اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، قائلاً: "إن افتتاح مكتب فوجي فيلم الجديد في القاهرة يمثل قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية المحلية، حيث ستسهم الخبرات والتكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها شركة عالمية بحجم فوجي فيلم في رفع مستوى القطاع الصحي المحلي."

وتتميز فوجي فيلم بتنوع منتجاتها التي تشمل أنظمة التصوير التشخيصي بالأشعة السينية، المناظير، التصوير بالموجات فوق الصوتية، التشخيص المختبري، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية. وتمتاز الشركة بقدرتها على تقديم حلول مفتوحة تتكامل بسلاسة مع أنظمة ومنتجات شركات أخرى.

من جانبه، قال سعادة السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية: "إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان و ذلك من خلال استثمار و دعم فوجي فيلم لقطاع الرعاية الصحية بمصر مما يعزز الروابط الوثيقة بين البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والنمو المشترك و مما يجعل المشروع انعكاسا لرؤيتنا المشتركة للتقدم و تقوية و تعميق العلاقات الثنائية."

وأعرب السيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة "فوجي فيلم" الشرق الأوسط وإفريقيا، عن فخره بتعزيز وجود الشركة في مصر قائلاً: " مصر تعد سوقاً رئيسياً في المنطقة، ومن خلال افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة، نؤكد التزامنا بدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر عبر حلولنا التكنولوجية المتقدمة. ومن خلال تقنيات الفحص الطبي المتطورة التي نقدمها والاستخدام المتزايد لابتكارات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نسعى لتحسين نتائج التشخيص والعلاج، وتعزيز رحلة المرضى، ورفع مستوى مهارات العاملين في القطاع الطبي من خلال التدريب وتبادل المعرفة."

والجدير بالذكر أن فوجي فيلم للرعاية الصحية أصبحت شركة مدمجة في عام 2021، مما أتاح لها توسيع مجموعة خدماتها لتشمل أنظمة التصوير المقطعي (CT) والرنين المغناطيسي (MRI)، مع تعزيز هذه الحلول بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعمل على تعظيم القيمة المضافة من تلك الحلول وتحسين أنظمة العمل في القطاع الطبي.

تأتي هذه التحولات في وقت يتزايد فيه نمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يصل إلى 46.2% للفترة بين 2020 و2027، ومن المتوقع أن تحدث حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثورة في مجالات التشخيص، والتخطيط العلاجي، ورعاية المرضى، خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر، كما يُتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بالشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب بنسبة 48.8% خلال الفترة من 2021 إلى 2030، مما يعزز الإمكانات الكبيرة لهذه التكنولوجيا في المنطقة، مع سعي الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية إلى تحسين نتائج المرضى وتقليل التكاليف عبر حلول ذكية للتشخيص والعلاج.

علاوة على ذلك، تسعى "فوجي فيلم" لمعالجة أحد التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال الرعاية الصحية، وهو الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، ففي فبراير 2021، افتتحت الشركة أول مركز للفحص الصحي "نورا"- “NURA”في الهند، وتهدف إلى افتتاح 100 مركز مشابه في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القادمة. تعكس هذه المبادرة التزام "فوجي فيلم" بتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية في الأسواق الناشئة حيث تزداد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

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