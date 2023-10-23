في أعقاب افتتاحها لفندقين سابقين، تمضي ذا فيرست كوليكشن، علامة الضيافة المحلية في افتتاح فندقها الثالث المرتقب من فئة الأربع نجوم، ليُصبح بذلك ملاذًا حضريًا مفعماً بالراحة والأناقة في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيُتوّج شهر نوفمبر من هذا العام بالافتتاح الرسمي لفندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت في قلب منطقة الخليج التجاري الراقية في دبي، ليصبح الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم بذلك مساحة فريدة ومريحة تشجع التواصل المجتمعي، كما ومركزًا حضريًّا جديدًا لكلّ من السكان المحليين والمسافرين بغرض الأعمال والترفيه.

بُعيد افتتاحه، سيُسطّر فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة الضيافة المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب افتتاحها فندقي ذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري وذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية.

وسيتّخذ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت من ضفاف قناة دبي المائية الساحر موقعاً له، لينعم ضيوفه على إثره بإقامة تدمج ما بين الراحة والأناقة والبساطة، ويُصبح بالتالي مركزًا حيويًا لكل من المسافرين والمستكشفين المحليين. وسيصبح الفندق بمثابة بوابة حضرية تتيح للضيوف استكشاف محيط الفندق من المناطق النابضة بالحياة والمناطق السياحية، لا سيّما أنّه سيقع على بعد 5 إلى 10 دقائق فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي.

هذا وسيضمّ الفندق 327 غرفةً وجناحًا تمتاز كلّ منها بأثاث أنيق وشرفات خاصة تطلّ على قناة دبي المائية الشهيرة أو مناظر المدينة الساحرة. وستتنوّع فئات الغرف ما بين ديلوكس وبريميوم، وأجنحة إكزيكيوتيف، وغرف أكسيسابل (لذوي الهمم)، ما يضمن تلبية مختلف احتياجات الضيوف ومتطلّباتهم. علاوة على ذلك، سيقدّم الفندق للعائلات والمجموعات الكبيرة خيار حجز غرف متصلة.

ولمحبّي تناول الطعام نصيبٌ خاص، إذ يضمّ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت شتّى خيارات تناول الطعام المتنوعة والمبتكرة، بما في ذلك مقهى ومخبز ريزن الشهير، ومطعم وركن مشروبات لوكال، وركن مشروبات قرب المسبح على سطح الفندق حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالات بانورامية على برج خليفة وواجهة دبي المائية.

وفي إطار مساعيه الدؤوبة لضمان استمتاع ضيوفه بتجربة منزلية كاملة بعيدًا عن المنزل، يضع ذا فيرست كوليكشن وترفرونت في تصرّفهم مجموعة من المرافق المتنوّعة، بما في ذلك بركة سباحة وسبا ومركز لياقة بدنية. وللراغبين بشحن طاقتهم تحت أشعة الشمس المنعشة والاستمتاع بوقت مريح مع ذاتهم وسط أجواء مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، فيقدّم الفندق خدمة النقل من وإلى نادي سولونا الشاطئي في نخلة الجميرا، حيث سيجدون بانتظارهم كراسي تشمّس مريحة وكابانات خاصة حصرية وبركة سباحة إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى شاطئ خاص، فضلًا عن المناظر الساحلية الخلابة.

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نبذة عن فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت

فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ، هو عبارة عن فندق حضري معاصر يقع قبالة الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري في دبي يقدّم لضيوفه إقامة تدمج ما بين الراحة والأناقة. ويتّخذ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت من ضفاف قناة دبي المائية الساحر موقعاً له، ما يجعله بالتالي مركزًا حيويًا لكل من المسافرين والمستكشفين المحليين.

ويضمّ الفندق 327 غرفةً وجناحًا تمتاز كلّ منها بأثاث أنيق وشرفات خاصة تطلّ على قناة دبي الشهيرة أو مناظر المدينة الساحرة. وتتنوّع فئات الغرف ما بين ديلوكس وبريميوم، وأجنحة إكزيكيوتيف، وغرف أكسيسابل (لذوي الهمم)، ما يضمن تلبية مختلف تفضيلات الضيوف.

كذلك يقدّم الفندق مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام، بما في ذلك مطعم وركن مشروبات لوكال الذي يقدّم أطباقًا عالمية وموسمية ويركز على الاستدامة، و" مقهى ومخبز ريزن الحرفي" الذي يختصّ بالحلويات الكلاسيكية، و"ركن المشروبات قرب المسبح على سطح الفندق" وخيار تناول الطعام في الغرف. هذا وتشمل المرافق الأخرى مسبحًا على السطح وسبا ومركزًا للياقة البدنية. علاوة على ذلك، يقدّم الفندق لضيوفه فرصة الدخول مجانًا إلى نادي سولونا الشاطئي المستوحى من البحر الأبيض المتوسط ​​في نخلة جميرا، فضلاً عن خدمات النقل المجانية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفندق يولي أهمية قصوى للسياحة المستدامة، حتّى أنّه قد شرع بالفعل في تنفيذ مختلف المبادرات الآيلة لتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك استبدال جميع زجاجات المياه البلاستيكية ببدائل أكثر صديقة للبيئة وتبني التوثيق الرقمي بهدف الحد من استهلاك الورق.

نبذة عن علامة ذا فيرست كوليكشن

أبصرت علامة ذا فيرست كوليكشن النور في العام 2021 باعتبارها علامة تجارية للضيافة توظّف قوى محفظتها من الفنادق الحائزة على جوائز ومطاعمها المبتكرة ووجهاتها الترفيهية، مجتمعةً، في سبيل خدمة ضيوفها. واليوم، ها هي العلامة تخطو خطوتها التالية نحو عالم تطوّر مطوّري الفنادق المتكامل، لتضع بالتالي معيارًا جديدًا للإقامات ميسورة التكلفة إنّما الأنيقة في سوق فنادق نمط الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.thefirstcollection.ae