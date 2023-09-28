فندق "خالدية بالاس" المدار من قبل شركة "مروج غلوريا" يستقبل ضيوفه وفقاً لمعايير الخمسة نجوم خلال الربع الرابع من عام 2023 وذلك في منطقة ديرة بمدينة دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد فندق خالدية بالاس الواقع في قلب منطقة ديرة بمدينة دبي، لاستقبال ضيوفه خلال الربع الرابع من عام 2023، ويتميز الفندق ذو الخمس نجوم بالغرف الواسعة، والمطاعم المتنوعة، وغرف الألعاب، وكذلك مرافق الصحة والعافية. تهدف هذه الخطوة الجديدة إلى توفير تجربة استثنائية تلبي توقعات النزلاء، مقدمة تجربة فريدة تتجاوز الحدود المعتادة للضيافة.

يقع فندق خالدية بالاس تحت مظلة مجموعة "غلوريا ومروج غلوريا " لإدارة الفنادق، وبالقرب من مطار دبي الدولي، كوجهة رئيسية للمسافرين من رواد الأعمال و الترفيه. وبالتالي سيستمتع الزوار بتواجدهم بالقرب من معالم دبي الثراثية مع سهولة الوصول إليها، بما في ذلك إطار دبي، متحف المستقبل، وسوق ديرة الحيوي، بالإضافة إلى دبي مول، وغيرها من المعالم أخرى.

أعرب محمد إقبال، المدير العام لفندق خالدية بالاس، عن حماسه الشديد استعدادًا لافتتاح الفندق. قائلاً: "نحن على أتم الاستعداد للكشف عن أحد أبرز مشاريع غلوريا للضيافة. حيث يتميز الفندق بالأناقة الحضرية والمرافق الترفيهية المتعددة التي تستهدف جميع الأعمار وتفضيلات السفر. ونحن متفائلون بأن فندق خالدية بالاس من مروج للشقق الفندقية سيصبح الوجهة المفضلة للسياح والمقيمين في الفترة المقبلة. ونتطلع إلى استقبال الضيوف لتجربة ما يقدمه الفندق من مزايا".

وفي إطار تعزيز تجربة الإقامة المميزة وتقديم تجربة فريدة للنزلاء، يُقدم فندق خالدية بالاس مجموعة واسعة من الخدمات التي تستهدف المسافرين والعائلات والسكان المحليين على حد سواء. ومن بين هذه الخدمات، مجموعة من المطاعم المميزة، وخدمة طلب الطعام المستمرة، وردهة استقبال راقية بالإضافة إلى مقهى بجانب المسبح. ولضمان راحة النزلاء، يُتاح خدمة تقديم الطعام في الغرف على مدار الساعة، وخدماتٍ سياحية متعددة، فضلاً عن توفير قاعات للاجتماعات ومجموعة من المتاجر المختارة. ولإبراز التزام الفندق بتقديم أفضل تجربة للنزلاء، تم تجهيز المكان بمركز للياقة البدنية ومنتجع صحي متطور، إلى جانب تصميم فريد للمسبح ومساحة مخصصة لألعاب الأطفال.

من ناحية أخرى، تم تصميم مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة لتلبية تفضيلات واحتياجات الزوار المتنوعة. لتشمل هذه الخيارات، غرف الديلوكس المريحة، والأجنحة المميزة، وأجنحة العائلات، والأجنحة التنفيذية، بالإضافة إلى الأجنحة التي تحتوي على غرفة نوم واحدة، والأجنحة الملكية. هذه الخيارات تأتي لتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الراحة، الفخامة، والأناقة. وبذلك، يستطيع الزوار سواء كانوا يسافرون بمفردهم، أو مع عائلاتهم، أو كجزء من مجموعة، الاستمتاع بالإقامة التي تعبر عن ثقافة وحضارة مدينة دبي.

أكدت إدارة الفندق أن الافتتاح الرسمي سيكون في الربع الرابع من هذا العام. وسيكون الفندق الوجهة الأساسية للمسافرين الذين يبحثون عن تجربة فاخرة تجمع بين الحضارة والراحة وسط مدينة دبي.

للحصول على المزيد من المعلومات حول الافتتاح القادم لفندق خالدية بالاس، يُرجى زيارة حساب الفندق على الإنستاجرام أو زيارة الموقع الإلكتروني https://beta.gloria-hotels.com .

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نبذة عن فندق خالدية بالاس

يتميز فندق "خالدية بالاس"، الذي يُديره "مروج غلوريا "، بالأناقه المعاصرة وهو من فئة الخمس نجوم، كما يقدم الفندق غرفًا وأجنحة واسعة تم تصميمها خصيصًا لتوفير جواً من الاسترخاء والراحة للنزلاء بعد يوم حافل. يتمتع الفندق بموقعه الاستراتيجي في ديرة، وبالقرب من خور دبي الذي يُعتبر جزءًا من تراث دبي الغني.

بالإضافة إلى ذلك،يقع الفندق على بعد دقائق قليلة بالسيارة من مطار دبي الدولي، وبفضل موقعه المتميز بين مناطق الترفيه والتجزئة والأعمال التجارية، يُعتبر نقطة مركزية في قلب المنطقة، وهو محاط بالأسواق ومراكز التسوق والمطاعم.

يدعو الفندق جميع الزوار والمقيمين في دبي للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، حيث يوفر جوًا راقيًا يجمع بين الأمان والراحة والأناقة الحديثة. وللراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات حول الفندق وخدماته، يُمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني https://beta.gloria-hotels.com/ .

نبذة عن غلوريا

تعتبر "فنادق ومنتجعات غلوريا" من الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات الفندقية وهي معترف بها عالمياً. تُقدم الشركة خدمات إدارة الفنادق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. يقع المكتب الرئيسي للشركة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بالرؤية التي اعتمدتها "فنادق ومنتجعات غلوريا"، فهي تركز على مفهوم المعيشة الراقية التي تتماشى مع الاتجاه العالمي وتسلط الضوء على توجيه منشآت الضيافة نحو خدمة الأسرة.

لمزيد من المعلومات حول فنادق غلوريا وخدماتها، يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://gloria-hotels.com/g-h/