يقدّم الفندق الذي يتميّز بخدماته الفريدة

إقامات استثنائية في قلب مركز التراث في دبي

دبي: كشفت إيبيس ستايلز، العلامة العصرية للفنادق الصديقة للبيئة التابعة لمجموعة آكور والمعروفة بتصاميمها المبتكرة والإبداعية، عن افتتاح فندق إيبيس ستايلز ديرة المرتقب. يقع الفندق المؤلف من 143 غرفة في قلب مركز التراث في دبي وبالقرب من عدد كبير من المعالم الثقافية حيث يعتبر الفندق الخامس من نوعه للمجموعة في إمارة دبي النابضة بالحياة.

يتمتع فندق إيبيس ستايلز ديرة بموقع مثالي في قلب إحدى المناطق التاريخية في المدينة ويقدم للضيوف منظورًا جديدًا لقطاع الضيافة الحديث، فهو بمثابة مكان إقامة أنيق يمكّن الضيوف من استكشاف أبرز المعالم والوجهات المحلية في المدينة. كما يقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من عجائب دبي التاريخية حيث يتيح للضيوف فرصة فريدة لاستكشاف الأسواق الممتعة والتجول على طول الواجهة البحرية الخلابة للخور واكتشاف العديد من المعالم الثقافية في المنطقة مثل قرية التراث في دبي.

يجسّد تصميم إيبيس ستايلز ديرة جمال الخط العربي والمزيج الحضري للمنطقة الغنية بالتراث فيما يعكس العناصر الحديثة بأناقة من خلال الألوان والتصاميم. يتألّف الفندق النابض بالحياة من 6 طوابق، ويضم مجموعة من مختلف أنواع الغرف بما في ذلك الغرف العائلية التي يمكن فتحها بشكل متقابل بسهولة، مما يجعل من الفندق الوجهة المثالية للمسافرين بداعي الترفيه والعمل على حدٍ سواء.

وفي حديثه عن الافتتاح، قال روبن سولومون، المدير العام لفندق إيبيس ستايلز دبي ديرة وأبارتهوتل أداجيو: "إننا فخورون للغاية بافتتاح فندق إيبيس ستايلز ديرة اليوم تتويجًا للعمل الجاد الذي بذله فريقنا الرائع. بفضل التصاميم الحديثة المستوحاة من التقاليد المحلية، سيصبح إيبيس ستايلز ديرة وجهة مرغوبة للمسافرين الإقليميين والدوليين على حدٍ سواء. إنني أتطلع إلى الترحيب بالضيوف في إيبيس ليستمتعوا بإقامة شخصية وخدمات مميزة".

يقدم إيبيس ستايلز ديرة أربع تجارب مميزة لتناول الطعام تلبي مجموعة متنوعة من الأذواق والتفضيلات. يقدم مطعم ليليز غاردن الفسيح والمفتوح في الطابق الأرضي الأطباق الطازجة والمأكولات النباتية وبوفيه فطور يومي، كما ويقدم مجموعة مختارة من أطباق الفطور والغداء والعشاء المحضرة باستخدام منتجات طازجة من مصادر محلية.

يتميّز المسبح اللامتناهي على السطح بإطلالاته البانورامية على أفق دبي القديمة وخور دبي والأفق الساحر للخليج العربي. يمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بإطلالات آسرة على غروب الشمس من سكاي لاونج، ركن المشروبات الأنيق المحاذي للمسبح والذي يقدم مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة الشهية والمشروبات المنعشة التي تجعل منه الوجهة المثالية للاسترخاء طوال اليوم والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

يقع سبورتس بار في الطابق الثاني من الفندق وهو وجهة مريحة ومفعمة بالألفة تقدم المأكولات المنزلية والوجبات الخفيفة والمشروبات وهو مثالي للأصدقاء الذين يرغبون بمشاهدة المباريات الرياضية الحية عبر سبع شاشات تلفزيون كبيرة. أما عشاق المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات المخبوزة، فبإمكانهم التوجه إلى ركن سبورتس بار المريح في ردهة الفندق.

بالنسبة إلى رواد الأعمال، فبإمكانهم الاستفادة من غرفتي الاجتماعات المجهزتين بالكامل بجهاز عرض بشاشة مسطحة وجهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وخدمة واي فاي مجانية تلبي كافة احتياجات العمل. وتشمل المرافق الأخرى في الفندق صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل في الطابق العلوي تتميز بإطلالات خلابة على دبي القديمة بالإضافة إلى منطقة الأطفال المرحة والمصممة بشكل حيوي في الردهة والتي تستقبل الصغار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يقع فندق إيبيس ستايلز ديرة على مرمى حجر من المراكز الثقافية والتراثية الرئيسية في دبي بما في ذلك التوسعة الجديدة لسوق الذهب وسوق التوابل والمنسوجات، وهو الوجهة المثالية لقضاء إقامة قصيرة أو طويلة في المدينة. كذلك يقع على مقربة من محطة مترو وحافلات سوق الذهب، ويسهّل على الضيوف الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية ومراكز الأعمال وطرق النقل. يقع مطار دبي الدولي على بعد 15 دقيقة بالسيارة من الفندق، بينما تقع مناطق الجذب السياحي الرئيسية بما في ذلك لا مير ودبي مول وبرج خليفة على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة.

يستقبل الفندق الحجوزات على الإقامات الطويلة والقصيرة اعتبارًا من 15 أبريل ويمكن إجراء الحجوزات على الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة https://all.accor.com/hotel/A7N5/index.en.shtml

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