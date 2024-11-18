مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة فنادق ويندام عن توسيع محفظتها العقارية في مكة المكرمة إثر توقيع اتفاقية لإنشاء فندق جديد "رمادا من ويندام مكة الجميزة"، ومن المزمع أن يسهم هذا الفندق الجديد في تعزيز حضور ويندام في مكة، ليصبح بذلك الفندق الثالث للعلامة التجارية في المدينة المقدسة، ويدعم مهمتها في تقديم ضيافة مميزة ضمن مواقع استراتيجية تسهل الحركة والإقامة للزوار والحجاج والمعتمرين.

تم الكشف عن الفندق الجديد خلال الحدث السنوي المختص بسوق العقار في المملكة "سيتي سكيب جلوبال" والذي أقيم مؤخراً في الرياض، والموقع الذي وقع عليه الاختيار لبناء فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" سيكون في حي المعابدة على شارع المسجد الحرام، على بُعد كيلومترين فقط من المسجد الحرام، وسيتيح هذا الموقع الاستراتيجي لضيوف الرحمن سهولة الوصول إلى المسجد الحرام، وأداء مناسكم بطريقة سلسة.

من المزمع افتتاح الفندق بحلول يناير 2026، و سيتضمن 347 غرفة ضيوف مجهزة وفقاً لأحدث معايير تصميم علامة رمادا، توفر إقامة عصرية للنزلاء الباحثين عن الراحة والرفاهية والتجهيزات الحديثة، كما سيوفر الفندق خيارات متنوعة للطعام، بما في ذلك مطعم يقدم وجبات طوال اليوم، ومطعم متخصص، ومقهى في الردهة، لمنح النزلاء خيارات طعام متنوعة .

وتعقيباً على هذا الإعلان قال بانوس لوبيساس، المدير العام للأسواق في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لفنادق ومنتجعات ويندام: "يعكس توسعنا في مكة المكرمة من خلال توقيع اتفاقية فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" التزام ويندام بتلبية احتياجات المسافرين في المدينة المقدسة، ويؤكد هذا الفندق الجديد هدفنا في تعزيز قطاع الضيافة المتوسط في المنطقة، وتوفير إقامة عالية الجودة تجمع بين الراحة وسهولة الوصول."

ومن جانبه قال محمد الحاج حسن، المدير الإداري ، لفنادق ومنتجعات ويندام في المملكة العربية السعودية، قال: " يمثل إضافة فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" خطوة هامة في توسيع حضور ويندام في مكة المكرمة، ويؤكد التزامنا بالنمو في الأسواق الرئيسية عبر المملكة العربية السعودية، ونسعى بالشراكة مع شركة " الإخوة المتميزة للصيانة والتنظيف"، لتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين الباحثين عن الجودة والراحة في واحدة من أكثر الوجهات قداسة في العالم، ومع استمرارنا في توسيع نطاق تواجدنا في المملكة نبقى ملتزمين بتحسين عروضنا للنزلاء وضمان تجارب لا تُنسى للزوار وضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة."

وقال وليد أبو سبعة، الرئيس التنفيذي لشركة " الإخوة المتميزة: "نحن فخورون بالتعاون مع فنادق ومنتجعات ويندام في هذا المشروع الذي يمثل إضافة هامة لساحة الضيافة في مكة المكرمة، حيث سيوفر فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" مستوى استثنائياً من الخدمة والراحة ، ونتطلع لاستقبال ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم لتجربة هذا المستوى المتميز من الضيافة."

تفخر فنادق ويندام بالشراكة مع شركة " الإخوة المتميزة" في توقيع هذا المشروع، حيث تعتبر شركة ذات سمعة مرموقة في مجال الضيافة وتدير أيضاً فنادق ويندام أخرى في مكة.

من المتوقع أن يسهم فندق "رمادا من ويندام مكة الجميزة" عند افتتاحه، في توفير حوالي 200 وظيفة، الأمر الذي يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم أهداف المملكة في تنمية قطاع السياحة، ويأتي هذا التوقيع تماشياً مع استراتيجية ويندام للنمو المستمر في السعودية، حيث تدير حالياً 14 فندقاً وتواصل توسعها في مختلف أنحاء المملكة لتلبية الطلب المتزايد.

نبذة عن فنادق ومنتجعات ويندام

تُعتبر فنادق ومنتجعات ويندام (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WH) أكبر شركة امتياز فندقي في العالم من حيث عدد المنشآت، حيث تدير حوالي 9,200 فندق في أكثر من 95 دولة على ست قارات. من خلال شبكة تضم أكثر من 876,000 غرفة تلبيةً لاحتياجات المسافرين اليوميين، تتمتع ويندام بوجود قيادي في قطاع الفنادق الاقتصادية والمتوسطة. تدير الشركة محفظة متنوعة تتألف من 25 علامة تجارية فندقية، تشمل سوبر 8®، و دايز إن®، و ​​رامادا®، و مايكروتل®، لا كوينتا®، و بايمونت®، و وينغيت®، و أميريكن®، و هوثورن®، و مجموعة تريدمارك®، و ويندام®.

من خلال برنامج الولاء مكافآت ويندام®، الحائز على العديد من الجوائز، يمكن لأكثر من 108 ملايين عضو مسجّل استبدال نقاطهم في شبكة تضم آلاف الفنادق ومنتجعات نوادي العطلات وأماكن إيجار العطلات حول العالم.

للتواصل الإعلامي: وكالة ألتو، Wyndham@thealtoagency.com

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