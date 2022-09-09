يمثل هذا الاستحواذ العلامة الفندقية رقم 23 لشركة ويندام ، مما يعزز تواجدها ضمن الفئة المتوسطة و الراقية مع حوالي 40 فندقًا في أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم مع ما يقارب 9 آلاف فندق في أكثر من 95 دولة، اليوم عن استحواذها على العلامة التجارية فيينا هاوس التجارية مقابل 44 مليون يورو (44 مليون دولار) مضيفة بذلك محفظة من الفنادق ذات الفئة المتوسطة و الراقية تقدر بحوالي 40 فندقا وأكثر من 6000 غرفة.

وقد استحوذت ويندام على علامة فيينا هاوس التجارية من مجموعة " أتش أر"( HR ) التي تتخذ من برلين مقرا لها، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال تشغيل الفنادق وشريك امتياز طويل الأمد لعلامة ويندام ، والتي ستواصل امتلاك أو تأجير وتشغيل فنادق فيينا هاوس الحالية بموجب اتفاقيات امتياز طويلة الأجل مع ويندام. هذا، وتمكّن هذه الخطوة ويندام من تنمية العلامة التجارية فيينا هاوس من خلال الاستفادة من نطاق التسويق الواسع وخبرة ويندام في مجال الامتياز، مما يفسح المجال لمجموعة " أتش أر"( HR ) بالتركيز على كفاءاتها الأساسية كمالك ومشغل رائد للعقارات الاستراتيجية في جميع أنحاء أوروبا. وبهذا، ستصبح علامة فيينا هاوس التجارية جزءًا من محفظة ويندام للعلامات التجارية الشهيرة وذلك تحت مسمى " فيينا هاوس باي ويندام".

تضيف عملية الاستحواذ هذه على علامة فيينا هاوس 28 فندقًا في ألمانيا وحدها، مما يعزز حضور علامة ويندام في أحد أكبر أسواقها الأوروبية بـ 120 فندقًا يتمتع بامتياز وأكثر من 19 ألف غرفة، بالإضافة أيضًا لعمليات التوسع في البلدان المجاورة. وإلى جانب التواجد الحالي لعلامة ويندام في أوروبا ، ستوفر المحفظة المشتركة التي تضم أكثر من 400 فندق في أكثر من 30 دولة، للمسافرين من رجال الأعمال والسياح عرضًا موسعًا من خيارات الفنادق ذات العلامات التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

تعليقا على الموضوع، قال جيف بالوتي، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ويندام: "تواصل أوروبا تحقيق نمو متسارع في قطاع السفر مع زيادة مطردة في الطلب في قطاعي السياحة الترفيهية والأعمال. إن ثقافة فيينا هاوس التي تركز على الضيوف والاعتراف القوي الذي تحظى به العلامة وخططها التطويرية الطموحة، تتماشى مع أهداف التوسع الخاصة بنا، مما يجعلها مناسبة تماما لمواصلة نمونا الدولي وتعزيز مكانتنا والتزامنا تجاه المنطقة."

من جانبه، قال ديمتري مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ويندهام في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا:"على مدى السنوات الـ 30 الماضية، عملت علامة فيينا هاوس على تأسيس اسم معروف لدى المسافرين في العديد من البلدان الأوروبية. ويمثل الاستحواذ على العلامة فيينا هاوس وتعاوننا الموسع مع شريكنا الموثوق به، " أتش أر"( HR ) ، خطوة رئيسية في توسيع وجودنا في السوق بشكل أكبر، وإضافة نطاق وقدرة فوريين ودعم لطموحاتنا للنمو في وجهات مهمة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

فيينا هاوس هي علامة تجارية شهيرة في مجال الضيافة في جميع أنحاء أوروبا تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المسافرين بغرض الأعمال والترفيه، مع مجموعة من الفنادق عالية الجودة، بما في ذلك فنادق فيينا هاوس وفيينا هاوس إيزي، التي تقع في العديد من الوجهات المرغوبة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك برلين وميونيخ وبراغ وكراكوف وبوخارست وغيرها الكثير.

وعن مجموعة أتش أر"( HR ) ، قال رسلان حصري، المساهم الوحيد والرئيس التنفيذي لمجموعة أتش أر"( HR ): "لقد وجدنا في فنادق و منتجعات ويندام شريكاً ممتازاً يشاركنا ذات طريقة التفكير وذات الشغف لتقديم أماكن إقامة عالية الجودة حيث يرغب المسافرون أن يكونوا. لقد اكتسبت علامة فيينا هاوس سمعة رائعة في العديد من الوجهات الأوروبية، وسيوفر تعاوننا الموسع والمترابط مع علامة ويندام القوة والحجم والخبرة اللازمة لتنمية العلامة بشكل أسرع وضمان تجربة المزيد من الضيوف لما تقدمه فيينا هاوس، والاستفادة أيضا من المزايا الشهيرة لمكافآت ويندام".

وستكون جميع فنادق فيينا هاوس باي ويندام جزءا من برنامج مكافآت® ويندام الحائز على جوائز، والذي يعد واحد من أكثر البرامج شهرة في هذا المجال مع أكثر من 95 مليون عضو مسجل في جميع أنحاء العالم، وذلك بمجرد اكتمال عملية الدمج.

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