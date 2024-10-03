أعلنت فنادق ليفا، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة، عن إطلاق علامتها الفندقية الفاخرة الجديدة "زين من ليفا" من فئة الخمس نجوم، وذلك خلال قمة مستقبل الضيافة في دبي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في سوق الضيافة الفاخرة بالمنطقة.

ومن المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية إقامة أول فندق ضمن سلسلة فنادق "زين من ليفا"، حيث ستقدم تجربة فاخرة فريدة من نوعها تلبي تطلعات المسافرين المميزين.

رحلة فنادق ليفا

بدأت فنادق ليفا رحلتها في عام 2019 بإطلاق أول فنادقها، وهو فندق 4 نجوم في دبي. ومنذ ذلك الحين، نمت العلامة التجارية بشكل كبير، حيث تدير الآن 11 فندقاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفقاً لتقرير صادر عن كوليرز إنترناشيونال، من المتوقع أن ينمو سوق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك نتيجة زيادة عدد السياح الوافدين والتزام المنطقة بتنويع اقتصاداتها. وقد استفادت ليفا من هذا السوق من خلال اعتماد الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المخصصة، مما يميزها كعلامة تجارية ذات تفكير مستقبلي. إن تقديم زين من ليفا هو خطوتها الجريئة التالية، التي تتماشى مع رؤية الشركة للتطور في قطاع الضيافة.

زين من ليفا: علامة تجارية فاخرة ذات هدف أسمى

تعيد زين من ليفا تعريف الفخامة من خلال التركيز على إثراء التجارب التي تجمع بين الحواس والعقل. كما تسعى سلسلة فنادق زين من ليفا إلى تقديم تجارب غنية تثري الروح وتنقي العقل. حيث تؤكد دراسة أجرتها سكيفت للأبحاث أن 65% من المسافرين العالميين الباحثين عن الرفاهية يفضلون التجارب التي توفر لهم النمو الشخصي واكتشاف الذات، مما يعكس تحولاً عن مفهوم الرفاهية التقليدية. لذلك تم تصميم "زين من ليفا" للضيوف الذين يبحثون عن رحلات داخلية واستكشاف خارجي على حد سواء، حيث يقدم تجربة متوازنة ومنسقة بعناية تعكس أفضل ما في العالمين.

وفي تعليقه على هذه الخطوة الهامة قال جيه إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا:

”لقد أطلقنا زين من ليفا لتلبية الرغبات المتغيرة للمسافرين العصريين الباحثين عن الرفاهية. حيث يتطلع الضيوف اليوم إلى أكثر من مجرد أجواء جميلة، إنهم يبحثون عن تجارب ذات مغزى يكون لها صدى على المستوى الشخصي. تجسد علامة "زين من ليفا" قناعتنا بأن الرفاهية الحقيقية للمستقبل تكمن في إثراء الروح وإشراك الحواس. حيث صُممت هذه العلامة التجارية لتقدم تجارب راقية تلهم التأمل الداخلي والاستكشاف الخارجي.“

انطلاقة "زين من ليفا" في المملكة العربية السعودية

من المقرر أن يتم افتتاح أول فندق تحت علامة زين من ليفا في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مبادرة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030. تقود هذه الطفرة في السياحة إلى نمو سريع في قطاع الضيافة، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% بين عامي 2022 و2026و. سيقدم الفندق الجديد من فئة 5 نجوم وسائل راحة عالمية المستوى وتجارب مصممة بعناية فائقة مصممة خصيصاً للمسافرين المميزين والزوار الذين يتطلعون إلى استكشاف الثقافة الغنية في المنطقة. حيث تم تصميم الفندق ليجمع بين الثقافة المحلية والتطور العالمي، وسيوفر الفندق بيئة للضيوف للشروع في رحلات استكشاف الذات والاستكشاف الخارجي.

وعد زين: الارتقاء بالحواس

يتجسد جوهر زين من ليفا في وعد علامته التجارية بـ” الارتقاء بالحواس“. حيث يقدّر المسافرون المميزون اليوم التجارب التي تتجه إلى جميع حواسهم، حيث يعطي 78% من المستهلكين العالميين الأولوية للخدمات الشخصية التي تعزز تجربتهم الشاملة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة بين آند كومباني. ينصب تركيز علامة "زين من ليفا" على تعزيز التجارب الحسية للضيوف، مما يخلق تفاعلاً بين المغامرة الخارجية والتأمل الداخلي. حيث تمزج كل منشأة من منشآتها بين النمو الشخصي والسكينة واكتشاف الذات مع وسائل الراحة المتطورة والخدمة الاستثنائية، مما يوفر تجربة ضيافة تغذي الجسد والروح على حد سواء.

الاستثمار الاستراتيجي والخطط المستقبلية

لدعم نمو علامة زين من ليفا التجارية، تلتزم فنادق ليفا باستثمار أولي بقيمة 15 مليون دولار، مع خطط للاستحواذ على 1200 غرفة فندقية في مناطق تشمل المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، تحت علامة زين التجارية خلال عام 2027 القادم. يعكس هذا الاستثمار ثقة ليفا في إمكانات العلامة التجارية والطلب المتزايد على التجارب الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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