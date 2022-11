الشركة الإماراتية تدخل في شراكة تركز على حلول إدارة الفنادق المرنة والعصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعزز موقع فنادق ليفا الإماراتية على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، استحوذت الشركة على منتجع من فئة الأربع نجوم في دولة أثيوبيا، حيث سيكون المنتجع هو الأول من نوعه للعلامة الإماراتية في شرق أفريقيا والسادس ضمن محفظتها المتنامية عالمياً. يُذكر أن شركة ليفا دخلت في شراكة مع "أفرو – تزيون للإنشاءات" وذلك لإطلاق منتجع "سيميرا" ذو الأربع نجوم.

سيخضع المنتجع ذو الأربع نجوم لعمليات ترميم وإعادة تأهيل خلال الشهور القليلة القادمة حتى ينسجم مع الخطوط الأساسية والألوان والتصاميم الخاصة بعلامة ليفا، لتكون النتيجة تجربة مبتكرة ومتميزة ممزوجة بالتقنية والمنتجات الذكية، والترفيه، والتصاميم العصرية.

وسيكون المنتجع نقلة نوعية على صعيد قطاع السياحة والسفر في أثيوبيا ووجهة مختارة للسياح، والمسافرين، وأصحاب الأعمال وذلك نظراً لموقعه الرائد والقريب من المطار، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها المنتجع مثل المطاعم، وعدد 2 بار، وقاعتان كبريان تسعان لعدد 400 ضيف لكل واحدة، ومتاجر، وتراس مفتوح.

أما على صعيد الغرف، فيقدم المنتجع طيف واسع من الخيارات أمام الضيوف ومنها الأجنحة الفاخرة، والفلل إضافة إلى خدمات السبا، والمسابح، وصالة الألعاب الرياضية، وملاعب الأطفال.

وفي تصريح لـ جاي أس أناند مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات ليفا ورئيسها التنفيذي قال فيه: "تشهد السياحة في منطقة شرق أفريقيا وخاصة دولة أثيوبيا رواجاً كبيراً لذا ارتأينا ضرورة أن نرسخ مكانتنا في تلك المنطقة حيث نتوقع لها مستقبلاً واعداً. سيكون منتجع ليفا أفرو - تزيون سيميرا ذو الأربع نجوم وجهة مثالية للسياح وأصحاب الأعمال، كما أود التأكيد على أهمية تلك الخطوة وتعزيز انتشارنا في أبرز الوجهات السياحية العالمية. وأود الإشارة إلى أننا سنزود المنتجع بأهم التقنيات التي تضاهي تلك المستخدمة في فنادقنا بدبي لدعم الاستدامة وتوفير أفضل تجربة للنزلاء". Translation is too long to be saved

وفي هذا الإطار، فإن شركة أفرو - تزيون للإنشاءات المالكة لمنتجع 4 نجوم، لعبت دوراً مهماً في إكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومنها هذا الفندق، إلى جانب المباني مبانٍ أخرى وطرق عامة. كما أن المدير التنفيذي للشركة والإدارة سعداء وفخورون بتعاونهم مع شركة ليفا للفنادق وذلك للبناء على ما أنجزوه سابقاً من أعمال والتي يمكن أن تُعزى إلى الكم الهائل من الجهد والعمل والتفاني من موظفيها والمعنيين.

وعبّر جوديتا جيلالتشا المدير التنفيذي لشركة أفرو - تزيون للإنشاءات عن سعادته بالتعاون مع فنادق ليفا وأضاف: " فخورون بالتعاون مع فنادق ليفا ونتطلع للمستقبل بتفاؤل كبير مع استقبال الدفعة الأول من السياح لدى افتتاح المنتجع خلال الشهور القليلة المقبلة".

تبرز أثيوبيا كلاعب محوري في قطاعي السياحة والتنمية بشرق أفريقيا، مما يوفر فرصاً للعلامات التجارية الجديدة للاستثمار والنمو. وتأسيساً على ما سبق، ما تزال الدولة الأفريقية بوابة لأفريقيا حيث يقع مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في العاصمة أديس أبابا، بالإضافة إلى كونها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً.

سيحافظ كل فندق جديد من فنادق ليفا على فلسفة علامته التجارية من حيث التصميم، وغيرها من العناصر. تتفهم فنادق ليفا الفجوة التي تواجهها الصناعة وتقدم "ضيافة مُعاد تصميمها" لتجربة فريدة احترافية وشخصية. تركز العلامة التجارية على الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وتعمل على تعزيز عروض الضيافة بخصائصها،

والتي تعتمد جميعها على التصميم، والخدمات الرقمية المتطورة. لمزيد من المعلومات حول الشراكات، يرجى التواصل مع: development@stayleva.com، هاتف متحرك: 971501604924+

لمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق ليفا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.stayleva.com

