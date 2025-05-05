تقدم المجموعة خططًا طموحة للنمو في المنطقة، تشمل افتتاح 5 فنادق جديدة في سلطنة عُمان والجزائر والعراق.

كشفت المجموعة عن افتتاح ستة فنادق جديدة تابعة لعلاماتها التجارية الديناميكية، بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين في السوق بحلول عام 2025 .

الإمارات العربية المتحدة– أعلنت مجموعة فنادق لوفر، المجموعة الرائدة في مجال الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتزامها توسيع محفظتها من خلال عدد من الفنادق الجديدة المرتقب افتتاحها بحلول عام 2026. وتشمل هذه التوسعات الإطلاق المرتقب لعلامة "توليب ريزيدنسز" في مشروع "ذا فيليج مسقط"، والذي سيوفر خيارات إقامة مرنة للضيوف بين الإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب دخول علامة "كيرياد" إلى السوق السعودية من خلال افتتاح ثلاث فنادق متجاورة في المدينة المنورة قريباً.

تستعد مجموعة لوفر للفنادق لتعزيز حضورها في سلطنة عُمان من خلال إطلاق مشروع ضيافة متكامل يجمع بين فندق وشقق فندقية تحت علامتي "غولدن توليب" و"توليب ريزيدنسز"، وذلك في الوجهة الترفيهية "ذا فيليج مسقط". ويضم المشروع 68 غرفة فندقية و107 شقق فندقية، مقدّمًا تجربة ضيافة راقية وعصرية تلبي تطلعات المسافرين العصريين. ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تطوير شاملة تهدف إلى إعادة رسم ملامح قطاع الضيافة في العاصمة العُمانية.

من جهة أخرى، تستعد مجموعة لوفر للفنادق بتعزيز توسعها المستمر في المملكة العربية السعودية بإطلاق علامة كيرياد بافتتاح 2,000 غرفة متوزعة عبر فنادق كيرياد إيكو وكيرياد وكيرياد برستيج. حيث ستلبي هذه الوجهات الجديدة الطلب المتزايد على الضيافة عالية الجودة من الفئة المتوسّطة، حيث تقدّم خيارات إقامة متنوّعة تناسب المسافرين لغرض الأعمال أو الترفيه على حد سواء، وهذا ما يسلّط الضوء على مرونة العلامة التجارية لناحية تلبية احتياجات الشرائح المختلفة من المسافرين في المملكة.

تعليقًا على التوسّع الذي تقوده المجموعة في المنطقة، صرّح رامي مكرزل، عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في سوق السفر العربي 2025: "يُعتبر افتتاح فنادق ومنتجعات توليب في سلطنة عُمان وإطلاق علامة كيرياد التجارية في المملكة العربية السعودية نقطة تحوّل في استراتيجية نمونا الإقليمية. فهذه الخطوات التوسّعية لا تقتصر على زيادة عدد الغرف الفندقية وحسب، بل تشمل أيضًا تقديم حلول ضيافة مثالية تواكب التغيّرات السريعة في السوق. فنحن نطرح علامات تجارية تلبّي الاحتياجات المتغيّرة لدى المسافرين العصريين، ونقدّم تجارب ضيافة مميّزة ومصمّمة خصيصًا لكل شريحة من المجتمع مع مراعاة الغاية من السفر وهوية الضيف وتعزيز الحلول الإبداعية. كما تُجسّد هذه الافتتاحات التزامنا الراسخ بإعادة صياغة مفهوم الضيافة العصرية والميسّرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

في خطوة جديدة نحو تعزيز وجودها في سوق الضيافة الفاخرة، يُطلق منتجع رويال توليب طاقة بيتش على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان، ليكون وجهة شاطئية فاخرة في البلاد، ويُقدّم 100 غرفة فندقية بالإضافة إلى مساحات واسعة لتناول الطعام والترفيه.

تسعى مجموعة فنادق لوفر، التي تمتلك محفظة واسعة تمتد من الفئات الاقتصادية إلى الفاخرة، إلى توسيع نطاق حضورها في قطاع الضيافة. بالإضافة إلى فنادق ومساكن كييراد وتوليب، يشمل التطوير الإقليمي للمجموعة العديد من العلامات التجارية البارزة مثل كامبانيل، غولدن توليب، ورويال توليب، والتي صُممت جميعها لتلبية احتياجات السوق المتنوعة وتوقعات الضيوف.

جديرٌ بالذكر أيضًا أنّ مجموعة فنادق لوفر تدير حاليًا 43 فندقًا تضم أكثر من 8,250 وحدة فندقية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، وتسعى المجموعة إلى زيادة عدد وحداتها الفندقية إلى أكثر من 15,000 وحدة قيد التشغيل بحلول عام 2030. وكجزء من استراتيجيتها التوسعية في المنطقة، ستواصل مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعاون عن كثب مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة وقائمة على التجارب الفريدة لكل سوق في قطاع الضيافة.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخدماتها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.louvre-hotels.com.

نبذة عن مجموعة فنادق لوفر

مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجموعة فنادق لوفر العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والتي تمتلك أكثر من 1,700 فندق عالميًا، تدير حاليًا 43 فندقًا في المنطقة تضم أكثر من 8,250 وحدة فندقية في كل من الإمارات، عمان، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، تونس، الجزائر، جورجيا، الأردن، لبنان، ومصر. مع وجود استراتيجي لها في دبي وخطط لإنشاء مكتب إقليمي في السعودية، وتتنوّع خدماتها في المنطقة عبر طيف واسع من الفنادق الفاخرة إلى الفنادق الاقتصادية مثل رويال توليب، وجولدن توليب، وكيرياد، وكامبانيل، وفنادق ومنتجعات توليب والتي تلبّي احتياجات مجموعة واسعة ومتنوّعة من العملاء الذين يبحثون عن الجودة والقيمة.

تفتخر المجموعة بتاريخها الممتد منذ عام 1976، حيث تواصل استراتيجيتها الابتكارية في قطاع الفنادق المتوسطة من خلال استثماراتها الأخيرة في تحليلات البيانات، و الذكاء الاصطناعي، وتطوير تكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تعزيز تجربة الضيف وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق لوفر وخدماتها، يُرجى زيارة www.louvre-hotels.com.

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