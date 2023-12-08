أعلنت حياة عن إحرازها تقدّمًا ملحوظًا على صعيد تنفيذها مبادراتها البيئية، وسلطت الضوء بشكل خاص على فنادقها في دبي التي تجسد تفاني تجاه الكوكب وشعبه والممارسات التجارية المسؤولة

في مطلع العام 2023، شرعت جميع فنادق حياة في دبي تنفيذ مبادرة المعاملات اللاورقية بهدف الحد من استخدام الأوراق، ليعلن فندق جراند حياة دبي في أعقابها استغناءه تمامًا عن استخدام الأوراق خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا

تماشياً مع الأجندة الوطنية الخضراء – 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرّر أن تستغني فنادق حياة التسعة المتبقية في المدينة عن استخدام الأوراق بحلول 31 ديسمبر 2023

لطالما شغلت الاستدامة حيّزًا بالغًا من اهتمامات مجموعة حياة للفنادق (حياة)، وها هي اليوم تؤكد مرة أخرى على التزامها الراسخ بهذا الشأن، وذلك من خلال تنفيذها مجموعة متنوعة من المبادرات المؤثرة في فنادقها العشرة في دبي، سعيًا منها إلى تعزيز المسؤولية البيئية والحفاظ على البيئة.

وكانت حياة قد حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد تنفيذ استراتيجيتها العالمية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيّما بعد تطويرها مبادرة "وورلد أوف كير"، والتي تُعنى بإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بأهم الأحداث والشؤون في المجتمعات التي تعمل فيها حياة حول العالم. وما بين المساعي الجاهدة للحد من استخدام الأوراق والبلاستيك وتقليل هدر الطعام، تعمل فرق حياة في دبي باستمرار على تحسين عمليات العلامة الأم بما يتماشى مع أهدافها البيئية للعام 2030، فتركّز على قضايا تغير المناخ، والحفاظ على المياه، والنفايات والاقتصاد الدائري، واستخدام الموارد بمسؤولية، وإنشاء وجهات مزدهرة. ويتجسد هذا الالتزام في تقرير 2022 وورلد أوف كير هايلايتس (2022 World of Care Highlights) الذي تم نشره مؤخرًا، كما وفي تقرير دايفرسيتي، إكويتي آند إنكلوجن (Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) Report) الذي يعرض التقدم الكبير الذي حققته العلامة التجارية على نطاق عالمي في ما يتعلّق بهدفها المتمثل في رعاية الكوكب والأفراد وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة في المجتمعات التي تعمل بها.

وبهذا الصدد، قال فتحي خوجلي، المدير العام لفندق جراند حياة دبي ونائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي: " لطالما كرست حياة خالص جهودها في سبيل إحداث تغيير إيجابي على البيئة. وها هي اليوم تواصل، في إطار أهدافها البيئية التي نصبتها للعام 2030، التزامها الراسخ في مسيرتها البيئية، سعيًا منها لجعل جميع فنادقها حول العالم وجهة نابضة بالحياة لضيوفنا وزملائنا والمجتمعات التي نعمل بها، وذلك تماشيًا مع هدفنا المتمثل في توفير الرعاية لضيوفنا وكوكبنا. وتنبع هذه الجهود والمساعي من إيمان حياة بضرورة استمتاع ضيوفها بتجارب لا تُنسى، من دون المساس بسلامة الكوكب والبيئة".

مبادرة المعاملات اللاورقية

في إطار مساعيها للحد من استخدام الأوراق، أطلقت حياة في مطلع العام 2023 مبادرة المعاملات اللاورقية في جميع فنادقها في دبي، لتشرع بعدها هذه الفنادق في جهود لرقمنة مستنداتها ووثائقها. واعتبارًا من أغسطس 2023، نجحت الفنادق العشرة في دبي في طباعة 1.4 مليون ورقة أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض الأوراق المطبوعة بنسبة 48% خلال موسم الصيف. وفي نوفمبر 2023، حقق فندق جراند حياة دبي هدفه المتمثل في استغناءه تمامًا عن استخدام الأوراق خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا ، ممهّدًا بذلك الطريق نحو مزيد من الممارسات التشغيلية المستدامة والمبتكرة. أمّا عن الفنادق التسعة المتبقية في المدينة، فمن المتوقع أن تحقق هدفها المماثل بحلول 31 ديسمبر 2023.

هذا وقد تبنت فنادق حياة في دبي استخدام بطاقات العمل الرقمية وقوائم الطعام القائمة على رمز الاستجابة السريعة في غرف الضيوف والمطاعم، ما أزال الحاجة إلى استخدام البدائل الورقية التقليدية. علاوة على ذلك، بدأت هذه الفنادق باستخدام السجلات الرقمية لتتبع طلبات الضيوف وسجلات الضيوف وتحديثات الغرف.

الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام

وتحرز حياة كذلك تقدماً كبيراً في التزامها بالاستدامة البيئية من خلال تنفيذ مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك في جميع فنادقها في دبي، ما يؤكد على التزام الشركة بالممارسات الصديقة للبيئة والضيافة المسؤولة. وتبذل فنادق حياة في دبي أيضًا جهودًا للحفاظ على جمال البيئة الطبيعية، بحيث يقوم فندق بارك حياة دبي بتنظيف خور دبي كل 4 أشهر لإزالة النفايات البلاستيكية من ضفافه.

علاوة على ذلك، اتخذت العديد من المطاعم داخل هذه الفنادق خطوات للاستغناء عن القش البلاستيكي أحادي الستخدام، فاستبدلته بقش آي آم نوت بلاستيك (#iamnotplastic) القابل للتحلل بنسبة 100%. وتعمل هذه المطاعم أيضًا على استبدال أدوات المائدة البلاستيكية وحاويات الوجبات الجاهزة ببدائل خشبية أكثر استدامة.

وكخطوة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، عمدت فنادق حياة بليس إلى تركيب أجهزة لتوزيع الاحتياجات الشخصية المطلوبة بكميات كبيرة، كالشامبو والبلسم وغسول الجسم، في جميع الحمامات ومناطق الاستحمام في غرف الضيوف. وبالمثل، وزّع فندق حياة سنتريك جميرا في جميع غرف الضيوف منتجات مجموعة بي كايند (The BeeKind® Collection)، وهي عبارة عن منتجات لطيفة على البشرة خالية من المكونات الضارة مثل البارابين أو الفثالات أو المكونات المشتقة من البنزين أو الزيوت المعدنية أو اليوريا أو ديثانول أمين أو ثلاثي إيثيل أمين أو بروبيلين غليكول، ومعبأة في عبوات قابلة لإعادة التدوير. كذلك استبدل فندق حياة ريجنسي كريك هايتس أكياس الغسيل البلاستيكية بأخرى قابلة للتحلل، وذلك سعيًا منه لتعزيز التزامه بالاستدامة البيئية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنادق العشرة قد نصبت لنفسها هدفًا أن تتخلى تمامًا عن استخدام البلاستيك بحلول العام 2024، لا سيّما وأنّ تعزيز جهود الاستدامة بشكل مستمر يعدّ أمرًا حيويًا لاستراتيجية فنادق حياة في دبي.

ترشيد استهلاك الطاقة

وكجزء من أهدافها البيئية للعام 2030، تعمل حياة بجد لمعالجة قضايا المناخ والمياه، وذلك من خلال تنفيذ تدابير من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإيلاء الأولوية للحفاظ على المياه في المناطق المعرضة للجفاف، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة والمياه الرمادية بشكل كبير.

وبهذا الإطار، قام فندق جراند حياة دبي بتركيب محطة تناضح عكسي متطورة لاستخدام المياه المعاد تدويرها في أبراج التبريد الخاصة به. كما قام الفندق بتركيب غسالة ذات كفاءة في استخدام المياه في قسم الغسيل الخاص به لتقليل الاستهلاك الإجمالي للمياه بشكل فعال، وباشر في تنفيذ "برنامج التوفير"، حيث يتمّ تغيير بياضات الأسرّة كل يومين أو بعد كل ليلة ثالثة من إقامة الضيف بهدف تقليل استخدام الطاقة.

كما واتخذ فندق حياة ريجنسي ديرة تدابير استباقية للحفاظ على الطاقة من خلال استبدال الإضاءات التقليدية بإضاءة LED الموفرة للطاقة في 80% من الفندق. وتبنت فنادق حياة بليس الأربعة في دبي الاستدامة من خلال تركيب الألواح الشمسية، وتسخير طاقة الشمس لتشغيل غلايات المياه خلال ساعات النهار، وبالتالي إنشاء مصدر للطاقة الخضراء والمتجددة.

الحد من هدر الطعام

أمّا في إطار مساعيها لتقليل كميات النفايات والمخلفات الناجمة عن الطعام في المطامر، باشرت فنادق حياة في دبي بإعادة تدوير العناصر وتشجيع إعادة استخدامها كلما أمكن ذلك. وعلى المستوى العالمي، وضعت حياة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض هدر الطعام الذي يتم إرساله إلى المطامر أو حرقه بنسبة 50% لكل متر مربع بحلول العام 2030، وذلك مقارنة بالمستويات المسجلة في العام 2019.

وتتّبع فنادق حياة في دبي سياسة شاملة في ما يخصّ هدر الطعام، بحيث تعمد إلى تثقيف ضيوفها بشأن هذه القضية وتعمل على منع حدوثها والحد منها وتشجع على إعادة التدوير وتعليم الضيوف كيفة التخلص من الطعام. ومن أحد الأمثلة البارزة هو برنامج تبادل كبسولات القهوة الذي أطلقه فندق حياة سنتريك جميرا، والذي يقضي بجمع الموردين كبسولات القهوة المستعملة لتحليلها صناعيًا.

هذا وأطلق فندق في أنداز دبي النخلة مجموعة من الزيوت والأملاح المنكهة الخاصة بالفندق أسماها "تيست أوف أنداز". يتمّ تحضير هذه المجموعة من مكونات محلية طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة. علاوة على ذلك، تستخدم العديد من فنادق حياة المأكولات البحرية المستزرعة محليًا والمنتجات الغذائية المحلية لدعم الشركات المحلية وتقليل الأميال الغذائية.

للمزيد من المعلوماتت حول الجهود التي يبذلها برنامج وورلد أوف كير والتقدّم الذي يحرزه لناحية المبادرات البيئية، يُرجى زيارة www.Hyatt.com/worldofcare

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نبذة عن مجموعة حياة للفنادق

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,250 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 75 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 31 مارس 2023. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن:" بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزيدينس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، "حياة ستوديوز"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"،"أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "دريم هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، "جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "إمبرشنز باي سيكرتس"، "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "حياة فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com.