الإعلان هو مبادرة عالمية تهدف لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2030

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق كورال بيتش الشارقة عن إدراجه رسمياً ضمن قائمة الموقعين على مبادرة "إعلان غلاسكو للعمل المناخي ضمن قطاع السياحة"، في إنجاز يعكس التزامه الراسخ بالسياحة المستدامة. ويُعد الفندق الجهة الفندقية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حظيت بهذا التكريم، ما يعزز مكانته كأحد رواد الاستدامة في القطاع الفندقي.

يُذكر أن "إعلان غلاسكو للعمل المناخي ضمن قطاع السياحة"، يُعد مبادرة دولية أُطلقت خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) عام 2021، وتهدف إلى توحيد جهود قطاع السياحة العالمي لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2030، والوصول إلى "الحياد الكربوني" في أقرب وقت ممكن قبل عام 2050، بما يتماشى مع الأهداف العلمية العالمية.

ويتكامل هذا الإنجاز مع فوز الفندق ضمن جوائز منتدى الشارقة الدولي للسفر والسياحة 2025 في فئة "الشارقة للاستدامة"، وهي الجائزة التي منحتها هيئة الشارقة للتجارة والسياحة بتاريخ 19 نوفمبر 2025. ويؤكد هذا التكريم التزام الفندق بتطبيق ركائز الاستدامة الست، والتي تشمل: المناخ، والنفايات، والثقافة، والمياه، والطبيعة، والتعليم.

إلى ذلك، قال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق كورال بيتش الشارقة: "أشعر بفخر كبير للإعلان عن انضمامنا إلى قائمة الموقعين على مبادرة إعلان غلاسكو للعمل المناخي في السياحة. هذا الإنجاز لا يعكس فقط التزام الفندق بالاستدامة البيئية، بل يرسّخ أيضاً معياراً جديداً لقطاع الضيافة والسياحة في دولة الإمارات. وتشمل جهودنا نظاماً مبتكراً لإدارة النفايات، ومصنعاً داخلياً لتعبئة المياه، وأنظمة تشغيل موفرة للطاقة، إلى جانب شراكات فاعلة في مجالات إعادة التدوير وزراعة الأشجار، ما يجسد التزامنا بخفض البصمة الكربونية. ومن خلال التزامنا بتحقيق أهداف قابلة للقياس في خفض الانبعاثات واعتماد ممارسات تشغيل مستدامة، نطمح إلى إلهام الآخرين في القطاع للسير على النهج ذاته. ونؤمن في فندق كورال بيتش الشارقة بأن هذه المبادرات لن تعود بالنفع على ضيوفنا فحسب، بل ستسهم أيضاً في إحداث أثر إيجابي مستدام على كوكبنا."

وبصفته أحد الموقعين على "إعلان غلاسكو للعمل المناخي ضمن قطاع السياحة"، يلتزم فندق كورال بيتش الشارقة برفع مستوى طموحه المناخي دعماً للأهداف العالمية للمناخ. كما تعهّد بوضع خطة عمل مناخية خلال 12 شهراً، بما يتماشى مع المسارات الخمسة للإعلان (القياس، خفض الانبعاثات، التجديد، التعاون، التمويل)، إضافة إلى تقديم تقارير سنوية حول التقدم المحرز، والعمل بروح تعاونية من خلال تبادل أفضل الممارسات والحلول ونشر المعرفة.

لمزيد من المعلومات حول إدراج فندق كورال بيتش الشارقة ضمن مبادرة إعلان غلاسكو للعمل المناخي في السياحة، يرجى زيارة: https://www.untourism.int/glasgow-declaration/signatories، وhttps://www.untourism.int/signatory/709340

حول فنادق ومنتجعات كورال:

تعد فنادق ومنتجعات كورال، التي تُدار من قبل إدارة الضيافة القابضة (HMH)، أول سلسلة فنادق خالية من المشروبات الكحولية في الشرق الأوسط منذ تأسيسها عام 2003. وتتميز السلسلة بكونها علامة فندقية راقية من فئة الأربع والخمس نجوم، تعتمد على الجودة وتمتلك رؤية واضحة للتميّز في مجال الضيافة.

تقدم فنادق ومنتجعات كورال مجموعة متنوعة من الوجهات المميزة، المصممة خصيصاً للمسافرين الذين يبحثون عن بيئة هادئة، وخدمة متميزة، وأجواء آمنة في أبرز وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلتزم كورال بخدمة ضيوفها بشغف من خلال محفظتها المتنوعة التي تشمل:

فندق كورال بيروت الحمرا

فندق وشقق كورال مسقط

فندق كورال الأحساء

فندق كورال الجبيل

فندق كورال الخبر

فندق كورال الخرطوم

فندق كورال بورتسودان

فندق كورال دبي ديرة

منتجع كورال بيتش الشارقة

وتوفر جميع فنادق السلسلة مجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق الترفيه والأعمال، إضافة إلى غرف مصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات المسافرين، من العائلات إلى رجال الأعمال، مروراً بالمسافرين الباحثين عن الاسترخاء أو الإقامة الطويلة.

