أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن استحواذها على شركة مبخر الرائدة في مجال العطور في منطقة الخليج العربي.

منذ إنشائها في عام 2015 في الكويت، شهدت مبخر نمواً ملحوظاً في المنطقة مدفوعاً بابتكاراتها وعطورها المميزة وعالية الجودة بالإضافة إلى قاعدة عملاء واسعة ومخلصة لها. وهذا النمو دفع الشركة للتوسع إلى المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وقطر.

لدى فلاورد إيمان كبير بروّاد الأعمال المميزين والمتحمسين الذين أنشأوا مبخر والذين طوّروا الشركة ونقلوها إلى ما هي عليه اليوم في فترة زمنية قصيرة، وبالتالي ستواصل إدارة مبخر الحالية قيادة العمليات اليومية للشركة.

هذا الاستحواذ يواءم استراتيجية فلاورد وتعزيز موقعها ورؤيتها كالمنصة الرائدة والمهيمنة لتوصيل الورود والهدايا أونلاين والمتخصصة بالتجارة الالكترونية السريعة في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

والجدير بالذكر بأن مبخر كانت شريكة لفلاورد لبيع عطورها الفاخرة على منصتها منذ سنوات، وأصبحت من أكثر العلامات التجارية مبيعاً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. مما يجعل هذا الاستحواذ الخطوة التالية الطبيعية لعلاقة الشركتين. سوف تستثمر فلاورد في توسيع نطاق منتجات مبخر ونقاط مبيعاتها وتعزيز نموها، مع الحفاظ على تفرد وحصرية منتجاتها.

وعلّق على هذه الصفقة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني قائلا: "يسعدنا أن نضم مبخر إلينا، هذه العلامة التجارية التي تركت بلا شك بصمتها في سوق العطور والهدايا. هذا الاستحواذ هو دليل على أننا نمضي قدماً في الاتجاه الصحيح من خلال توسيع فئات الهدايا لدينا ويمثل خطوة محورية إلى الأمام في إستراتيجيتنا التوسعية ومع وجود فريق استثنائي في مبخر بقيادة خالد المناع نحن على يقين بأننا سنستمر بالعمل على تحقيق رؤيتنا المشتركة لتقديم أفضل الهدايا لعملائنا من خلال خدمة عملاء رائعة، وبالتالي تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق."

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في مبخر، السيد/ خالد نواف المناع: " نحن فخورون بما حققته مبخر منذ إطلاقنا، وهذا الاستحواذ من قبل علامة تجارية كبيرة وناجحة مثل فلاورد هو دليل حقيقي على النجاح الذي شهدناه على مر السنين. نحن سعداء بالارتقاء بعلاقتنا مع فلاورد إلى مستوى أعلى ومتحمسون لمستقبل مبخر حيث نواصل تقديم أفضل العطور لعملائنا وتجربة العملاء المميزة التي اعتادوا عليها."

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في 36 مدينة وتسعة دول في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

وتستورد فلاورد الورود والهدايا من أفضل الموردين والعلامات التجارية حول العالم لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

مبخر هي شركة عطور تقدم أجود أنواع العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، وتعتبر المتجر الوحيد للعطور في الشرق الأوسط الذي يحمل زيوت عطرية طبيعية معتمدة ومسجلة في جميع أنحاء العالم.

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عن شركة فلاورد:

تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.

لأي استفسارات إعلامية يرجى التواصل مع: ناي عيسى - 60064186 965+ - nissa@floward.com