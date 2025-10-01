يتسم تصميم المقر الرئيسي الجديد باحتضان التراث السعودي، حيث يركز على الاستدامة والتواصل ويعتمد على أحدث حلول التكنولوجيا

مقر إرنست ويونغ الجديد يعد من أكبر مقرات الشركات الاستشارية المتواجدة في المنطقة و أكبر بثلاث أضعاف من المقر السابق

الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة توسعية تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة وتسهيل خدمة عملائها في كافة خطوط الخدمات، انتقل فريق إرنست ويونغ EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المقر الإقليمي الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض. حيث انتقلت القيادات أولاً إلى المقر الجديد بداية هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة إيمانا بمسيرة التنمية الطموحة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ تركز المملكة على تعزيز القيمة الاقتصادية لمجتمعها من خلال الاستثمار بالحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية، وتعزز من التكامل الاقتصادي الدولي.

وفي وقت سابق، افتتح معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية باستضافة عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجانيت ترونكالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ العالمية المقر الإقليمي الجديد في المركز المالي، كما حضر جميع أعضاء مجلس إدارة شركة إرنست ويونغ العالمية والقيادات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الافتتاح إيمانا منهم بأهمية المرحلة القادمة إقليمياً وعالمياً لفريق الشركة وعملائه حيث أنها تشارك في المنظومة الاقتصادية الكبيرة من مساهماتها في مجالات مختلفة مثل التمويل والتكنولوجيا والاستراتيجية والاستشارات وغيرها، دعماً لمساعي المملكة نحو تحقيق إمكاناتها الكاملة. ولتعزيز التكامل العابر للحدود، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع .

ومن الجدير بالذكر أن مساحة المكتب الجديد تعادل ثلاث أضعاف المكتب السابق الواقع في مدينة الرياض، كما و يتوزع المكتب على برجين في مدينة الملك عبدالله المالية (كافد) ليشمل إحدى عشر طابقاً في البرج الشمالي لجميع موظفي إرنست ويونغ EY وثلاث طوابق في البرج الجنوبي لقيادات المركز الإقليمي متصلة بجسر يربط بين البرجين. ويرحب المكتب بتواجد 1900 موظف من موظفي إرنست ويونغ EY للعمل في مدينة اقتصادية حيوية في قلب العاصمة السعودية.

وتم تصميم مكاتب إرنست ويونغ بأسلوب يعكس روح المجتمعات التي تعمل فيها والتي تقدم خدماتها لهم. وقد استلهم تصميم المقر من التقدم المذهل الذي تشهده المملكة، جامعا العديد من المفاهيم التصميمية المستوحاة من الأصول التاريخية العريقة للمملكة وتراثها الثقافي الغني ومعالمها الطبيعية والعمرانية المتطورة. بينما يجسد التصميم الداخلي روح الفخر والاعتزاز الوطني من خلال دمج وسائل الراحة المعاصرة بلمسات من التراث المحلي العريق، بما يعكس التجارب اليومية لموظفي إرنست ويونغ وعملائهم.

من جانبه، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

"تأسس أول مكتب لشركة إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية في عام 1967، ونحن فخورون للغاية بالنمو الذي حققناه منذ ذلك الحين والذي يعكس التحول الهائل الذي شهدته المملكة التي تتميز بالزخم والحيوية والمرونة. إن التزام المملكة الدائم ببناء مجتمع مزدهر يعزز تقدم ورفاه شعبها بما يمثل شهادة حية على قيادتها الحكيمة ورؤيتها الثاقبة، ومؤشراً على التقدم الكبير الذي تمضي قدماً لتحقيقه. ويعكس المقر الإقليمي الجديد لشركة إرنست ويونغ في مركز الملك عبدالله المالي فلسفتنا في التعاون والابتكار، ليس فقط بالنسبة لموظفينا وعملائنا، بل وأيضاً للجيل القادم من المواطنين السعوديين الشباب الذين ندعمهم بقوة. وسوف يساهم هذا المقر بتشجيعهم ودعمهم في رحلتهم لتحقيق مسيرة مهنية مميزة، والمساهمة معهم في بناء بلادهم وهم يسعون لبناء المستقبل بثقة واقتدار."

تصميم مستدام لمستقبل واعد

ويجسد المقر الرئيسي الجديد لشركة إرنست ويونغ في مركز الملك عبدالله المالي التزام الشركة الراسخ بمعايير الاستدامة، حيث تم تجهيزه بما يلبي متطلبات التصنيف المتقدم A للمعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، يساعد انضمام مركز الملك عبدالله المالي إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمدينة الذكية، في تقليل التأثير المناخي للمقر وتحسين مستويات توفير الطاقة.

وقامت شركة إرنست ويونغ باستخدام مواد مستدامة في مكاتبها تتماشى مع المعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتساهم بتقليل النفايات الناجمة عن الإنشاءات. وفضلاً عن ذلك، تم استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وبرامج خاصة لتقليل النفايات، كما تم تركيب عدادات تدفق المياه لمراقبة التأثير اليومي وقياس مستويات الاستخدام.

وفي إطار دعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل لشركة إرنست ويونغ، و يعزز موقع المقر الجديد في مركز الملك عبدالله المالي الاتصال والربط من خلال توفير خيارات نقل متعددة. ويمكن لموظفي وزوار المكتب استخدام مترو الرياض الذي تم افتتاحه مؤخرا، حيث تتواجد محطة مخصصة في مركز الملك عبدالله المالي ذات ممرات مغطاة بما يجعلها مناسبة للاستخدام على مدار العام. كما تتيح محطة المترو هذه الوصول بشكل مباشر إلى المطار، مما يعزز سهولة إنجاز الأعمال في المقر والعودة إلى المطار في نفس اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام مواقف السيارات المتقدم في مركز الملك عبدالله المالي على تسهيل حركة المرور وتشجيع العمل الجماعي في المكاتب باستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يتميز بها المركز.

وتساهم التكنولوجيا المتطورة المستخدمة، والمدعومة بالبنية التحتية الرقمية لمركز الملك عبدالله المالي لحلول المكاتب الذكية، في توفير تجارب مستخدمين متميزة سواءً شخصية أو افتراضية. وتتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتجارب الاندماجية بين الواقع والتقنية والمجموعة المتنوعة من الشاشات والأدوات الذكية للموظفين والعملاء بابتكار طرق جديدة للعمل، والبقاء على تواصل مع أقرانهم في المنطقة وحول العالم.

هذا وكانت شركة إرنست ويونغ قد أسست مكتبها الإقليمي الأول في المنطقة في عام 1923، مما يجعلها أول مؤسسة خدمات مهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي الجديد لشركة إرنست ويونغ في الرياض سيشرف على 8,000 موظف يتوزعون على 26 مكتباً في 15 دولة.

إرنست ويونغ | نبني المستقبل بثقة

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية.

تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين.

جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com

بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,500 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض عامة فقط، ولا يُقصَد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي في الاستشارات المحاسبية أو الضريبية أو الشؤون القانونية أو غيرها من الاستشارات المهنية. وفي حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إلى الاستشاريين المعنيين للحصول على المشورة اللازمة.

