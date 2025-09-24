نزار آل سعيد: الرخام العماني استطاع أن يثبت نفسه ويحظى بسمعة طيبة وينافس منتجات الكثير من الدول

الطاقة والمعادن: قريبا .. طرح فرصة استثمارية في قطاع "الرخام" بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية

نظّم الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس"، وبالتنسيق مع شركة “فيرونافيري”، ندوة بعنوان "فرص الاستثمار في قطاع الرخام بسلطنة عمان"، وذلك على هامش فعاليات معرض "مارموماك" الدولي للأحجار والتصميمات المعماريّة وتكنولوجيا صناعة الأحجار، وبحضور صاحب السمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإيطالية، والذي أكد على أن جناح سلطنة عمان في المعرض يسجل حضوراً فاعلاً، بدءاً من التصميم اللافت للجناح، ومروراً بالجودة العالية للرخام العماني وألوانه المتميزة، وانتهاءً بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمستثمرين في هذا القطاع، وأضاف سموّه: استطاع الرخام العماني أن يثبت نفسه ويحظى بسمعة طيبة وينافس منتجات الكثير من الدول التي لها باع طويل في مجال استخراج ونحت الأحجار الطبيعية، الأمر الذي يجعلنا سعداء ونشعر بالفخر لتواجد منتجاتنا العمانية في مثل هذه المحافل العالمية، راجين النجاح والتوفيق للقائمين على هذه المشاركة وتوسع المصانع العمانية وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها من خلال توقيع العقود التجارية والصفقات الاستثمارية.

وخلال الندوة، أوضح المسؤولون في وزارة الطاقة والمعادن أنه من أبرز الفرص الاستثمارية القادمة التي من المتوقع إطلاقها عبر منصة طاقة ستكون في قطاع (الرخام)، وبالتحديد في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية لموقع يضم الحجر الجيري الرمادي الميكرِتي مع بعض التكوينات الأويلِتية والطَّفل على مساحة: 2.77 كم²، وارتفاع من 590 إلى 1470 م، في حين أن الموارد المتوقعة فيه تترواح من 25 – 50 مليون م³، وأشار المسؤولون إلى أن السلطنة تفتح أبوابها للاستثمار في مواردها المعدنية القيّمة، بما في ذلك: النحاس، المغنيسيوم، الكروم، النيكل، السيليكا، والمعادن الصناعية المتنوعة، ملتزمة بتهيئة بيئة مثالية لتحويل الطموحات إلى إنجازات، تُلهم سلطنة عُمان المستثمرين لاقتناص آفاق جديدة من النجاح، حيث تعمل حكومة سلطنة عُمان على تطوير قطاع التعدين كأحد المحاور الرئيسية في رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال: لوائح حديثة تحمي حقوق المستثمرين، تقنيات رقمية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وحوافز تدعم النمو المستدام للاستثمارات المحلية والدولية، وبين المسؤولون أن وزارة الطاقة والمعادن تطرح جميع الفرص الاستثمارية المتعلقة بمناطق الامتياز والمواقع العامة مباشرة عبر منصاتها الرقمية، وفي مقدمتها منصة طاقة الرقمية، وهي منصة رقمية متقدمة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات، تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، تعظيم الاستثمارات، بناء قاعدة صلبة ومستدامة.

ومن جانب آخر، تحدث المسؤولون في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال الندوة عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرخام في المدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان، مؤكدين على أن "مدائن" لديها تجربة طويلة تمتد لأكثر من أربعين عاما في مجال بناء وإدارة وتشغيل 10 مدن صناعية قائمة بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط المتخصصة في تقنية معلومات والاتصالات والمنطقة الحرة بالمزيونة، إلى جانب (3) مدن صناعية قيد الإنشاء، حيث تسعى مدائن من خلال هذه المدن الصناعية إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وذلك عبر مجموعة من الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات، وحول الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة، كما أوضح المسؤولون في مدائن خلال الندوة من خلاله أن المؤسسة تعمل على توفير الكثير من المزايا مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية "عماني"، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل مركز الخدمات (مسار) .

وبعد انتهاء الندوة، قام صاحب السمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإيطالية، بزيارة جناح سلطنة عمان في معرض "مارموماك" الدولي، حيث تعرَّف سموّه على الخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة إلى جانب الاطلاع على منتجات الشركة والمصانع العمانية والاستماع للقائمين عليها.

