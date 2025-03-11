دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فرانكلين تمبلتون 1(Franklin Templeton) عن تعيين غوراف شارما في منصب مديرًا لمحفظة الحلول في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية (FTIS). سوف يعمل شارما من مقر عمله في دبي تحت إشراف بيتر فنسنت، رئيس حلول العملاء في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية.

يؤدي شارما دورًا رئيسيًا في منصبه الجديد حيث تشمل مسؤولياته الــتواصل مع العملاء وتطوير حلول استثمارية مخصصة، وسوف تساهم خبرته الواسعة بالأصول المتعددة في دعم بناء المحافظ الاستثمارية وتطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء عبر القنوات المؤسسية وقنوات المستثمرين الأفراد والقنوات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قال بيتر فنسنت: ’’يسعدني أن أرحب بانضمام غوراف إلى عائلة فرانكلين تمبلتون، وأتطلع إلى العمل معه عن كثب. حيث ينضم إلينا في مرحلة محورية نشهد فيها ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على استراتيجيات الاستثمار المخصصة في جميع أنحاء المنطقة. وسوف تضيف خبرة غوراف العميقة في مجال حلول الأصول المتعددة قيمة كبيرة، من خلال تعاونه الوثيق مع فرق التوزيع/ شركاء الأعمال لدينا من أجل دعم نمو حلول الأصول المتعددة والمخصصة في الأسواق الرئيسية‘‘.

وفي هذا السياق، قال سانديب سينغ، رئيس فرانكلين تمبلتون في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند: ’’يعكس تعيين مديرًا محليًا ضمن فريق حلول الاستثمار التزامنا نحو تصميم استراتيجيات استثمار استثنائية وتنمية حلولنا وأعمالنا في إدارة المعلومات التنفيذية الخارجية في المنطقة. وسوف يعمل غوراف عن كثب مع الفريق من أجل تنمية شراكاتنا الاستراتيجية، بما في ذلك مبادرتنا الأخيرة حول مكافأة نهاية الخدمة‘‘.

ومن جهته، علق غوراف شارما: ’’تعد فرانكلين تمبلتون شركة إدارة أصول عالمية مرموقة من حيث الحجم والموارد. ولدى الشركة سجل حافل في المنطقة كونها من أول الشركات التي عملت في مجال إدارة الأصول العالمية في الشرق الأوسط، حيث يمتد تاريخ تواجدها إلى ما يقارب 25 عامًا في خدمة أكبر أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والبنوك المركزية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة العالمية التي تتخذ من المنطقة مقرًا لها. يأتي انضمامي إلى الشركة في مرحلة محورية، وأنا أتطلع قدمًا إلى المساهمة في مسيرة نمو فرانكلين تمبلتون في المنطقة‘‘.

ينضم شارما إلى فرانكلين تمبلتون من بنك ستاندرد تشارترد، حيث شغل منصب مدير استثمارات في الشرق الأوسط. وقد شملت مسؤولياته استراتيجية استثمارات مُدارة للبنك، وإدارة دورة حياة المنتجات، وإطلاق حلول الصناديق المغذية الأولى في الإمارات العربية المتحدة. وقبل انضمامه إلى بنك ستاندرد تشارترد، شغل شارما العديد من المناصب على مدار العقد الماضي في شركات الخدمات المالية الإقليمية والدولية. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من مركز إس بي جاين لإدارة الاعمال العالمية وبكالوريوس التكنولوجيا في الإلكترونيات والاتصالات من معهد YMCA للهندسة. وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).

تُعد فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية شركة رائدة في مجال تطوير حلول الأصول المتعددة والاستراتيجيات المرتكزة على البيانات، والحلول المحوطة، ولديها مجموعة عالمية من فرق الاستثمار لتقديم استراتيجيات مبتكرة ومتنوعة. ومع التركيز على الاستثمار على المدى الطويل، تجمع خبرة الفريق بين البحث العميق والإدارة الفعالة والرؤى القائمة على البيانات لابتكار حلول تسعى إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وتعد إدارة المحافظ الاستثمارية جزءًا أساسيًا من شركة فرانكلين تمبلتون، وهي واحدة من أكبر مديري الأصول المستقلين على مستوى العالم عبر مكاتب في المدن الرئيسية التي تتمركز فيها الأسواق المالية، وتخدم العملاء في أكثر من 150 دولة، ولديها حوالي 1.58 تريليون دولار من الأصول المُدارة حسب الفترة المنتهية في 31 يناير 2025. وتتواجد الشركة في المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أسست تواجدًا لها في الإمارات العربية المتحدة في العام 2000 وفي مارس من عام 2024، افتتحت مكتبها في العاصمة السعودية الرياض.

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