أعلنت "فرانكلين تمبلتون"، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، عن افتتاح مكتب جديد لها في دولة الكويت تحت مسمى "فرانكلين تمبلتون غلوبال ليمتد، الكويت"، وذلك في إطار توسعها ضمن منطقة الشرق الأوسط.

وقالت جيني جونسون، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "فرانكلين تمبلتون": "نحن متحمسون لافتتاح مكتبنا الجديد في الكويت، الذي يشكل منصة استراتيجية لتوسيع أعمالنا وتعزيز خدماتنا لعملائنا في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الكويت 2035، والتي نهدف من خلالها إلى الاستفادة من المكانة المرموقة للكويت على خريطة الاستثمار العالمية، وبالاعتماد على شراكتنا الراسخة مع الصناديق الاستثمارية في الكويت، لتقديم حلولنا الاستثمارية المتكاملة تلبية للطلب المتنامي من المستثمرين المحليين والمؤسسات الاستثمارية الكبرى."

ويأتي افتتاح "فرانكلين تمبلتون" لمكتبها الجديد تتويجاً لعقودٍ من التميُّز والخبرة في تقديم الخدمات للعملاء في دولة الكويت، وتماشياً مع مساعي الشركة لمواصلة بناء قاعدة أعمال أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً على الصعيدين الجغرافي والاستراتيجي.

وعلى الصعيد العالمي، تقدِّم "فرانكلين تمبلتون" مجموعةً متكاملة من حلول الاستثمار المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، حيث تغطي الشركة فئات الأصول التقليدية والاستثمارات البديلة، مما يتيح مجموعة واسعة من فرص النمو وإدارة المخاطر. وتوفر الشركة، من خلال أدواتها الاستثمارية المتنوعة، حلولاً قابلة للتطوير تتوافق مع أهداف واحتياجات العملاء. وتساعد "فرانكلين تمبلتون" عملاءها على التوسُّع في الأسواق المختلفة وتحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد، من خلال تزويدهم بخبراتها الاستثمارية العالمية وقدراتها البحثية الرائدة. وتواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشريكٍ موثوق في القطاع الاستثماري بفضل قدرتها على التكيّف والابتكار ومواكبة تطورات الأسواق.

من جانبه، قال سانديب سينغ، رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط والهند، والرئيس المشارك للمؤسسات الرسمية العالمية لدى "فرانكلين تمبلتون": "يعكس هذا التوسع الثقة الكبيرة التي نحظى بها من جانب كبار المستثمرين في دولة الكويت على مدى ثلاثة عقود، وخبرتنا الطويلة في الاستثمار في الدولة منذ حوالي 20 عاماً. ونعطي الأولوية لبناء شراكات طويلة الأمد في دولة الكويت، مستندين إلى فهمنا العميق لأهداف عملائنا والتحديات التي تواجههم، ونسعى لتعزيز نجاحهم عبر ترسيخ الثقة وتمكين الابتكار وتوطيد التعاون الاستراتيجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول استثمارية مخصصة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في المنطقة، مستندين إلى علاقاتنا الممتدة وفهمنا العميق للسوق المحلي."

وسيتولى المكتب الجديد للشركة تقديم الدعم للأعمال المؤسسية، كما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية دولة الكويت 2035 من خلال تنفيذ الممارسات المستدامة ودعم التنوع الاقتصادي عبر خدماتٍ متطورة، فضلاً عن المساهمة في تطوير رأس المال البشري عن طريق مبادرات بناء القدرات، ودعم التطور التقني في منظومة الأعمال في دولة الكويت.

يذكر أن "فرانكلين تمبلتون" تعدُّ مؤسسةً عالمية لإدارة الاستثمار تقدم خدماتها في أكثر من 150 دولة، مدعومةً بخبرتها الاستثمارية الممتدة لأكثر من 75 عاماً، ووجودها في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو 25 عاماً.

نبذة عن "فرانكلين تمبلتون":

تعد "فرانكلين ريسورسيس، إنك" (Franklin Resources) المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:BEN)، إحدى مؤسسات إدارة الاستثمار العالمية، ولها شركات تابعة تعمل تحت اسم "فرانكلين تمبلتون" تقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 150 دولة. وتتمثل رسالة "فرانكلين تمبلتون" في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من تزويدهم بالخبرات في مجال إدارة الاستثمار والثروات والحلول التقنية. كما تقدم الشركة من خلال خبرات وكفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، خدمات متخصصة على الساحة الدولية في مجال الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة والحلول متعددة الأصول. وتمتلك الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكثر من 75 عاماً من الخبرة الاستثمارية، وتضم أكثر من 1500 متخصص في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى مكاتبها المنتشرة في الأسواق المالية الرئيسية حول العالم. وبلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها حوالي 1.64 تريليون دولار أمريكي حتى تاريخ 31 أغسطس 2025.

وتعتبر "فرانكلين تمبلتون جلوبال إنفستورز ليمتد" في الكويت، فرعاً لشركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في إنجلترا (رقم الشركة 02100399)، كما إنه مسجلة في دولة الكويت تحت الترخيص التجاري رقم 2025/15484 والسجل التجاري رقم 533514. ويحظى الفرع بترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)

