أول مشروع سكني في العالم يستخدم مزيجًا من تقنيتين هوائيتين ثوريتين

دبى، الامارات العربية المتحدة: يستعد المطور الرئيسي، شركة فخر الدين العقارية، للإعلان عن إطلاق أحدث مشروعاته السكنية "ميمون جاردنز" مع التركيز على الاستدامة بوصفها الركيزة الأساسية للمشروع إضافةً إلى الإصرار على تسجيل عودة قوية إلى سوق العقارات في دبي. تعد الشركة ملاك المنازل باستنشاق أنظف هواء في دبي. باستخدام تقنية مدعومة من ناسا، سيركز المطور على توفير جودة هواء داخلي بأعلى معايير ممكنة في كل شقة وأتمتة المنازل الذكية الخاصة والتصميمات المطورة من أجل توفير أسلوب حياة صحي وأكثر نظافة بجانب مجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي.

سيقع هذا المشروع الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا في موقع رئيسي ومتميز في قرية جميرا الدائرية في المدينة وسيتكون من برجين يحتويان على شقق استوديو وشقق تتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وشقق تتكون من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وشقق تتكون من ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ، ومكاتب إدارية ومساحات لبيع التجزئة. سيستخدم المشروع تقنيات تحسين الطاقة الرئيسية إضافةً إلى منازل ذكية مؤتمتة بطريقة خاصة والتي من المتوقع أن تحقق وفورات طاقة تصل إلى 30٪، ووسائل راحة معززة وبصمة كربونية منخفضة.

تُعد تقنية إدارة النفايات أحد المعالم الرئيسية للمشروع، حيث ستساعد في فصل النفايات الجافة والرطبة وبالتالي تقلل إجمالي انبعاثات الكربون بنحو 1250 طنًا. من بين المعالم الرئيسية الأخرى للمشروع المنتظر أيضًا، ميزة تقنية معالجة المياه بالتناضح العكسي المركزية المتطورة المتوفرة في جميع الشقق والتي تحافظ على نمط العيش المستدام.

يطمح مشروع ميمون جاردنز إلى منح المقيمين بالمشروع إحساس العيش في منتجع بفضل ما يحتويه المشروع من مرافق ومزايا، مثل حدائق زين والشلالات المتتالية وحديقة التأمل والبيت الزجاجي (الأخضر) المجتمعي، إضافةً إلى تكنولوجيا التبريد بالإشعاع وحديقة عشبية رأسية في كل شقة وأكثر من ذلك بكثير، مع مراعاة توفير أقصى درجات الرفاهية بمعدل 360 درجة وأسلوب حياة صحي بدرجة أكبر للأفراد. يعد المشروع العقاري الجديد بمثابة عودة للمطور إلى دوره بين الكيانات الفاعلة في مجال تعزيز العيش المستدام والتي تغطي جميع متطلبات التصميم الذكي والتحسين المتكامل والأداء الوظيفي والرفاهية الشاملة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمعرفة المزيد، يرجى النقر على الرابط التالي: https://fakhruddinproperties.com/

نبذة عن فخر الدين العقارية:

شركة فخر الدين العقارية هي شركة رائدة في مجال إدارة العقارات وتطويرها وتقدم حلول إدارة عقارات شاملة، بما في ذلك الإدارة المالية إضافةً إلى إدارة المرافق لجميع أنواع العقارات. تأسست فخر الدين العقارية من عقدين تقريبُا، وتحديدًا في عام 2003، وشهدت منذ ذلك الحين نموًا مطردًا ساعدها على تكوين محفظة دولية من المشروعات السكنية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوغندا. أدى التزام الشركة بالمعايير العالية والتميز في تنفيذ المشروعات إلى حصولها على شهادة المنظمة الدولية للمعايير "الآيزو" عطفًا على عملياتها وقدراتها الخدمية وكونها تضمن الحفاظ على الحالة الأصلية للعقارات ونقائها.

استفسارات وسائل الإعلام

سالوني كيه

أبسلوت كوميونيكيشنز salonik@absolutecg.net