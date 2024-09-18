رذاذ أنفي يخفف آلام المرضى في غضون 15 دقيقة

علاج جديد يعتمد على المحفظة الدوائية المتميزة لدى فايزر لعلاج الصداع النصفي الحاد وتلبية احتياجات المصابين بهذا المرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة فايزر اليوم بتحقيق إنجاز لافت ضمن مساعيها الدؤوبة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، عبر طرح علاج ثوري للصداع النصفي الحاد يتمثل برذاذ أنفي أثبت فاعليته في تخفيف الألم في غضون 15 دقيقة فقط، مبشرة المرضى البالغين المصابين بالصداع النصفي الحاد بأمل جديد يخفف آلامهم. ويعتبر الصداع النصفي اضطراباً عصبياً منهكاً يؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم.

ونوبة الصداع النصفي هي ليست مجرد صداع شديد. يعاني المرضى المصابون بهذه الحالة الصحية من نوبات آلام الصداع المتكررة التي تتراوح بين المتوسطة والشديدة، وغالباً ما تكون مصحوبة بالغثيان والقيء والحساسية المفرطة للضوء والصوت.ويمكن لنوبات الصداع النصفي الحاد أن تستمر لساعات أو حتى أيام، وتسبب في الكثير من الحالات عجزاً عن القيام بالواجبات اليومية وتدفع المرضى نحو شكل من العزلة3، وقد تكبل قدرتهم على مزاولة عملهم والتفاعل مع محيطهم الاجتماعي، وترهق تفكيرهم بتوقع النوبات في أي وقت لتدفعهم بذلك نحو قلق دائم من حدوثها.

ويأتي هذا التطور العلاجي الجديد ليؤكد التزام شركة فايزر بتقديم خيارات علاجية اضافية تساعد مرضى الصداع النصفي الحاد على التخفيف من آلامهم والعودة لحياتهم الطبيعية.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور الدكتور سهيل الركن رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب في دولة الإمارات العربية المتحدة واستشاري طب الأعصاب: "يمكن لنوبات الصداع النصفي الحاد أن تحد من قدرة المريض على القيام بنشاطاته اليومية، بما في ذلك العمل والمسؤوليات العائلية. لذلك فإن سرعة العلاج في تسكين الألم هي من أكثر الأمور أهمية لهؤلاء المرضى. وبالتالي، يمكن لهذا العلاج الجديد المتمثل برذاذ أنفي سريع الامتصاص أن يخفف من آلام المرضى بسرعة، بما يتيح لهم العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن، ويساهم بذلك في الحد من الأعباء التي قد تصاحب هذا المرض المنهك".

من جانبها، قالت الدكتورة نادين طرشا، المدير الطبي لشركة فايزر في منطقة الخليج: "ينعكس التزامنا برعاية مرضى الصداع النصفي في جهودنا المكثفة في أبحاثنا الواسعة وسعينا لتطوير الخيارات العلاجية المناسبة، فضلاً عن علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعنا بممتهني الرعاية الصحية وجمعيات المرضى لنشر الوعي حول هذا المرض وتحسين نتائج المرضى. ونحن في شركة فايزر عازمون على تقديم أحدث التطورات في العلوم الطبية إلى دول الخليج، وسنواصل البناء على محفظتنا الدوائية لمرض الصداع النصفي وتقديم المزيد من الدعم للمصابين بهذا المرض المنهك".

لمحة عن شركة فايزر: إنجازات ترتقي بحياة المرضى

نلتزم في فايزر بتسخير علومنا المتطورة ومواردنا العالمية المتقدمة لتزويد المرضى بعلاجات تسهم في إطالة حياتهم وتحسينها. كما نسعى للارتقاء بمعايير الجودة والأمان والقيمة خلال كافة مراحل استكشاف وتطوير وتصنيع منتجات العناية بالصحة، بما فيها اللقاحات والأدوية المبتكرة. ويعمل موظفو فايزر بصورة متواصلة على امتداد الأسواق الناشئة والمتقدمة بهدف تعزيز مستويات العافية والوقاية من الأمراض وابتكار العلاجات والأدوية الناجعة لمجابهة أخطر الأمراض في عصرنا الحالي. وبالتوازي مع مسؤوليتنا كإحدى أبرز وأهم شركات الصيدلة الحيوية المبتكرة، فإننا نتعاون مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحكومات والمجتمعات المحلية بهدف تعزيز الوصول إلى رعاية صحية موثوقة وميسورة التكلفة حول العالم. وتمتد خبراتنا لأكثر من 175 عاماً عملنا خلالها على إحداث فارق ملموس في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على خدماتنا.

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