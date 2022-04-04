بعد تحولها لـ"مساهمة خاصة" وحصولها على موافقة مبدئية بشأن الإدراج

فيصل علي موسى: الإدراج يستهدف تعزيز النمو المستدام للشركة والقيمة طويلة الأجل للمساهمين

محفظة "فام القابضة" في قطاع التطوير العقاري تتجاوز ملياري درهم

دبي، الإمارات العربية المتحد: أعلنت شركة "فام القابضة" الرائدة في التطوير العقاري عن اعتزامها إدراج أسهمها في السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتنضم بذلك إلى قائمة متنامية من الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات الساعية للانضمام إلى السوق الثاني.

وقال الدكتور فيصل علي موسى النقبي رئيس مجلس إدارة "فام القابضة" يسعدنا المضي قدماً في استكمال إجراءات إدراج الشركة في السوق الثاني، حيث قمنا بالفعل بتحويل "فام القابضة" إلى شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 50 مليون درهم وذلك بعد حصولنا في وقت سابق على الموافقة المبدئية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإدراج، ونتطلع للحصول على الموافقة النهائية قريباً.

وأضاف الدكتور فيصل بقوله: "حققت "فام القابضة" منذ تأسيسها في عام 2009 نمواً متسارعاً، وأصبحت أحد أكبر شركات التطوير العقاري في الشارقة والإمارات الشمالية ومن أسرعها نمواً، كما قامت على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق عملياتها بحيث باتت تشمل إمارات الشارقة، عجمان ورأس الخيمة."

وأوضح الدكتور فيصل علي موسى بقوله: "شهد الاقتصاد المحلي على مدى الشهور الـ18 الماضية معدلات نمو قوية، مع تصدر دولة الإمارات قائمة الدول التي تتعافى من تداعيات جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو خلال السنوات القليلة المقبلة مدعوما بتصاعد زخم نمو القطاعات غير النفطية، بما فيها قطاع العقارات الذي رسخت فيه "فام القابضة" تواجداً قوياً، ما يفتح أمامها آفاقاً كبيرة للنمو، خاصة في ظل الطلب القوي من قبل شرائح متنامية من المستثمرين على عقارات التملك الحر سواء بغرض الإقامة بها أو بغرض الاستثمار للاستفادة من العائد الإيجاري المتميز".

وأضاف بقوله: "يمثل الإدراج في السوق الثاني بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور لشركة فام القابضة، التي بات إجمالي محفظتها في القطاع العقاري الذي رسخت فيه مكانة ريادية يتجاوز ملياري درهم، وتمتلك 5,750 وحدة سكنية في دولة الإمارات. وقد حرصت الشركة على التوسع ضمن القطاع خاصة وأنه يحظى بآفاق نمو استثنائية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة لتعظيم دخلها وإيراداتها، وهو ما يتكامل مع عزم الشركة على إدراج أسهمها، لتعزيز النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين."

يذكر أن "فام القابضة" تعد من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات، حيث تركز المجموعة على تطوير عقارات نوعية بأسعار مناسبة تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، مع تسهيلات في الدفع تمتد لفترات تتراوح بين 6-10 سنوات، الأمر الذي أتاح لها استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين المواطنين والوافدين الراغبين في الاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها القطاع العقاري.

وتعمل الشركة على تطوير أنشطتها وعملياتها بما يساهم في تعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز مصادر دخلها. وتعتزم الشركة في إطار استراتيجيتها طويلة المدى التوسع في عدة أسواق في المنطقة.

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نبذة عن فام القابضة

تركز فام القابضة، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في الإمارات العربية المتحدة، على تطوير العقارات في الإمارات الشمالية. تجذب مشاريع الشركة المستثمرين، وخاصة عائلات الطبقة المتوسطة، بخطة سداد تنافسية لمدة 6 سنوات مع دفعة شهرية بنسبة 1 في المئة فقط من سعر البيع.

تمثل الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة العقارات، حيث تمتلك محفظة استثمارية بقيمة 2 مليار درهم إماراتي 5,750 شقة سكنية في دولة الإمارات. كجزء من استراتيجيتها للتوسع العالمي، تعمل فام القابضة على التوسع والنمو في أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

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