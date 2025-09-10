دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُسرّع فارنك، الشركة الرائدة في إدارة المرافق الذكية والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسيرة تحولها التشغيلي من خلال التوسع السريع لنموذج وحدات فارنك الهجينة (FHU)، وهو مزيج ثوري من الخبرة البشرية والتنظيف الآلي الذكي.

ما بدأ كابتكار جريء، أصبح الآن معيارًا تشغيليًا راسخًا، مع نشر أكثر من 30 روبوت تنظيف في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات مثل: الطيران والضيافة والخدمات المصرفية ومراكز التسوق والسكن، بالإضافة إلى 60 روبوتًا إضافيًا قيد الطلب، من المطارات إلى الأبراج الشاهقة، حيث تعمل وحدات فارنك الهجينة الآن بكامل طاقتها، مما يُحوّل التنظيف من روتين إلى تجربة استثنائية.

وبخلاف عمليات النشر الروبوتية لمرة واحدة الشائعة في السوق، يُمثل نموذج وحدات FHU من فارنك ترقية شاملة للنظام، مصممة لتحقيق الكفاءة والدقة والاستدامة.

وبهذه المناسبة قال جوليان خليل، المدير العام لخدمات فارنك: "لا يقتصر الأمر على نشر الروبوتات فحسب، بل يتعلق بتحويل العمليات، فوحداتنا الهجينة ذكية ومتصلة وقابلة للتطوير، وقد أصبحت جزءًا أساسيًا من كيفية تحقيقنا لنتائج أفضل لعملائنا".

ويُوزّع نموذج وحدات التنظيف المنزلية (FHU) مهام التنظيف بسلاسة بين الروبوتات ذاتية التشغيل والعاملين البشريين، حيث تُدير الروبوتات مسارات متكررة تستغرق وقتًا طويلاً، بينما يُركز البشر على المهام ذات القيمة المضافة أو التفصيلية أو الحساسة.

وأضاف خليل قائلاً: "يُقلّل هذا النموذج ثنائي القوة بشكل كبير من تداخل العمل، ويرفع معايير الأداء، ويُحسّن تخصيص الموارد دون إزاحة الوظائف".

وتهدف فارنك إلى نشر أكثر من 100 وحدة روبوتية بحلول منتصف عام 2026، مع تطوير نموذج وحدات التنظيف المنزلية ليتكامل مع قطاعات جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمناطق الصناعية.

وأردف خليل قائلاً: مع تزايد ضغوط الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومتطلبات كفاءة التكلفة، يوفر نموذج وحدات التنظيف المنزلية FHU مسارًا واضحًا للعملاء لتحديث العمليات مع تحقيق عائد استثمار قابل للقياس".

تضمن شراكة فارنك مع روبوتات سوفت بنك من خلال شركتها الرقمية الشقيقة هاي تك للذكاء الاصطناعي أجهزةً فائقة الجودة، بينما تُعدّ CAFMTEK، منصة هاي تك الذكية لإدارة المرافق، بمثابة العقل الرقمي للعملية.

وجميع الروبوتات مُدمجة بالكامل مع لوحات معلومات CAFMTEK على الهاتف المحمول والويب، مما يُتيح التتبع الفوري لأداء التنظيف وحالة الإنجاز، ومستويات البطارية ووقت التوقف، بالإضافة إلى تنبيهات الصيانة ومتطلبات الخدمة، حيث يُمكن للنظام إنشاء طلبات الخدمة تلقائيًا، ونشر مهام الروبوت عند الطلب، وتقديم تحليلات الأداء مباشرةً إلى مشرفي إدارة المرافق.

بدورها قالت جافيريا إعجاز، المديرة الإدارية لشركة هاي تك للذكاء الاصطناعي: "روبوتاتنا ليست مجرد آلات فحسب، بل هي وحدات ذكية مستقلة متصلة بنظام بيئي يتيح اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية وسير العمل الأمثل".

هذا وتعمل الآن وحدات التنظيف الهجينة من فارنك في مطارات دبي، وشركة دو للاتصالات، وحلبة مرسى ياس، وجامعة أبوظبي، ومدرسة نورد أنجليا، وغيرها، كما يجري حالياً توسيع نطاق هذا النموذج بسرعة لخدمة أسواق وقطاعات جديدة وعملاء جدد، مع عمليات مستمرة على مدار الساعة.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

