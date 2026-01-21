دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة "فارنك"، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والصديقة للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، مركزًا تدريبيًا متطورًا في قطاع الضيافة في قرية فارنك بجبل علي، دبي.

وتضع "أكاديمية الضيافة" الجديدة التابعة لشركة فارنك معيارًا جديدًا للتدريب المتخصص في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، مع ميزة إضافية تتمثل في تبني التكنولوجيا من خلال الجمع بين عمليات الضيافة، وتقييم الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات المستدامة، حيث سيتمكن شركاء الفنادق الآن من تجربة كيفية إعداد فارنك وتطوير مهارات موظفيها في قطاع الضيافة ومنحهم الشهادات اللازمة على نطاق واسع.

وبهذه المناسبة قال جوليان خليل، المدير الإداري لشركة فارنك: "تمثل أكاديمية فارنك للضيافة مستقبل تدريب العاملين في قطاع الضيافة، فهي أكاديمية تفاعلية رقمية ذكية، ومصممة على غرار بيئات الفنادق الحقيقية. يمكن لشركائنا الآن أن يروا في منشأة واحدة كيف يتم تدريب فرقنا ومراقبتها واعتمادها لتقديم معايير خمس نجوم متسقة على نطاق واسع".

هذا ويقوم مدبرو المنازل بممارسة التنظيف، وترتيب الأسرّة، وترتيب الغرف المسائية، والتعامل مع البياضات، وتوفير وسائل الراحة، والاهتمام بالتفاصيل، وإعداد تجربة الضيوف، مثل تصميم الغرف، ولإنشاء قدرة تدريبية عالية الحجم، تحتوي الأكاديمية على أربع غرف متخصصة إضافية مزودة بأسرّة إضافية بأحجام مختلفة.

وأضافت سالومي جوبير، رئيسة قسم الخدمات المساندة في شركة فارنك: "بفضل وجود أكثر من عشرة أسرّة، وجناح كامل، ونظام تقييم الأداء بالذكاء الاصطناعي، يمكننا تدريب أعداد كبيرة من الموظفين بسرعة ودقة، مع ضمان تلبية جميع معايير الغرف".

تُقدّم الأكاديمية برنامجًا رائدًا في السوق للتدريب والتقييم في مجال الضيافة، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. باستخدام نظارات ذكية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تقييم المتدربين مباشرةً أثناء تنظيف غرفة ضيوف كاملة، مع نقاط تفتيش مُحددة مسبقًا تتحقق تلقائيًا من كل مهمة، ومعايير التنظيف، وسير العمل في الوقت الفعلي.

وإضافةً إلى دقة التنظيف، يُؤكد النظام بذكاء تجهيز الغرفة وعدد وسائل الراحة، ويحدد فورًا العناصر المفقودة أو المُزالة مثل أردية الحمام أو مستلزمات الضيافة، مما يضمن سلامة الغرفة وشفافية المالك، حيث تقيس كل جلسة الوقت والدقة والاكتمال، وتُنشئ بطاقة أداء رقمية تُقيّم الأداء بموضوعية، إذ يتخرج بنجاح فقط المتدربون الذين يستوفون معايير الجودة الدنيا لدى فارنك، مما يُرسي معيارًا جديدًا للاتساق والمساءلة والتميز في قطاع الضيافة.

هذا وتضم الأكاديمية منطقة مخصصة للتكنولوجيا تعرض وحدة التنظيف الهجينة (FHU) من شركة فارنك، وهي النموذج المميز للشركة الذي يجمع بين الروبوتات والبشر في فريق متكامل، حيث يمكن لعملاء الفنادق مشاهدة عروض حية لكيفية استخدام الروبوتات في ممرات النزلاء، ومناطق الخدمات الخلفية، وغيرها من المساحات المفتوحة الكبيرة مثل قاعات الاحتفالات.

كما تقوم شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة فارنك بتشغيل النظام الرقمي الكامل للمركز، بما في ذلك: Housekeeping+ لحالة الغرف والإشراف الرقمي، وفليكسي جيست الذي يوفر تسجيل دخول الضيوف والإشراف على الخدمة، وCAFMTEK الذي يقدم رقمنة شاملة لإدارة المرافق.

من جهتها قالت جافيريا إعجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك: "تتيح هذه الأنظمة مجتمعةً رؤية شاملة للعمليات وأداء القوى العاملة وكفاءة الخدمة، وهي أمور بالغة الأهمية لعقود الضيافة عالية المستوى. ومن خلال الجمع بين تقنيات هاي تك والروبوتات والاستدامة، فإننا لا نحسن جودة خدمات الغرف فحسب، بل نغير أيضاً النموذج التشغيلي للفنادق".

وتوفر منطقة الاستدامة في الأكاديمية حلولاً بيئية واجتماعية وحوكمة مصممة خصيصاً للفنادق، حيث تعرض هذه المنطقة مجموعة منتجات فارنك المتكاملة والمخصصة للفنادق، والتي تشمل حلولاً بيئية واجتماعية وحوكمة، مثل باور تك (تحليل الطاقة وتحسينها)، وكاربون تك (مراقبة البصمة الكربونية)، وويست تك (إدارة النفايات)، وبرنامج هوتيل أوبتمايزر المصمم لرفع كفاءة قطاع الضيافة.

بدورها قالت منى النهدي، مديرة الاستدامة والاستشارات في شركة فارنك: "تدعم منطقة الاستدامة الفنادق التي تتطلع إلى تعزيز مصداقيتها البيئية وخفض تكاليف التشغيل بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 والالتزامات العالمية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".

ويضم المركز أيضًا مطبخًا مخصصًا ومنطقة إشراف تسمح بالتدريب العملي على سير العمل في المطبخ، والغسيل والتنظيف المتخصص، والامتثال لمعايير النظافة، وإدارة نفايات الطعام وأنظمة إعادة التدوير.

وفي الوقت الحالي، توظف شركة فارنك أكثر من 700 موظف، وتخدم العديد من عقود الضيافة التي تزيد قيمتها عن 80 مليون درهم إماراتي، وتغطي علامات تجارية فندقية رائدة تشمل كلاً من: كمبينسكي، وسوفيتيل، وجيه دبليو ماريوت، وميلينيوم، وإعمار، وجراند حياة، وأتلانتس دبي.

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

