القاهرة ، أطلقت فاركو للأدوية مبادرة «رؤية للجميع» لدعم خدمات طب العيون في مصر والمنطقة، عبر تنفيذ برامج للكشف المبكر عن أمراض العين وخاصة الجلوكوما والمشاركة في القوافل الطبية، وذلك ضمن إطار مبادرة «نور عينيك» كمنصة متكاملة للكشف المبكر. كما تتضمن المبادرة دعم المؤسسات الصحية بتجهيزات متخصصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للأطباء وتطوير أدوات رقمية لمتابعة المرضى بالتعاون مع الجهات العلمية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية وتعزيز الوصول إلى الخدمات البصرية.

وذلك في سياق توجه أوسع نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، من خلال تطوير نظام إلكتروني متكامل لمتابعة المرضى، يشمل أدوات لتذكير المرضى بالعلاج وسجلًا طبيًا إلكترونيًا يتيح متابعة دقيقة للحالات بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بما يعزز التكامل بين الصناعة الدوائية والمجتمع الطبي، ويدعم نموذجًا أكثر استدامة لتقديم الخدمات الصحية.

وعلى هامش إطلاق المبادرة، وقّعت شركة فاركو بروتوكول تعاون مع الجمعية الرمدية المصرية والجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما، ضمن إطار مبادرة «نور عينيك»، بهدف دعم مرضى الجلوكوما من خلال توفير خدمات قياس ضغط العين، وتعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة المرض وسبل الوقاية منه، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لمتابعة المرضى، وتحسين وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وقد وقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية، والأستاذ الدكتور خالد مراد، رئيس الجمعية الرمدية المصرية، والأستاذ الدكتور مصطفى نصار، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما، وذلك بحضور الدكتور عمرو صالح، المدير العام لقطاع الأورام والعيون، وأعضاء مجلس إدارة الجمعيتين، ونخبة من أساتذة طب العيون في مصر والمنطقة.

يتزامن إطلاق المبادرة مع إطلاق الشركة لخط إنتاج متطور لقطرات العين بمدينة العامرية في الإسكندرية، حيث جرى تصميم الخط وفق أحدث معايير التصنيع الجيدGMP، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء المصرية والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وتتجاوز استثمارات المشروع 500 مليون جنيه، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير قدرات التصنيع المحلي لشركة فاركو، فيما تبلغ تكلفة خط الإنتاج وحده نحو 300 مليون جنيه، بما يعكس اهتمام الشركة بطب العيون باعتباره أحد المجالات العلاجية الرئيسية التي يتزايد الطلب عليها في السوق المصرية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية: إن إطلاق مبادرة "رؤية للجميع" مع إطلاق هذا الخط الإنتاجي المتطور لقطرات العيون يجسد رؤية فاركو لدور صناعة الدواء الحديثة الذي لا يقتصر على توفير أدوية وعلاجات عالية الجودة فقط، ولكن يتضمن أيضًا دعم الوقاية والكشف المبكر وبناء شراكات فعالة مع المجتمع الطبي ومؤسسات الرعاية الصحية. إننا نعتبر هذا المشروع نقلة استراتيجية في إطار جهود توطين التصنيع الدوائي المتقدم في مصر، بالإضافة لترسيخ مكانة فاركو للأدوية كشريك وطني في دعم الأمن الدوائي الذي يعتبر جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الإقليمية، خاصة في مجالات علاجية متخصصة تمس جودة حياة ملايين المرضى في مصر والمنطقة.

وأضاف الدكتور شيرين: إنّ ضخ فاركو للأدوية لاستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه في هذا المشروع يبرز التزامنا بالتوسع الصناعي وإيماننا الثابت بأن المستقبل الحقيقي لصناعة الدواء يعتمد بشكل رئيسي على الجودة العالمية، والتكنولوجيا المتقدمة، وتلبية الاحتياجات العلاجية للمجتمعات التي تخدمها.

كما شاركت فاركو، ضمن مبادرة «نور عينيك»، في تنفيذ عدد من القوافل الطبية والأنشطة العلمية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الصحية والجمعيات الطبية، بما أسهم في تعزيز الكشف المبكر وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا. وتتضمن ايضاً دعم المؤسسات الطبية بتجهيزات متخصصة، من بينها وحدة لعلاج جفاف العين بجامعة المنيا ويتم ذلك بالتعاون مع الجمعية الرمدية المصرية والجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الشراء الموحد.

والجدير بالذكر ان هذا التوسع يأتي في وقت يشهد فيه طب العيون في مصر طلبًا متزايدًا، حيث يُقدَّر حجم السوق بأكثر من 100 مليون عبوة و16.7 مليون وصفة طبية سنويًا، خاصة مع وجود مليون مريض مصري بالجلوكوما، وانتشار واسع لجفاف العين، وهو ما يعزز أهمية توفير طاقات إنتاجية متطورة لديها القدرة على رفع معدلات الإتاحة الدوائية وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المرضى. وفي هذا الإطار، تصل الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الجديد لنحو 20 مليون عبوة سنويًا، بما يغطي قرابة 19% من احتياجات السوق المصري، كما يساهم في تلبية نحو 11% من احتياجات مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تُقدَّر بنحو 177 مليون عبوة سنويًا، بما يعزز قدرة فاركو على دعم السوق المحلي والانطلاق نحو التوسع الإقليمي.

