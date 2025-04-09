أعلنت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة عن استقطاب مجموعة جديدة من الطلبة الدوليين منهم 12 طالباً من كلية "فاتيل" للضيافة في جمهورية الكاميرون، وطالباً من كلية "فاتيل" بالجمهورية التركية، لاستكمال متطلبات تدريبهم العملي في أرقى فنادق مملكة البحرين لمدة ستة أشهر، وذلك بعد نجاح استقطاب الدفعة السابقة من طلبة "فاتيل الكاميرون" الذين أنهوا برنامج تدريبهم الدولي في البحرين العام الماضي.

وسيخوض الطلبة تجربة شاملة في البحرين تتيح لهم تدريباً عملياً في بيئة عمل متطورة لإكسابهم أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال السياحة والضيافة والفندقة، وذلك في كل من فندق " فريزر سويتس المنطقة الدبلوماسية بالبحرين" و"هيلتون البحرين جاردن إن"، و"رافلز قصر العرين البحرين"، مما يصقل مهاراتهم المهنية على أعلى المستويات ويمكّنهم من المنافسة في سوق العمل بعد التخرج.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة: "يسعدنا أن نستقطب مجموعة جديدة من طلبة "فاتيل الكاميرون" و"فاتيل اسطنبول"، امتداداً لجهودنا الدؤوبة في تعزيز التبادل الدولي ونقل الخبرات، وترسيخ مكانة "فاتيل البحرين" كجسر لطلبة الضيافة من مختلف الدول للحصول على فرصة الاحتكاك المباشر ببيئة عمل دولية متطورة في قطاع الضيافة تعتمد معايير الجودة العالمية، خاصةً في ظل ما يشهده قطاع الضيافة في البحرين من نمو متسارع مدعوم بزيادة أعداد السياح والاستثمارات في البنى التحتية الفندقية".

وأضاف سعادته: "لقد كان نجاح استقطاب وتدريب المجموعة السابقة من طلبة "فاتيل الكاميرون" وتحقيقهم أداء ونتائج متميزة دليلاً على جودة وكفاءة بيئة التدريب في البحرين، وحافزاً لنا لاستقطاب المزيد من الطلبة من دول أخرى، وقد أثبتت "فاتيل البحرين" بذلك قدرتها ليس على استضافة مثل هذه المبادرات الدولية فقط، بل أيضاً كفاءتها في التعاون مع فروع "فاتيل" الأخرى حول العالم لإعداد وتأهيل الجيل القادم من قادة قطاع الضيافة".

وأشار المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" إلى أن هذه المبادرات الرامية إلى استقطاب وتدريب الطلبة الدوليين تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تنمية الموارد البشرية في صلب أولوياتها، وبما يعزز جهود السياحة التعليمية في البحرين، معرباً عن عزم الكلية الاستمرار في تطوير شراكاتها مع جميع فروع "فاتيل" حول العالم بهدف استقطاب مزيدٍ من المجموعات المتنوعة من الطلاب الدوليين في الأعوام المقبلة.

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 55 فرعا في 33 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 13 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى عامين على التوالي.

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