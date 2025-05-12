يسرّ مجموعة غلوب مد، مجموعة الشركات الرائدة لإدارة مطالبات التأمين الصحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإعلان عن إعادة إطلاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستوفر شركة غلوبميد جلف هيلث كير سوليوشنز خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي بدءاً من شهر حزيران يونيو 2025، ما يعزّز إلتزام الشركة الدائم بالعناية بالرعاية الصحيّة في قطاع التأمين الصحي المتطوّر بإستمرار في المنطقة.

يؤكّد هذا الإنجاز على تركيز وإستثمار غلوب مد المتجدّدين في سوق التأمين الصحي والرعاية الصحية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع تطور القطاع في البلد. وبذلك تواصل غلوب مد دعم الهيئات الضامنة والمؤمّنين لدى هذه الهيئات بخدمات وحلول رقمية متطوّرة ومصمّمة لتلبية إحتياجات المؤمّنين.

تطرح غلوبميد جلف حزمة من الخدمات المُبتكرة مع الإمتثال التام لمتطلبات الهيئات المحلية الناظمة، بما يعزّز موقعها لخدمة قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية الذي يشهد تطوراً سريعاً. وتشمل هذه الخدمات:

نظام متطور لإدارة مطالبات التأمين الصحي يزوّد مختلف الهيئات المعنية بالتأمين الصحي والرعاية الصحية بحلول فعّالة وآمنة لإدارة المطالبات.

خدمات نوعيّة مصمّمة للعملاء المؤمّنين مثل تطبيق غلوبمد فت لإدارة تأمينهم في أي وقت ومكان.

الحصول بإنسيابية وسهولة على خدمات الرعاية الصحيّة ضمن شبكة طبية واسعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحيّة وتضم مستشفيات وعيادات وصيدليات في مختلف أرجاء البلد وذلك لضمان تجربة ممتازة للعملاء.

إضافة إلى خدمات مركز الإتصال المتوفرة على مدار الساعة والأسبوع بما يشمل الدعم فوري والرد على كافة إستفسارات المؤمّنين حول التغطية التأمينيّة والحصول على خدمات الرعاية الصحية، محلياً ودولياً.

كما تستفيد غلوبميد جلف من خدمات Globe Assist ، التي توفر الوصول إلى شبكة طبية واسعة تضم ما يزيد عن 24,000 مقدّمي خدمات متعاقدين مباشرة مع غلوب مد في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها شركات المجموعة وما يزيد عن 120,000 مقدّمي خدمات من حول العالم، وذلك فضلاً عن خدمات شاملة للدعم والمساندة أثناء السفر.

تنتمي غلوبميد جلف إلى مجموعة شركات غلوب مد الرائدة حيث تستفيد من خبرة المجموعة التي تعود إلى ما يزيد عن 34 عاماً، وتخدم ما يفوق عن 26 مليون مؤمّن عليه من خلال 220 هيئة ضامنة في القطاعين العام والخاص في 11 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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