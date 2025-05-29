تُعلن غلوب مد السعودية، الشركة الرائدة في إدارة مطالبات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية مع شركة أورينت للتأمين – فرع السعودية، التابعة لمجموعة أورينت، شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بخبرة إقليمية واسعة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو 2025، والتي تتيح للمؤمّنين لدى شركة أورينت من الحصول على خدمات الرعاية الصحية مما يضمن تجربة مميّزة للعملاء.

تقدّم غلوب مد السعودية للمؤمّنين لدى أورينت للتأمين شبكة طبية متكاملة تضمّ أكثر من 3,800 مُقدّم خدمات رعاية صحيّة، تشمل مستشفيات ومجمّعات طبيّة وصيدليات ومراكز تشخيصيّة وعيادات طب أسنان والعلاج الطبيعي ومراكز بصريات في مختلف أرجاء المملكة. كما تضمن غلوب مد السعودية تجربة سلسة ومُريحة للعملاء عبر 13 مكتبًا ميدانيًا في كبرى المستشفيات في المملكة لتسهيل حصول المؤمّنين على خدمات الرعاية الصحيّة وتقديم الدعم اللازم لهم في المنشآت الطبية. ويُعزّز ذلك تطبيق "GlobeMed FIT"، الذي يُمكّن المؤمّنين من إدارة تغطيتهم التأمينية بسهولة، مما يعكس التزام غلوب مد السعودية بتحسين تجربة العميل.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد جاد معوض، المدير العام لشركة غلوب مد السعودية: "نرحّب بشركة أورينت للتأمين ونفخر بانضمامهم إلى محفظتنا التأمينية من الهيئات الضامنة التي نعتز بخدمتها. هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة في دعم المؤمّنين والارتقاء بتجربتهم." وأضاف: "نرى في تعاوننا مع أورينت للتأمين إمكانات واعدة لتحقيق النجاح المشترك وتقديم قيمة مضافة للمؤمّنين. معًا، نحن ملتزمون بتعزيز رضاهم من خلال الخدمة الاستثنائيّة."

تُعد شركة أورينت للتأمين من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الأسواق الإقليمية، حيث تستند إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة. ومع دخولها السوق السعودي، تعتمد الشركة على هذه الخبرة الواسعة لتقديم خدمات تأمينية شاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب متطلبات السوق المحلي.

ومن جانبها، تضع غلوب مد السعودية خبرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا في السوق السعودي المتطوّر باستمرار، وحلولها الرقمية في خدمة الهيئات الضامنة والمؤمّنين لدى هذه الهيئات، بما يضمن توفير خدمات تأمين صحيّ بكفاءة وانسيابية.

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