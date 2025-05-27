بعد أقل من ثلاث سنوات على دخولها إلى المنطقة، تؤكد "غلوبانت" التزامها تجاه الشرق الأوسط من خلال افتتاح أول مقر إقليمي لها، وخطتها التوسعية الطموحة .

تتعاون شركة التحول الرقمي العالمية أبرز المشاريع العملاقة في المنطقة، وتتوقع أن يمثل مركزها الواقع في قلب المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً منصة لتصدير المواهب وأفضل الممارسات إلى مختلف أنحاء العالم .

ستقوم شركة "غلوبانت" بتدريب الكفاءات المحلية في مجال تقنية المعلومات على أحدث مهارات الذكاء الاصطناعي لتمكينهم من تصميم وتنفيذ الأعمال الذكية للقطاعات الحيوية

الرياض: أفتتحت شركة غلوبانتGlobant" " الشركة الرقمية الرائدة في الحلول التكنولوجية المبتكرة للأعمال، والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GLOB)، مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية . وجاء هذا الافتتاح بعد أقل من ثلاث سنوات على دخولها إلى سوق المنطقة. ويمثل خطوة مهمة في توسع "غلوبانت" الجغرافي، ويجسّد طموحها في أن تكون في قلب مسيرة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دورها البارز في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتجارب رقمية متميّزة للعملاء المعززة والمدعومة بفهم عميق للثقافة المحلية والخبرة المتميّزة للكفاءات الوطنية.

وقال مارتن ميغويا، المؤسّس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة غلوبانت، في تصريح بهذه المناسبة: "إن إعادة الابتكار هي جوهر هوية غلوبانت. ومن خلال افتتاح مقرنا الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط بمدينة الرياض، نحظى بشرف تسخير مواهبنا لنكون جزءًا من قصة إعادة ابتكار المملكة العربية السعودية. فمنذ زيارتنا التنفيذية الأولى قبل أقل من ثلاث سنوات، شهدنا عن قرب الإمكانات الواعدة للمواهب الشابة والحيوية في المملكة، وكيف يمكن أن تكون هذه المواهب المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد السعودي الجديد والمبتكر".

يشهد سوق التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً. فقد ارتفعت إيرادات شركة غلوبانت في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 84.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025. ووفقاً لتقرير مؤسسة جارتنر (Gartner) للأبحاث من المتوقع ارتفاع حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7.4% ليصل إلى 230.7 مليار دولار في عام 2025. وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، تتوقع مؤسسة (IDC) أن ينمو الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.0% بين عامي 2022 و2027، ليصل إلى 6.4 مليار دولار.

وفي ظل هذا المشهد المتسارع للنمو الرقمي، تسعى غلوبانت من خلال مركزها الإقليمي الجديد إلى تسريع وتيرة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصالح المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية، مثل: الإعلام، والترفيه، والسفر، والسياحة، والخدمات المالية، والألعاب الرقمية، وغيرها. ومن أجل تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بفعالية مثل النماذج التي يشرف فيها الخبراء على تدفقات العمل الذكية بواسطة (وكلاء رقميين (agentic workflows، ستقوم "غلوبانت" بتدريب الكفاءات المحلية المتميّزة في قطاع تقنية المعلومات، من خلال برامج تعليمية متقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تطويرهم ليصبحوا مهندسين ومعماريين محترفين ومن الطراز الأول في الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات في الأسواق الجديدة بشركة غلوبانت: "سيمكننا مقرنا الإقليمي الجديد من خدمة المؤسسات الرائدة في المنطقة بشكل أفضل، مستفيدين من خبرتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتقنيات السحابية عبر مختلف القطاعات. ومع تطوّر مركز التميّز لدينا، سنكون قادرين على تصدير أفضل الممارسات بل وحتى الكفاءات إلى الأسواق العالمية، بما يعزّز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتكنولوجيا."

"ساحة ألعاب "Playground تفاعلية وغامرة داخل المقر الجديد

يقع المقر الجديد لشركة غلوبانت في المبنى 1.15 بمدينة الملك عبد الله المالية (KAFD)بالرياض، ويضم ثالث مركز "ساحة ألعاب"Playground عالمي تطلقه الشركة، وهي مساحة تفاعلية مفتوحة تهدف إلى تمكين قادة التقنية في الشرق الأوسط من التفاعل والاقتراب من مستقبل الابتكار. وبعد نجاح تجارب "Playground" في كل من ساو باولو ، ولوس أنجلوس، يوفر هذا المركز الجديد تجارب واقعية تجمع بين الابتكار، وإثارة الرياضة، والذكاء الاصطناعي، وتجارب تفاعل العملاء. ومن بين التجارب المتاحة، يمكن للزوار تجربة تحدّي "محطة التوقف المثالية "The Perfect Pit Stop وهي تجربة واقع افتراضي (VR) بطابع الخيال العلمي، حيث يتعاون المشاركون كفريق صيانة في سباقات الفورمولا 1. كما يمكنهم اختبار مهاراتهم من خلال محاكات كرة السلة، وكرة القدم الديناميكية.

وفي ذات السياق، قال ممدوح الدبيان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة غلوبانت: "لقد اتخذنا اليوم خطوة متقدّمة في رحلتنا التي تهدف إلى إحداث التغيير، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل ينسجم فيه التقدم التقني مع التطور البشري جنباً إلى جنب. ويمثل النظام البيئي التقني النابض بالحياة في الرياض فرصة استثنائية لنا لاستعراض ريادتنا في دفع مسيرة التحول الرقمي. والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنمية المواهب المحلية، وبناء شراكات هادفة ومستدامة."

نبذة عن شركة "غلوبانت Globant":

تبتكر شركة غلوبانت (Globant)، المنتجات الرقمية التي يُفضلها الناس. وتعمل على سد الفجوة بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين من خلال التكنولوجيا والإبداع والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن نعمل على قيادة التحوّل الرقمي للمؤسسات، ونسعى باستمرار لإسعاد عملائها، وتقديم تجارب استثنائية لهم.

تضم "غلوبانت" أكثر من 31,100 موظف، حول العالم، وتتواجد في 35 دولة عبر 5 قارات، ونقدم خدماتنا لعدد من أبرز الشركات العالمية الرائدة مثل: " Google "، و" Electronic Arts "، و" Santander "، وغيرها.

"، وغيرها. صنفت شركة "غلوبانت" كقائد عالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي للعام 2023 ، وكقائد عالمي في استشارات ودمج وسائل الإعلام وتكامل الخدمات، وتشغيل الأعمال عبر الحوسبة السحابية لعام 2024، وفقاً لتقرير ( IDC MarketScape ).

). "غلوبانت" هي العلامة التجارية الأسرع نمواً في مجال تقنية المعلومات، وخامس أقوى علامة تجارية في هذا القطاع على مستوى العالم خلال العام 2024، وفقاً لتقرير( Brand Finance ).

). تم اعتماد "غلوبانت" كدراسة حالة لشركة في جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد.

"غلوبانت" عضو فاعل في مؤسسة البرمجيات الخضراء ( Green Software Foundation )، واتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني ( Cybersecurity Tech Accord) .

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