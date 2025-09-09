الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "غلفتينر"، المزوّد العالمي لحلول سلسلة التوريد والموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة - مقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين للانضمام إلى فريقها القيادي، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول التي تقودها الشركة لتعزيز إمكاناتها التشغيلية وشبكة الربط التجاري واللوجستي، وتنويع محفظة أعمالها الإقليمية والعالمية، وتوفير القيمة للمتعاملين، وخلق فرص نمو جديدة.

مع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو والإبتكار، تركز على الاستفادة القصوى من أصولها الإستراتيجية مع تطوير إمكانات جديدة في محفطة أعمالها. وتتضمن الأصول الرئيسية مرافق كالموانئ والمحطات ومراكز الخدمات اللوجستية التي تتمتع بموقع استراتيجي يمكّنها من فتح آفاق جديدة وفرص أعمال واعدة في المناطق والأسواق الإقليمية المجاورة، للاستفادة من تدفقات التجارة الناشئة، وتوطيد شراكاتها الفعالة مع المتعاملين.

ويضم الفريق القيادي الجديد عمر ريشي الذي إنضم إلى الشركة بصفته نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لقطاع الموانئ والمحطات، حاملاً معه ما يقارب عقدين من الخبرة المهنية طويلة الأمد في مجال الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية في آسيا وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا والشرق الأوسط. يعتبر عمر قيادياً مهنياً بارزاً في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، مع سجل حافل في إنشاء طرق تجارية جديدة، وتوسيع البنى التحتية اللوجستية البرية، بما في ذلك شبكات النقل بالشاحنات والمستودعات والممرات التجارية البرية الداخلية.

وإنضم بيتر فيرهيجن إلى الشركة في منصب نائب الرئيس التنفيذي - المدير العام لقطاع الحاويات، وهو منصب مستحدث ضمن قسم الخدمات البحرية كمسؤول عن أعمال شحن الحاويات. يتمتع بيتر بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال شحن الحاويات، والخدمات اللوجستية، والنقل متعدد الوسائط في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، محققاً سجلاً مهنياً حافلاً بالتميز التشغيلي والابتكار وبناء شبكات لوجستية إقليمية محورها المتعامل.

كذلك إنضم أجو أبراهام توماس إلى الشركة في منصب نائب الرئيس التنفيذي - المدير العام للخدمات اللوجستية البحرية، حاملاً معه ما يقارب 25 عاماً من الخبرة القيادية في الخدمات البحرية، والوكالات البحرية للموانىء، وعمليات خطوط الشحن، والخدمات اللوجستية والبحرية. ويتمتع أجو بسجل حافل في قيادة التحول الاستراتيجي، وتوسيع نطاق العمليات المعقدة، وإنشاء أسواق وممرات تجارية جديدة، وتحقيق نمو تجاري في أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تعليقاً على التعيينات القيادية الجديدة في الشركة، قال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر": "يسرني أن أرحّب بالفريق القيادي الجديد في "غلفتينر" الذي يتمتع بخبرة طويلة الأمد في التحول التشغيلي مع تركيز راسخ على الابتكار ونجاح أعمال المتعاملين. ستلعب القيادة الجديدة دوراً هاماً في تحقيق رؤية الشركة المتمثلة في تنشيط محفظة أعمالنا الحالية، وتعزيز شبكة الربط التجاري لدينا، وتوطيد علاقاتنا مع المتعاملين، وفتح آفاق جديدة للنمو، بما يعزز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية."

وبينما تستعد شركة "غلفتينر" للخمسين عاماً المقبلة كشركة رائدة عالمياً في سلسلة التوريد والموانئ والخدمات اللوجستية، هناك إمكانات هائلة لاستقطاب تدفقات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات مع المتعاملين من خلال إعادة تعريف استراتيجية أعمالنا من خلال بناء منصة شاملة متعددة الأغراض لتحفيز النمو وتقديم قيمة مضافة للمتعاملين.

حول مجموعة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المزوّد الرائد العالمي لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المتكاملة، والتي تتمتع بحضور عالمي يشمل الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، مقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركة التابعة لها "مومنتوم لوجيستكس".

