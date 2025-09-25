الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: تلعب شركة "غلفتينر"، المزوّد العالمي الرائد في توفير حلول سلسلة التوريد الشاملة والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ متعددة الأغراض، دوراً محورياً في تحويل الشارقة إلى مركز لوجستي متعدد الوسائط جاهز لمواكبة التوجهات المستقبلية من خلال تقديم حلول لوجستية سلسة قابلة للتطوير، والتي تتيح تدفق التجارة دون انقطاع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج والأسواق الدولية عبر محطة خورفكان التجارية.

بفضل حضورها الإقليمي القوي وخبرتها التشغيلية الممتدة لخمسة عقود، تدير "غلفتينر" أصولاً لوجستية رئيسية، بما في ذلك الموانئ والمحطات متعددة الأغراض، وشبكات النقل البري، والمراكز اللوجستية المتكاملة. ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز الربط التجاري من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى كمشروع شركة قطارات الاتحاد، تتمتع "غلفتينر" بمكانة استراتيجية كشريك أساسي لتسريع تطوير الإمكانات اللوجستية المتكاملة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد بشكل أكبر.

تتمتع إمارة الشارقة بموقع فريد بفضل بنيتها التحتية والكثافة السكانية العالية على الساحلين الشرقي والغربي لدولة الإمارات، مما يمنحها ميزة جغرافية استراتيجية. فمن خلال تعزيز الربط متعدد الوسائط عبر البحر والبر، وقريباً عبر السكك الحديدية، تبرز الشارقة كمركز رئيس للخدمات اللوجستية والنقل لتمكين التجارة الإقليمية والعالمية.

وتعزز مرافق مثل "المحطة الجمركية للحاويات البرية في الشارقة" التي تم إطلاقها مؤخراً - وهي أول محطة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة البضائع وتقديم حلول لوجستية فعّالة في دولة الإمارات، ومرفق "كيه-فلو"K-Flow اللوجستي المتكامل الذي تم تطويره حديثاً ضمن المنطقة الجمركية في محطة خورفكان التجارية، من مكانة الشارقة كأول بوابة تجارية إلى دولة الإمارات والمنطقة، مما يجعلها نقطة إنطلاق وتحول إستراتيجي في مسيرة النمو العالمي لشركة "غلفتينر."

وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر": "مع تزايد الحاجة إلى ربط سلاسل التوريد العالمية بشكل متسق وقوي، نواصل الاستثمار في منظومة لوجستية متعددة الوسائط تشمل النقل البحري والبري والسكك الحديدية. ونعمل حالياً على تطوير مراكز لوجستية متكاملة تسهّل حركة البضائع بسلاسة من الموانئ إلى مرافق التجارة البرية، وتحسّن سرعة الشحن، وتتيح للمتعاملين نطاقًا أوسع ومرونة أكبر في عملياتهم اللوجستية."

وتابع: "سيشكّل توسعنا في إنشاء المرافق اللوجستية متعدد الوسائط دافعاً قوياً لنمو "غلفتينر" المتنامي وقيادة مسار مستقبل الخدمات اللوجستية المتكامل والذكي والمترابط عبر البر والبحر والسكك الحديدية."

توفر المرافق الجديدة متعددة الوسائط ربطاً حيوياً بين الموانئ البحرية والأسواق الداخلية، حيث تشكل المراكز الذكية والقابلة للتوسّع أساساً قوياً لمنظومة لوجستية من الجيل التالي، تماشياً مع رؤية "غلفتينر" لبناء سلسلة توريد مرنة وجاهزة للمستقبل.

لمعرفة المزيد عن إمكانات "غلفتينر" واستكشاف فرص الشراكة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، تفضلوا بزيارة جناح الشركة A070 في مركز أدنيك أبوظبي خلال المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل" الذي يقام من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

حول مجموعة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المزوّد الرائد العالمي لحلول سلسلة التوريد والموانىء متعددة الأغراض والخدمات اللوجستية المتكاملة، مقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة الموانىء والمحطات في دولة الإمارات العربية المتحدة (ميناء الشارقة ومحطة خورفكان التجارية)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركة التابعة لها "مومنتوم لوجيستكس".

