كانافيرال، فلوريدا: أعلنت شركة "غلفتينر - أمريكا"، التابعة لمجموعة "غلفتينر" - المزوّد العالمي لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بحضور دولي واسع في قطاع الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، عن شراكة جديدة مع "جريت ليكس إيست"، الشركة ذات المسؤولية المحدودة التابعة لـ "ذي جريت ليكس توينغ كومباني" لتقديم خدمة بحرية شهرية جديدة للبارجات بين ميناء كانافيرال بفلوريدا وسان خوان ببورتوريكو.

وستدعم الخدمة الجديدة التصدير الشهري لما يقرب من 5,000 طن من مواد البناء من محطة كانافيرال للشحن، بما في ذلك الأخشاب، ولفائف الصلب، وأكوام الألواح، وحديد التسليح، وغيرها من منتجات الشحن العام، المتجهة إلى سان خوان ببورتوريكو.

تُعزز هذه الخدمة الربط التجاري الإقليمي حيث تعكس الرؤية طويلة الأمد لشركة "غلفتينر – أمريكا" بتنويع نشاط عملياتها وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مناطق جغرافية وأسواق وموانىء جديدة. سيتم تخزين البضائع العامة في مستودعات محطة كانافيرال للشحن، مستفيدةً من البنية التحتية القوية للمحطة، بما يبرز إمكاناتها في تلبية المتطلبات التشغيلية المعقّدة لهذه الخدمة.

إنطلقت الخدمة رسمياً مع حفل إستقبال مشترك لوصول البارجة "كريمسون كلوفر" في 14 يوليو بين "غلفتينر - أمريكا" وشركة "جريت ليكس إيست"، حيث تم إطلاق أولى العمليات بإستلام العديد من السلع وتحميلها على متن السفينة بكفاءة عالية وإحترافية وأمان. وحضر حفل إطلاق الخدمة الجديدة لينارد وودز، مشرف العمليات في محطة كانافيرال للشحن، الذي قدم هدية تذكارية لسال مينويو، نائب الرئيس للمشاريع الخاصة في الساحل الشرقي في شركة "جريت ليكس إيست"، تقديراً لأهمية دور الشراكة الجديدة في تعزيز موقع ميناء كانافيرال.

وقال لوك ريتشاردز، المدير العام لمحطة كانافيرال للشحن: "تُمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً في استراتيجيتنا للنمو بما تعكسه من إلتزام قوي بالابتكار والاستجابة السريعة وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمتعاملينا وشركائنا ومجتمع ولاية فلوريدا الأشمل. يشكّل تقديم خدمة متميزة وإنتاجية عالية لشركائنا الجدد دليلاً راسخاً على تفاني فريق عمل "غلفتينر - أمريكا" وإمكاناته المهنية، حيث إننا نتطلع جميعاً إلى تعميق هذه العلاقة والنمو معاً."

من جانبه، قال جو ستارك، رئيس "ذي جريت ليكس توينغ كومباني": "يسرنا إطلاق خدمة نقل البضائع السائبة رسمياً في ميناء كانافيرال بالشراكة مع "غلفتينر - أمريكا". تُرسي هذه الخطوة الاستراتيجية أساساً متيناً لنمو طويل الأمد، حيث ستعزز قدرتنا على خدمة الممر التجاري في بورتوريكو بكفاءة وموثوقية أكبر."

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف الأوسع لشركة "غلفتينر - أمريكا" لتعزيز مكانتها في السوق الإقليمي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين البنية التحتية لمحطة كانافيرال للشحن تلبية لمتطلبات الشحن الحالية والمستقبلية.

حول شركة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المزوّد الرائد لحلول سلسلة التوريد العالمية والخدمات اللوجستية، والتي تتمتع بحضور عالمي يشمل الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، ومقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة.

على مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية)، والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركة التابعة لها "مومنتوم لوجيستكس".

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