الجروان: يساهم التعاون مع فلاي دبي بترسيخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية

محمد حسن: تعكس شراكة فلاي دبي مع غرف دبي التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع تمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها الدولي من خلال حلول شحن جوي أكثر كفاءة.

توفر فلاي دبي بموجب مذكرة التفاهم أسعاراً تفضيلية على خدمات الشحن الجوي للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي

دبي_ أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة فلاي دبي بهدف تمكين الشركات العاملة في الإمارة من توسيع أعمالها عالمياً من خلال الاستفادة من خدمات الشحن الجوي المتكاملة التي تقدمها الناقلة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، توفر "فلاي دبي" للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أسعاراً تفضيلية على خدمات الشحن الجوي، مما يدعم قدرة هذه الشركات على توسيع نطاق انتشار منتجاتها محلياً وعالمياً في عمليات الاستيراد والتصدير، كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون لتطوير مبادرات وبرامج وأنشطة توفر قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في دبي.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي :"يشكل التعاون مع شركة فلاي دبي خطوة استراتيجية تعزز جهودنا في تمكين الشركات المسجلة في عضوية غرف تجارة دبي من دخول أسواق جديدة عالمياً وتنمية أعمالها، حيث تأتي الأسعار التفضيلية للشحن الجوي التي تقدمها الناقلة للشركات الأعضاء كأداة فعالة لخفض تكاليف التصدير والاستيراد وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يفتح المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي للوصول إلى أسواق جديدة وواعدة على الساحة الدولية، كما يساهم هذا التعاون بترسيخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية."

من جانبه قال محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي: " تعد هذه الشراكة مع غرف دبي رؤية استراتيجية مشتركة وتعكس التزامنا المستمر في فلاي دبي بتوسيع شبكة شراكتنا وتعزيز قدراتنا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم سلسة التوريد وتواكب النمو المتسارع في قطاع التجارة والسياحة. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للتجارة العالمية، وتؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام."

وتلتزم غرف دبي بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء الغرفة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.

وتلتزم فلاي دبي بدعم مجتمع الأعمال في دبي إنطلاقاً من استراتيجيتها لتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 130 وجهة في 55 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

حول فلاي دبي

إنطلاقا من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 130 وجهة يخدمها أسطول من 88 طائرة. و منذ بدء عملياتها في يونيو 2009، إلتزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، و تسهيل تدفق حركة التجارة و السياحة و تعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية بإستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة إنطلاقتها بعدد من الإنجازات:

شبكة موسعة: شبكة وجهات تضم أكثر من 130 وجهة في 55 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى و القوقاز و وسط و جنوب شرق أوروبا و دول مجلس التعاون الخليجي و الشرق الأوسط و جنوب آسيا و جنوب شرق آسيا.

فتح الأسواق غير المخدومة: إفتتاح أكثر من 97 وجهة جديدة لم يكن لها سابقًا رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

كفاءة الاسطول: تشغل أسطولًا موحدا من 88 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و 56 بوينغ 737 ماكس 8 و 03 بوينغ 737 ماكس 9.

تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 120 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

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