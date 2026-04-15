لوتاه: يجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مانيلا التزامنا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والفلبين وتطوير مسارات جديدة للعامل المشترك بين مجتمعات الأعمال

3.58 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي و الفلبين خلال 2025 بنمو 17% على أساس سنوي

2,592 عدد الشركات الفلبينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية ديسمبر 2025، بنمو سنوي قدره 23.3%

دبي، الإمارات العربية المتحدة- افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها في العاصمة الفلبينية مانيلا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وجمهورية الفلبين.

وجرى افتتاح المكتب خلال حفل خاص أُقيم في مانيلا بحضور السيدة الأولى لجمهورية الفلبين لويز أرانيتا ماركوس، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، و سعادة محمد عبيد القطام الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، وسعادة آنا كاترينا يو بيمينتل، المبعوثة الخاصة لرئيس الفلبين إلى دولة الإمارات لشؤون التجارة والاستثمار وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الفلبيني.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مانيلا التزامنا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والفلبين، وتطوير مسارات جديدة للعمل الثنائي بين مجتمعات الأعمال، وذلك من خلال تعزيز دوره الحيوي في دعم الشركات الفلبينية للاستفادة من الفرص التي تزخر بها دبي والمقومات التنافسية لبيئة الأعمال المتطورة في الإمارة للانطلاق والتوسع. ونتطلع قدماً للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة".

ويأتي افتتاح المكتب في ضوء النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية البينية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والفلبين 3.58 مليار درهم خلال العام 2025 بنمو 17% بالمقارنة مع 2024. فيما انضمت 856 شركة فلبينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي بنمو سنوي بلغ 5.9%، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الفلبينية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام 2025 إلى 2,592 شركة، بنمو سنوي قدره 23.3%.

وكانت غرفة تجارة دبي قد نظمت بعثة تجارية إلى الفلبين في مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن 17 شركة مقرها دبي، والتي أثمرت عن انعقاد أكثر من 180 اجتماع عمل ثنائياً. كما نظمت الغرفة خلال البعثة منتدى أعمال "مزاولة الأعمال مع الفلبين" في مانيلا بحضور 314 مشاركاً، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الفلبين لتعزيز التعاون والعمل المشترك، والارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.

وفي شهر يناير من العام الجاري، استقبلت غرف دبي في مقرها الرئيسي السيدة الأولى لجمهورية الفلبين لويز أرانيتا ماركوس، وذلك بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك وبحث فرص التعاون الواعدة بين دبي والفلبين في مختلف قطاعات الأعمال.

وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي والفلبين، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الفلبيني، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال؛ كما سيوفر المكتب معلومات قيّمة عن سوق دبي لدعم الشركات الفلبينية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.

كما سيدعم المكتب الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع إلى الفلبين؛ ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق الفلبينية، ومساعدتها في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الممكنة، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخولها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بثقة وسلاسة.

