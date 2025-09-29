شهد مشاركة ممثلي أكثر من 100 شركة

الشارقة: نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة "ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا"، بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الجنوبية، وتعميق الشراكات في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية الرقمية، إلى جانب حلول النقل الذكي والآلات المتقدمة.

وشهد الملتقى الذي عقد بمقر الغرفة، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة وجمعية التجارة الدولية الكورية بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل فضلا عن تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين.

ووقع المذكرة كل من سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جين سيك يون رئيس جمعية التجارة الدولية الكورية، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والشيخ الدكتور صالح سيف الشرقي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تبادل الوفود التجارية

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض إلى جانب التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وتبادل البيانات التجارية والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

واستعرض الملتقى الذي شهد حضور ممثلي أكثر من 100 شركة من إمارة الشارقة وكوريا الجنوبية، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، سبل تعزيز الشراكات في القطاعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والبنية التحتية الذي تقوده الشركات الكبرى في مجالات البناء والطاقة المتجددة، في خطوة عكست الحرص المشترك على الانتقال بعلاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين إلى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي القائم على الابتكار، وتأكيد الاهتمام المتبادل بتعزيز الروابط وتأسيس الشراكات المستدامة التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الشارقة وكوريا الجنوبية.

شريك استراتيجي

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يمثل محطة فارقة في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي ارتقت إلى مستوى شراكة راسخة مبنية على الثقة العميقة والإنجازات الملموسة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 19.5 مليار درهم خلال عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 14% مقارنة بعام 2021، وهو ما يشكل دليلاً قاطعاً على متانة الروابط التجارية القائمة، ولفت إلى أن هذه الشراكة تتجاوز الأرقام لتشمل التزاماً استراتيجياً طويل الأمد يتجسد في إعلان دولة الإمارات عن نيتها استثمار 30 مليار دولار في قطاعات حيوية في كوريا الجنوبية، وهو ما يقابله وجود استثماري كوري فاعل في الإمارات.

وأضاف سعادة عبد الله سلطان العويس أن القيادة الحكيمة للإمارات تنظر إلى كوريا الجنوبية كشريك استراتيجي في مسيرة الدولة نحو المستقبل، وأن الملتقى يترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في إمارة الشارقة، التي باتت تمثل وجهة استثمارية جاذبة بفضل بيئتها الاقتصادية المتنوعة وتشريعاتها المرنة وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، وأوضح أن تركيز الملتقى على قطاعات الابتكار والتكنولوجيا ينسجم مع أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز اقتصاد المعرفة، ودعا سعادة العويس الشركات الكورية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة لتأسيس أعمالها والانطلاق منها نحو آفاق أوسع، مؤكداً أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح هذه الشراكات.

قنوات جديدة للتواصل

من جانبه، أكد سعادة جين سيك يون على الأهمية الاستراتيجية التي توليها بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، واصفاً الملتقى بأنه فرصة ثمينة لفتح قنوات جديدة للتواصل وبناء شراكات مستدامة، وأضاف أن مجتمع الأعمال في كوريا الجنوبية ينظر باهتمام إلى التكامل بين ما تمتلكه كوريا من تقنيات متقدمة وخبرة صناعية وما توفره الإمارات من سوق واعد وتمويل ورؤية استراتيجية طموحة، وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً نوعياً في العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كوريا والشارقة على ضوء ما تتمتع به بيئة الأعمال في الشارقة من مناخ استثماري يحفز الشركات الكورية على استكشاف الفرص الواعدة.

لقاءات عمل ثنائية

واختتم الملتقى بعقد سلسلة من لقاءات العمل الثنائية التي جمعت بين رجال الأعمال والمسؤولين من الطرفين، وتمحورت الجلسات المتخصصة حول بحث آليات بناء شراكات فعالة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة، واستكشاف إمكانيات التعاون والتنسيق المتبادل في المشاريع المستقبلية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في كل من الشارقة وكوريا الجنوبية.

