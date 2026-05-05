أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار تعزيز منظومة التمويل المستدام ودعم تنافسية القطاع الخاص، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول (FAB) ، لتطوير شراكة استراتيجية تسهم في تمكين الشركات من تبنّي ممارسات الاستدامة وتعزيز وصولها إلى حلول التمويل المستدام.

وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار "علامة الاستدامة" التي تقودها غرفة أبوظبي، حيث سيتولى بنك أبوظبي الأول دور الشريك الاستراتيجي للتمويل المستدام، دعماً لجهود ترجمة أداء الشركات في مجال الاستدامة إلى جاهزية مالية وفرص تمويلية ملموسة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من مواءمة ممارساتها مع متطلبات الأسواق وأطر الاستثمار الحديثة، وتعزيز قدرتها على النمو المسؤول.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود إمارة أبوظبي لترسيخ اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستدامة، حيث تركز على دعم تبني أدوات التمويل الأخضر والمرتبط بالاستدامة، وتعزيز جاهزية الشركات العاملة في الإمارة لمواكبة التحولات العالمية في هذا المجال.

ووقع الاتفاقية، سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن جانب الغرفة، ومن جانب بنك أبوظبي الأول فتون حمدان المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول وذلك بحضور عدد من المسؤولين من ممثلي الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى بنك أبوظبي الأول دور الشريك الاستراتيجي للتمويل المستدام ضمن دورة 2026 من برنامج "علامة الاستدامة" الذي تقوده غرفة أبوظبي، حيث سيعمل على دعم الشركات المشاركة من خلال تقديم المعرفة المتخصصة، وتنظيم ورش عمل تطبيقية، وتوفير الإرشاد الفني حول آليات الوصول إلى حلول التمويل المستدام.

وتركز مجالات التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تستعرض أحدث اتجاهات التمويل المستدام، وتقدم نماذج تطبيقية حول القروض والسندات المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تعزيز فهم الشركات لمتطلبات الأهلية ومعايير الأداء البيئي والاجتماعي، بما يسهم في رفع جاهزيتها للحصول على التمويل وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما سيعمل الطرفان على استكشاف آليات لدمج "علامة الاستدامة" ضمن منظومة التقييم والاستدامة لدى بنك أبوظبي الأول، بما يسهم في تبسيط إجراءات التقييم وتقليل الازدواجية، ويعزز كفاءة العمليات المرتبطة بالتمويل المستدام، إضافة إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع فرق الخبراء لدعم الشركات في رحلتها نحو التحول المستدام.

وفي هذا السياق، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:

"تؤكد هذه الشراكة التزام غرفة أبوظبي بتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتنامية في مجال الاستدامة، من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز جاهزيته للتمويل المستدام، بما يسهم في دعم تنافسيته وتحقيق نمو مستدام".

وأضاف سعادته:"يمثل التمويل المستدام أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المستقبلي، ومن خلال هذه الشراكة نعمل على ربط الشركات بحلول تمويل متقدمة، وتوفير بيئة داعمة تمكّنها من تبنّي ممارسات مسؤولة تعزز استدامة أعمالها".

من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "تعكس هذه الشراكة الأهمية المتزايدة لدعم طموحات الاستدامة مع القدرات التمويلية. ومن خلال تعاوننا مع غرفة أبوظبي عبر علامة الاستدامة، نسعى إلى تمكين الشركات من بناء جاهزيتها لتبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتعزيز قدرتها التنافسية، والانخراط بفعالية في أطر التمويل المستدام بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل."

كما تؤكد الشراكة على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف لدعم التحول الاقتصادي، من خلال تمكين الشركات من تبنّي معايير الاستدامة ودمجها في نماذج أعمالها، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات