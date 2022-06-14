العديد من المجمعات السكنية ستستفيد من الخدمات الناجمة عن هذا التعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "غاز الإمارات" التابعة لمجموعة اينوك، وشركة "غاز إنتيجريتد سوليوشنز" (جي آي إس)، إحدى شركات "أكواكول ميترينغ" التابعة لشركة "الإمارات ديستريكت كولينج ذ.م.م" (إيميكول) المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والأمان في استخدام وتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته للمستهلكين في إمارة دبي.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك؛ ونادر الفردان، مدير أول- تسويق الغاز ومدير عام شركة غاز الإمارات، ومحمد سيف الكتبي، رئيس "أكواكول" و"جي آي إس"، والدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة "أكواكول ميترينغ" ومحمد الحميري مدير عام شركة "جي آي إس".

وتتمحور الاتفاقية حول ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والصيانة واستدامة توفير إمدادات الغاز للمجمعات السكنية عبر توفير محفظة شاملة من الحلول المتكاملة الذكية والمبتكرة للمستهلكين في القطاع السكني. وستعمل "غاز الإمارات" على دعم "جي آي إس" في تلبية اشتراطات الهيئات المحلية في تطبيق جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة ضمن كافة المجمعات التي تعمل بها. وستواصل الشركة توفير أنظمة الفوترة الرقمية وخدمات إدارة الغاز للعملاء في جميع مواقعها. ومن خلال هذه الاتفاقية، ستستفيد العديد من المجمعات السكنية من الخدمات الناجمة عن هذا التعاون خلال الأشهر المقبلة.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الغاز بدولة الإمارات العربية المتحدة، نلتزم بسلامة العملاء والمستهلكين. وسنعمل من خلال هذه الشراكة مع ’جي آي إس‘ على تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا المخصصة للقطاع السكني عبر توفير مجموعة شاملة من خدمات غاز البترول المسال المتكاملة تماشياً مع أرقى معايير السلامة والأمان".

من جانبه، أكّد محمد سيف الكتبي، رئيس "أكواكول" و"جي آي إس" التزام الطرفين بأرقى معايير السلامة والأمن في القطاع، وأشار إلى أن الشراكة الجديدة ستشهد توفير "غاز الإمارات" و"جي آي إس" مجموعة شاملة من خدمات غاز البترول المسال إلى القطاع السكني، بما في ذلك توريد غاز البترول المسال والصيانة والفواتير. إذ تتولى "جي آي إس" مسؤولية توقيع العقود مع المستهلكين كطرف ثالث، بينما تركّز "غاز الإمارات" على توصيل المنتجات لهم.

يذكر أن شركة "أكواكول ميترينغ" تعمل على تزويد السوق بأحدث الخدمات وأكثرها دقة عبر جميع مراحل العمليات لمالكي المباني والمطورين وغيرهم من الأطراف المعنية الباحثين عن حلول شاملة للمرافق.

يُشار إلى أن "غاز الإمارات" هي شركة رائدة في مجال توفير إمدادات مستمرة من غاز البترول المسال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدار السنوات، تعاونت "غاز الإمارات" عن كثب مع السلطات المحلية لصياغة السياسات وتنفيذها والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة وأفضل الممارسات العالمية بهدف خدمة المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية التي تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية في دبي ودولة الإمارات عموماً.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com