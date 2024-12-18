الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها الناجحة كشريك استراتيجي في الدورة السادسة من مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" الذي عُقِد في الرياض مؤخراً، وسط إقبال واسع من جانب المهتمّين بالحلول المتكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ومشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال اللوجستيات لتبادُل المعرفة وتعزيز الشراكات.

استعرضت "عِلم" خلال مشاركتها مجموعة من أحدث مشاريعها المبتكرة لإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لرفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط العمليات، والارتقاء بمستوى الجودة، وتمكين قطاع اللوجستيات من مواجهة مختلف التحديات.

شهد الحدث توقيع "عِلم" مذكّرة تفاهم مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية لتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات متعددة تشمل تحسين رحلة الشحنات لرفع الكفاءة التشغيلية ودراسة تصميم خدمات تعزّز رحلة العميل إضافة إلى التواصل المستمر وتبادل البيانات بين الطرفين بغرض البحث في فرص التعاون المشترك.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من الأستاذ محمد عبدالعزيز العمير الرئيس التنفيذي لـ "عِلم"، والأستاذ عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية. كما شهد المؤتمر تكريم "عِلم" كراعٍ إستراتيجي لـمؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" من قِبَل معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "نفخر بمشاركتنا في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" الذي قمنا خلاله باستعراض مجموعة من حلولنا المبتكرة في قطاع سلاسل الإمداد وتطوير قطاع اللوجستيات، والذي شهد أيضاً توقيع اتفاقية مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في إطار حرصنا على توفير الخدمات المتكاملة لتعزيز قطاع اللوجستيات".

وأضاف: "نتطلّع من خلال هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة مثمرة مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بما يحقّق مصالحنا المشتركة والمصالح العامة للجهات المستهدفة كبداية لرحلة شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة قطاع اللوجستيات في المملكة".

استعرضت "عِلم" خلال مشاركتها في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" العديد من الحلول والخدمات الرقمية أبرزها "عابر" وبوابة " كويك تك" والمنصة اللوجستية "سلاسل" إضافة إلى باقة متنوعة من خدمات التأمين والحلول المالية واللوجستية لتقديم تجربة استيراد وتصدير سلسة، و"نظام مجتمع الموانئ" المتكامل، والمنصة الإلكترونية "وشج"، وبوابة "لوجستي بيان" وغيرها.

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